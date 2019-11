– Fusion Peugeot-Fiat : « Aucune marque ne sera supprimée à la suite de la fusion entre les 2 groupes PSA et FCA », a annoncé le patron du Groupe PSA Carlos Tavares lors d’une interview sur le plateau de BFM.

– Volkswagen : La Polo, dont la première mouture est apparue en 1975, s’est écoulée à plus de 14 millions d’exemplaires dans le monde.

– Range Rover : La seconde génération de l’Evoque se déguste exclusivement en 4-cylindres 2.0 litres, essence et diesel, de le famille Ingénium.

– Ford : Lorsque Lee Iacocca a lancé la Mustang, en 1964, il était loin de se douter que 55 ans plus tard le nom de sa voiture, devenue mythique, deviendrait celui d’une marque, et encore moins que le premier modèle qui porterait son patronyme, la Mach-E (il faut prononcer à l’anglaise) serait électrique.

– Renault : Le constructeur vient d’inaugurer un premier « Renault City » en France, au centre commercial Val d’Europe en Seine-et-Marne, un showroom d’un genre nouveau qui propose aux visiteurs de découvrir l’univers de la marque à travers un parcours physique et digital.

– Audi : Markus Duesmann, transfuge de BMW, prendra la direction de la marque au premier avril 2020.

– BMW : Un record d’autonomie électrique, voilà ce que revendique le nouveau X5 hybride-rechargeable qui vient d’être lancé, la batterie autorisant jusqu’à 87 kilomètres d’autonomie en cycle WLTP.

– Bentley : Si la Continental GT était déjà bluffante, la version « C » (comme Convertible – cabriolet en anglais) ne fait que renforcer le charme de cette superlative Grand-Tourisme.

– BMW : Le distributeur Smeia s’apprête à lancer pour la première fois au Maroc l’hybride rechargeable de la Série 3, baptisée 330e et qui débute au prix de 615 000 dirhams.

– Volkswagen : Le constructeur a annoncé 60 milliards d’euros d’investissements dans la voiture du futur d’ici 2024, accélérant encore ses efforts dans l’ambitieuse électrification de la branche automobile allemande.

– Delage : Disparue en 1953, la marque pourrait faire son grand retour en dévoilant une supercar dépassant les 1 200 chevaux issus d’une motorisation hybride.

– Ferrari : La marque de luxe enrichit sa gamme en dévoilant de manière inattendue sa Roma, un coupé deux places aux lignes en rupture totale avec ce que l’on connaît actuellement.

– Ford : Comme sa devancière, la quatrième génération de la Focus est dotée d’une version « sportive » diesel, avec sous le capot un bloc Ecoblue porté à 190 ch.

– Hyundai : La marque coréenne a confirmé le lancement d’un pick-up compact pour 2021, qui sera assemblé aux Etats-Unis.

– Ford : Le premier SUV 100% électrique est en chemin, et la marque américaine n’a pas choisi n’importe quelle « image » comme modèle d’inspiration au moment de la conception : la Mustang.

– BMW : La nouvelle Série 4, qui sera lancée en 2020, reprend l’agencement de l’actuelle Série 3 et existera également en cabriolet.

– Tesla : Avec son pack de batteries 100 kWh, ses 610 km d’autonomie et les nouvelles fonctionnalités permises par la V10 de son logiciel de contrôle, la Model S cherche à garder une longueur d’avance sur une concurrence qui s’organise peu à peu.

– Mercedes : La maison-mère Daimler a prévenu que le durcissement de la réglementation en matière d’émissions polluantes aurait des conséquences directes sur ses profits en 2020 et 2021 et la contraindrait à viser des suppressions de postes pour l’équivalent de plus d’un milliard d’euros.

– Tesla : Elon Musk vient d’annoncer la date du 21 novembre prochain pour la révélation de son pick-up, qui pourrait prendre le nom de « Cybertruck ».

– Opel : Parce que voir et être vu est capital sur la route, la marque allemande a offert à son Grandland X des phares à LED adaptatifs et directionnels ultrasophistiqués. Nous avons décidé de les tester.

– Alfa Roméo : C’est officiel, la 4C disparaît définitivement du catalogue du constructeur, alors que sa production vient tout juste de s’arrêter.

– Jaguar Land Rover : Selon Bloomberg, Tata Motors, qui possède la marque, aurait entamé des discussions avec certains grands groupes automobiles pour de possibles partenariats, et tout particulièrement BMW.

– Mercedes : Le nouveau patron du groupe Daimler a confirmé qu’il y aurait des suppressions de poste pour économiser plus d’un milliard d’euros par an.

– BMW : La marque a coiffé sa gamme SUV avec le X7 cette année, mais elle pourrait encore être tirée vers le haut par un X8 en 2020, un bon gros SUV « coupé » destiné à satisfaire des clients fortunés en recherche de « toujours plus gros ».

– Jeep : Le Wrangler s’est refait une beauté, proposant un tout terrain plus sophistiqué au look plus tendance mais qui conserve son allure d’antan.