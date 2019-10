– Maroc : Déjà présente sur la région de Tanger depuis décembre 2017 à travers une concession automobile distribuant les marques Fiat, Fiat Professionnel, Jeep, Alfa Romeo et Abarth, Orbis Automotive poursuit l’expansion de ses activités en inaugurant une nouvelle concession à Rabat.

– Aston Martin : La marque de luxe anglaise prépare un SUV, le DBX, qui sera dévoilé en décembre prochain, et ce afin d’entrer à son tour sur le marché des modèles surélevés hautes performances, au côté du Bentley Bentayga et autres Lamborghini Urus.

– Mercedes : Une Classe S de 1982 dans un état concours (36 000 kilomètres au compteur), propriété du musée de Mercedes-Benz en Allemagne, est actuellement mise en vente pour 47 890 euros.

– Mazda : Il y a eu du changement effectué assez discrètement de la part de la marque japonaise dans la gamme de la citadine ‘‘Mazda 2’’, le constructeur ayant simplifié les choses puisqu’il n’y a plus qu’un seul moteur : le quatre cylindres 1.5 atmosphérique en 90 ch, alors qu’il était auparavant possible de le commander en 115 ch.

– Honda : Après Mitsubishi, Porsche, Suzuki, Toyota, Volvo…, c’est au tour du constructeur japonais d’annoncer l’arrêt définitif de ses ventes de voitures diesel en Europe, dès 2021.

– Lamborghini : Le constructeur italien est prêt à payer des amendes pour garder son V12 atmosphérique, pourtant jugé et condamné par beaucoup, et estime qu’il y a encore une place pour ce moteur pour de longues années encore.

– Bugatti : La marque de luxe planche sur un nouveau modèle qui prendrait la forme d’un crossover sportif avec une position de conduite un peu plus haute que pour une berline, avec toutefois une hauteur de caisse moins importante que sur un SUV traditionnel.

– BMW : Au Salon de Los Angeles 2019, le constructeur allemand présentera les versions M-sport des X5 et X6, avec sous le capot le familier V8 de 4.4 l associé à une boîte automatique à 8 rapports.

– BMW : Pour son restylage, la Série 7 troque le 4-cylindres essence électrifié de 326 ch pour un « six fûts » hybride de 394 ch.

– Mitsubishi : Le constructeur va rappeler 14 051 voitures Xpander vendues au Vietnam pour cause de panne de pompe à essence.

– Porsche : Pour court-circuiter la Tesla Model S, le constructeur de Stuttgart lance sa Porsche Taycan, une routière de prestige 100% électrique aux performances titanesques.

– Toyota-Subaru : Partenaires de longue date, les 2 marques japonaises ont annoncé un renforcement de leur coopération industrielle et financière, avec notamment l’arrivée d’une seconde génération de GT86 et BRZ.

– Maserati : En 2020, la marque de luxe italienne se lancera dans l’électrification de sa Ghibli, produite à Turin et qui deviendra alors la première voiture à propulsion électrique hybride de la marque.

– ALD Automotive : Le spécialiste français des solutions de mobilité (location longue durée et gestion de flottes dans 43 pays), va consacrer 250 millions d’euros à l’accélération de la croissance de sa flotte de véhicules hybrides et électriques dans l’Union européenne, notamment en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas.

– Volvo : Le constructeur automobile suédois annonce une progression de 10,2% de ses ventes mondiales durant le mois d’août et par rapport à la même période une année auparavant, avec un total de 47 796 véhicules cédés.