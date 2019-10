– Peugeot-Citroën : Sopriam, qui poursuit tambour battant le développement de ses marques au Maroc, vient d’inaugurer à Rabat ses premiers « concepts store ».

– Renault : Les travaux d’une nouvelle concession à Kénitra ont démarré, pour un investissement de plus de 30 millions de dirhams.

– Seat-Honda : Dans le cadre de sa stratégie axée sur la proximité, Univers Motors, distributeur exclusif au Maroc, sera présent sur différentes villes du Royaume (Kénitra, Parc Mohammedia, Casablanca, Marrakech, Tanger) à travers des showrooms éphémères présentant l’ensemble des modèles de sa gamme.

– BMW : Le constructeur bavarois ne commercialise pas moins de 28 modèles et ce n’est pas fini, la Série 2 Gran Coupé venant compléter la famille Série 2 déjà composée du coupé, du cabriolet, et des monospaces Active Tourer et Gran Tourer.

– Volkswagen : Le constructeur allemand Volkswagen étudierait diverses options pour sa marque de voitures de luxe Lamborghini, dont une potentielle introduction en bourse ou une vente pure et simple.

– Mercedes : Daimler, la maison-mère, a annoncé qu’il rappelait des centaines de milliers de véhicules, dont des camionnettes Sprinter, dans le cadre du scandale des émissions polluantes des moteurs diesel du constructeur.

– Alfa Romeo : Dévoilé sous forme de concept lors du dernier salon de Genève, le nouveau SUV « Tonale » pourrait bientôt entrer en production.

– BMW : Les X5 M et X6 M Competition restent fidèles au V8 4,4l, un bloc biturbo qui développe désormais 625 ch pour des performances hallucinantes.

– Mercedes : Equipée du moteur essence quatre cylindres le plus puissant de la marque et de la boîte de vitesses à double embrayage 7G-DCT, la nouvelle CLA est taillée pour la route, ou plutôt les routes, tant la rigidité de son châssis est optimale.

– BMW : Avec un moteur surpuissant et des performances de dragster, la M8 Competition Gran Coupé n’a jamais aussi bien mérité son nom à rallonge et devient le coupé 4 portes le plus puissant au monde.

– Porsche : Le Cayenne cède enfin à la mode du coupé 5 portes, avec une déclinaison voulue plus sportive et exclusive et Turbo de 550 ch.

– BMW : Dans son virage radical vers l’électrique, la marque à l’hélice compte décliner sa berline compacte cinq portes Série 1 en une version zéro émission, d’ici 2021.

– Maserati : Avec son V8 biturbo dopé aux amphétamines, le nouveau SUV Trofeo se dote d’une motorisation digne de son rang.

– Peugeot : La nouvelle génération de la 208 ne sera pas déclinée en version GTi, mais pourrait toutefois avoir une version sportive sous un autre nom.

– BMW : A quelques semaines de l’ouverture du salon de Los Angeles, la marque allemande lève le voile sur une nouvelle variante de sa Série 8, la M8 Gran Coupé, qui devrait lui permettre de s’affirmer sur le segment du luxe face à Porsche et Audi notamment.

– Aston Martin : Le constructeur anglais de voitures de luxe est en train de préparer une version cabriolet de sa Vantage qui sera lancée en 2020

– Voitures « vertes » : L’ONG Transport & Environnement révèle que certains constructeurs freineraient volontairement les ventes de modèles électriques au profit des SUV

– Maroc : Une session de formation dans le secteur de l’automobile a été lancée ce mardi à Casablanca au profit des décideurs et managers des pays Africains sur les politiques et stratégies de la formation professionnelle