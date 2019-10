Le niveau d’activité des ports gérés par l’Agence nationale des ports (ANP) a atteint 44,1 millions de tonnes au titre du premier semestre de 2019, en augmentation de près de 1%, l’équivalent de 0,4 millions de tonnes, selon les résultats semestriels de l’Agence. Cette hausse est expliquée par l’augmentation de 23,5% du trafic de l’acide phosphorique à 2,1 millions de tonnes, par la progression du trafic du soufre de 22,2% à 3,3 millions de tonnes et par l’augmentation du trafic du charbon de 13,3% à 5,1 millions de tonnes à fin juin 2019, relève l’ANP dans un communiqué. Quant au chiffre d’affaires, il a atteint plus de 1,001 milliard de dirhams, soit une augmentation de 6,9% par rapport à la même période en 2018, ajoute la même source, expliquant cette progression principalement par l’augmentation des redevances de concession de 13,7% (l’équivalent de 41,2 MDH) et par la hausse des redevances d’occupation temporaire du domaine public (OTDP) de 39,6% à 55,9 MDH et ce, suite à la conclusion de nouveaux contrats d’OTDP et à la régularisation de certaines OTDP relatives aux années antérieures.