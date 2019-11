– BMW : Le X3 devient le premier modèle proposé par le constructeur allemand avec quatre types de motorisations, essence ou Diesel, partiellement ou purement électriques.

– Skoda : La firme tchèque a révélé la toute nouvelle génération de son Octavia, qui se renouvelle après cinq ans de carrière.

– Jaguar : Plus spécialement destiné au marché nord-américain, le XF Sportbrake se distingue en premier lieu par une ligne associant élégance et distinction, caractérisée par un design on ne peut plus sobre, loin du « sur-design » en vogue actuellement.

– Fiat : La marque turinoise prévoit de gros changements au sein de son catalogue avec, outre la nouvelle 500 attendue l’an prochain, plusieurs modèles en fin de vie qui devraient être remplacés par d’autres silhouettes inédites.

– BMW : Le groupe automobile BMW a publié un bénéfice net en hausse de 11,5% sur un an au troisième trimestre, à 1,5 milliard d’euros, aidé par une base de comparaison favorable en 2018 et des ventes en hausse.

– Mercedes : Auto Nejma a présenté la nouvelle « CLA Coupé », récemment à Bouznika, et l’importateur ne cache par les grandes ambitions qu’il nourrit avec cette compacte, écoulée à hauteur de 1 456 exemplaires depuis son lancement en 2013 sur le marché marocain.

– Alpine : L’année 2020 sera calme pour la marque, qui a par ailleurs mis le développement de son futur SUV entre parenthèses pour l’instant.

– Brésil : La production automobile a augmenté de 16,6% en octobre, soit 288 500 unités fabriquées, indique une étude de l’Association nationale des constructeurs automobiles (Anfavea).

– BMW : Pour son chant du cygne, la M2 s’offre une dernière version CS avec, au programme, 450 chevaux envoyés aux roues arrière et un seul mot d’ordre, le plaisir de conduite.

– Véhicules électriques : La Corée du sud a construit une usine d’hydrogène à l’est du pays capable d’alimenter en énergie 2 200 véhicules à pile combustible hydrogène, a annoncé le ministère des Océans et des pêches.

– Mercedes : Brabus propose une nouvelle version du Classe G, et cette fois-ci, plus appropriée au tout-terrain qu’à la ville.

– BMW : La certification BMW Classic arrive dans le réseau de distribution de la marque, et plusieurs concessionnaires dans le monde vont se spécialiser dans l’entretien et la réparation de modèles anciens.

– Hyundai Maroc : Pour la 3ème année consécutive, la société décroche le titre « Elu Service Client de l’Année Maroc 2020 » dans la catégorie « Automobile ».

– BMW : Par son gabarit, le X7 est déjà totalement déraisonnable, mais si le portefeuille le permet, autant jouer le jeu et opter pour la version M50d dotée d’un diesel de 400 ch.

– Jaguar : La marque anglaise serait actuellement en train de travailler sur une version SVR plus sportive de son actuel I-Pace, le premier modèle 100% électrique de sa gamme.

– Renault : Le premier SUV coupé de la marque au losange, « Arkana » a déjà effectué ses débuts en Russie et devrait rapidement arriver sur les autres marchés.

– Ford : Plus que quelques mois à attendre avant la présentation du tout nouveau Bronco, rival des Jeep Wranger et autres Land Rover Defender.

– Mini : La marque appartenant au groupe BMW a annoncé la Mini Cooper SE 2020, une version 100% électrique de son véhicule emblématique qui conserve toutefois les attributs authentiques de conception, de manipulation et de plaisir que l’on retrouve dans chaque modèle.

– Audi : Née il y a 25 ans, vendue à plus de 7,5 millions d’exemplaires, la A4 lance une cinquième génération qui se décline en Avant (le plus gros des ventes) et en Allroad.

– Nissan : Le SUV Qashqai se renouvellera une seconde fois, courant 2020, avec une hybridation à la clé.

– BMW : Alors que la marque va prochainement faire monter en gamme ses nouvelles M3 et M4, la future M2 devrait prendre le relais en tant que sportive de prédilection dans la gamme M.

– Mercedes : Le constructeur allemand pourrait offrir à sa prochaine compacte sportive C63 AMG un moteur quatre-cylindres turbocompressé hybride.

– Mercedes : La marque à l’étoile annonce son intention de se séparer du moteur thermique sur ses poids lourds d’ici 20 ans dans ses principaux marchés, et favorisera ainsi de plus en plus les moteurs électriques et à pile à combustible.

– PSA-FCA : Le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire « accueille favorablement » l’officialisation du projet de fusion entre PSA et Fiat-Chrysler, annoncée ce jeudi matin par les deux groupes, indique un communiqué de Bercy.

– Mercedes : Commercialisé depuis seulement une poignée de mois, le SUV hybride EQC fait l’objet de procédures de fiabilisation qui entrent classiquement dans les obligations des constructeurs au nom de la sécurité des personnes et de la qualité des productions.