– Mitsubishi : La gamme des utilitaires de la marque se renforce sur le marché marocain, avec l’arrivée du nouveau Pick-up L200.

– Mini : Le prochain gros projet de la marque sera une petite auto, plus petite que le plus petit des modèles actuels, la Hatch 3 portes qui sera probablement 100% électrique.

– Mercedes : Une nouvelle déclinaison de l’AMG GT Coupé 4 portes devrait voir le jour courant 2020 et sera encore plus ultime et plus puissante grâce à sa technologie hybride rechargeable.

– BMW : Après le crossover urbain X1, la marque allemande électrifiera son cousin décliné en SUV coupé X2

– Audi : La marque, qui a déjà trouvé un nouveau patron, pourrait supprimer jusqu’à 5 000 postes en Allemagne, sur les 60 000 existants.

– Mercedes : Auto Nejma Maroc a réalisé un chiffre d’affaires de près de 1,62 milliard de dirhams (MMDH) à fin septembre 2019 contre plus de 1,48 MMDH à la même période une année auparavant, réalisant une hausse de 8,8%.

– BMW : Smeia, Importateur Exclusif de la marque au Maroc, s’associe à nouveau en qualité de ‘‘Transporteur Officiel’’ à la 18ème édition du Festival International du Film de Marrakech.

– Peugeot : Fraîchement arrivée sur le marché marocain, la nouvelle citadine 208 lancée par Sopriam en novembre 2019 arrive en concession et est proposée en version essence (75 ch) et diesel (90 ch).

– Jaguar Land Rover : Smeia, importateur exclusif au Maroc, dresse un bilan positif de son activité de vente de véhicules d’occasion certifiés (« Approved »).

– Mercedes : La marque allemande a dévoilé le Maybach GLS 600, déclinaison très luxueuse de son grand SUV.

– Tesla : Annoncé depuis quelques années déjà, le pick-up électrique baptisé Cybertruck a enfin été révélé, arborant des lignes rétro-futuristes très osées.

– BMW : Les ingénieurs de la marque à l’hélice peaufinent les derniers réglages du repoudrage de mi-carrière de la berline Série 5, dont le lancement est prévu début 2020.

– Mercedes : Pour les amateurs de la marque allemande, le tout nouveau SUV de très grand luxe Maybach GLS 600 4MATIC réunit tous les avantages du Mercedes-Benz GLS avec le cachet, le style et le confort propres aux berlines Maybach.

– Citroën : Avec un petit 1.5 BlueHDi de 130 ch, le C5 Aircross diesel, le moins cher de la gamme, surprend par ses qualités routières.

– Mercedes : Dernière ligne droite pour le crossover GLA, la marque à l’étoile ayant publié en ligne un compte à rebours afin de ne rien rater du lancement de son véhicule surélevé urbain, dont la présentation aura ainsi lieu le 11 décembre.

– Great Wall : Le constructeur automobile chinois a annoncé qu’il venait d’obtenir l’approbation réglementaire des autorités de l’Empire du Milieu pour la construction en Chine d’une usine avec BMW, ouvrant ainsi la voie au constructeur allemand au développement et à la fabrication d’une Mini électrique adaptée à la clientèle locale.

– Mercedes : L’AMG One, qui sera produite à seulement 275 exemplaires au total, développera 1 000 chevaux via un V6 turbo de 1,6 litres très proche du moteur des Formule 1 de la marque.

– Audi : La marque aux anneaux offre à son nouveau-venu, le Q8, une touche de sportivité avec une nouvelle version baptisée SQ8, embarquant sous son capot un V8 4.0 TDI revendiquant quelque 435 chevaux pour un couple impressionnant de 900 Nm.

– Mazda : La nouvelle mouture du CX-5 est disponible auprès du distributeur Jama Auto (groupe Smeia) au Maroc.

– Mercedes : La marque à l’étoile célèbre le 35ème anniversaire de son camping-car Marco Polo avec un modèle exclusif baptisé ArtVenture.

– Volkswagen : La Polo, dont la première mouture est apparue en 1975, s’est écoulée à plus de 14 millions d’exemplaires dans le monde.

– Toyota : Le RAV4, renouvelé l’an dernier au salon de New-York avec une 5èmegénération, s’offre une motorisation hybride rechargeable présentée lors du salon de Los Angeles.

– Mercedes : Pour le salon de Los Angeles 2019, AMG s’attaque aux deux plus grands SUV de la marque allemande et dévoile les versions 63 des derniers GLE et GLS.

– Fusion Peugeot-Fiat : « Aucune marque ne sera supprimée à la suite de la fusion entre les 2 groupes PSA et FCA », a annoncé le patron du Groupe PSA Carlos Tavares lors d’une interview sur le plateau de BFM.

– Range Rover : La seconde génération de l’Evoque se déguste exclusivement en 4-cylindres 2.0 litres, essence et diesel, de le famille Ingénium.