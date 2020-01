– Audi : Le break RS6 fait son grand retour avec une quatrième version qui affiche un physique spectaculaire.

– Mercedes : Un modèle Roadster de 1961, qui vient tout juste d’être retrouvé, a été vendu par le Beverly Hills Car Club pour la modique somme de 800 000 dollars.

– BMW : Bien qu’il s’agisse de la variante la plus pratique au quotidien de toutes celles qui composent la gamme de la Série 8, la Gran Coupé M850i xDrive ne perd rien de sa superbe avec des performances aussi toniques que celles des variantes Coupé et Cabriolet.

– Audi : Le constructeur allemand envisage très sérieusement d’entamer le développement d’un Q9, qui aurait pour objectif de venir concurrencer les luxueux BMW X7 et Mercedes GLS.

– Rolls-Royce : Des ventes en hausse de 25% par rapport à l’année précédente et à un niveau record en 116 ans d’histoire, c’est ce qu’on peut appeler l’effet Cullinan, le premier SUV de la marque ayant en effet permis au fleuron britannique d’atteindre de nouveaux sommets en 2019.

– Audi : Après plus de 20 ans de présence sur le marché automobile européen, la TT telle qu’on la connaît sera arrêtée cette année.

– BMW : Avec 324 826 voitures vendues en 2019, la marque allemande passe devant les 316 094 véhicules écoulés par sa compatriote Mercedes sur la même période aux Etats-Unis, le japonais Lexus suivant en 3ème position avec 298 114 unités.

– Renault Maroc : Le Groupe organise sa conférence de presse annuelle pour présenter le bilan d’activité au titre de l’année 2019, le mardi 14 janvier 2020 à Casablanca.

– Tesla : Le constructeur électrique a choisi la capitale allemande Berlin comme lieu de construction de son usine européenne.

– General Motors : Le constructeur automobile américain a enregistré la plus forte baisse de ses ventes en Chine en 2019, tout en disant s’attendre à une autre année difficile à venir en raison des défis auxquels les constructeurs US sont confrontés alors que le plus grand marché automobile du monde subit sa première baisse prolongée en près de trois décennies.

– Mercedes : La marque a frappé un grand coup à Las Vegas avec son Vision AVTR (pour Advanced Vehicle Transformation), un concept allemand censé représenter la symbiose existant entre l’homme, l’intelligence artificielle de la machine et la nature.

– BMW : Annoncée depuis de très longs mois, la fin de carrière de la Série 3 Gran Turismo se confirme, le constructeur ayant en effet mis fin à la production de son modèle, non pas à cause de ventes insuffisantes mais dans un souci de réduction des coûts d’après les dirigeants.

– BMW : Jusqu’alors dernière compacte « premium » à roues arrière motrices, la Série 1 vient de passer à la traction avant avec l’avènement de la troisième génération, dite F40 en interne, lancée depuis quelques semaines.

– TOGG : Le constructeur va devenir le premier constructeur automobile national turc en produisant, dès 2022, deux véhicules 100% électriques et 100% « made in Turkey ».

– BMW : Cinq ans après avoir lancé la première i8 sur le marché, le constructeur célèbre la production du 20 000ème exemplaire de la supercar hybride rechargeable dans son usine de Leipzig, en Allemagne.

– Mercedes : L’arrivée de la nouvelle AMG A45 S est le moment marquant de cette année dans le secteur des compactes sportives, la seconde génération du modèle ayant placé la barre très haut.

– Peugeot : Pour surfer sur la vague des crossover, la marque au Lion entreprend de viriliser sa future compacte, une future Peugeot 308 SUV attendue en 2021.

– Mercedes : Le constructeur allemand a déclaré qu’il rappellerait 744 000 véhicules aux Etats-Unis (de 2001 à 2011), car le panneau de verre du toit ouvrant pourrait se détacher et représenter un danger.

– BMW : Un vendeur américain propose une très rare BMW M5 Touring de génération E34, un des seuls breaks arborant la fameuse griffe Motorsport.

– Ford : Attendue pour 2021, la prochaine génération de la Focus RS pourrait s’offrir une motorisation hybride et revendiquer plus de 400 chevaux.

– Renault : Avec 698 690 véhicules vendus en 2019, le groupe Renault enregistre sa meilleure année commerciale en volume depuis neuf ans sur le marché français, qu’il domine.

– Mercedes : La marque à l’étoile intronisera très prochainement la nouvelle génération de son vaisseau amiral Classe S, qui affiche des lignes beaucoup plus tendues que celles de la version sortante.

– Transport durable : Avec le renforcement des mesures contre les émissions polluantes à travers le monde, les constructeurs automobiles doivent adapter les modèles qu’ils proposent et se tournent désormais vers l’hydrogène.

– BMW : La marque à l’hélice pourrait renoncer à son très puissant diesel 6 cylindres de 400 chevaux, qui équipe tous les gros modèles de la gamme : la Serie 5, la Serie 8 Gran Coupé mais aussi les SUV X5, X6 et X7.

– Auto-Hall : Poursuivant sa politique de développement de son réseau de distribution au Maroc, le concessionnaire (Ford, Nissan, Opel, Mitsubishi…) inaugure une toute nouvelle succursale à Taroudant, quelques jours après avoir ouvert la succursale de Beni-Mellal.

– Volkswagen : Le constructeur a commencé des négociations pour régler à l’amiable le grand procès qui l’oppose à ses clients depuis fin septembre en Allemagne, l’une des nombreuses ramifications judiciaires du scandale des moteurs diesel truqués.

