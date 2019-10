– PSA-FCA : Le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire « accueille favorablement » l’officialisation du projet de fusion entre PSA et Fiat-Chrysler, annoncée ce jeudi matin par les deux groupes, indique un communiqué de Bercy.

– Mercedes : Commercialisé depuis seulement une poignée de mois, le SUV hybride EQC fait l’objet de procédures de fiabilisation qui entrent classiquement dans les obligations des constructeurs au nom de la sécurité des personnes et de la qualité des productions.

– BMW : Le X6 de troisième génération sera disponible dans le réseau du constructeur bavarois dès l’approche des fêtes de fin d’année.

– Mercedes : La version de base de la CLA 180 est équipée d’un 4 cylindres turbo essence de 1,3 litres, revendiquant 136 ch et associé à une boîte manuelle 6.

– Volkswagen : Le 2.0 l turbo du précédent modèle serait reconduit dans la Golf 8 GTI et converti à l’hybridation légère 48V, pour alléger ses rejets en CO2, avec deux échelons de puissance proposés : 245 ch pour le modèle de base, et 290 ch pour le modèle le plus explosif.

– Renault Maroc : Le Groupe a remporté le trophée Défis Responsabilité Sociale et Environnementale Maroc pour ‘‘l’environnement’’ lors de la cérémonie de remise des prix à la résidence de France à Rabat.

– Mercedes : L’AMG CLS 53 2019 propose une grille avant à barre unique, des roues bicolores de 20 pouces et des stries subtiles incrustées dans le capot.

– BMW : Le nouveau patron, Oliver Zipse, veut rattraper son retard sur son concurrent dans le haut de gamme Mercedes-Benz du groupe Daimler : “l’objectif, aujourd’hui est de reprendre la place de numéro 1”.

– Land Rover : Il y a quelques semaines, le Defender était présenté officiellement à Francfort, et désormais, une version SVR serait en préparation avec sous le capot un V8 4,4 l d’origine BMW grâce à un accord avec la marque allemande.

– Mercedes : Au troisième trimestre, les ventes mondiales de Vans ont augmenté de 10 % pour atteindre 100 300 véhicules, le chiffre d’affaires progressant de 15% à 3,5 milliards d’euros.

– Aston Martin : Comme sa devancière en son temps, notamment sur certaines de ses versions équipées d’un V12 “atmo”, la Vantage AMR fait de nouveau appel à l’équipementier Graziano et à sa boîte à 7 rapports dont le premier s’engage vers le bas du “H”.

– Volkswagen : Proche de sa devancière sur le volet du style, la Golf 8 opère une véritable transformation au sein de son habitacle, toujours plus connecté et digitalisé.

– DS : La Crossback était déjà, grâce à son apparence, une voiture branchée, et la voici doublement branchée : désormais, en version E-Tense, il s’agit aussi d’un véhicule électrique.

– Daimler : Le groupe allemand a annoncé une hausse de 8% de son bénéfice d’exploitation au troisième trimestre, soutenu par la progression des ventes de ses voitures haut de gamme Mercedes-Benz.

– Renault : Sur le troisième trimestre, le groupe français a enregistré 852 198 véhicules vendus, en baisse de 4,4% dans un marché en baisse de 3,2%, et hors Iran, la baisse aurait été de 1,8% dans un marché en baisse de 2,3%.

– Mahindra : Le groupe Comicom, désormais représentant exclusif de la marque indienne au Maroc, a présenté, à Casablanca, une nouvelle gamme de véhicules du constructeur indien dont la commercialisation débutera le 28 octobre

– BMW : En attendant une hypothétique descendante à la M1, le rôle de figure de proue sportive de la marque allemande revient à la M8 Competition, dont le département M a donc minutieusement soigné chaque détail pour livrer un résultat bluffant d’efficacité.

– Tesla : L’entreprise d’Elon Musk pourra bel et bien produire des voitures dans son usine chinoise, la première hors du territoire américain et surtout la première détenue à 100% par une entreprise étrangère en Chine.

– Nissan : Selon l’agence ‘Bloomberg’, le constructeur nippon étudie l’avenir de ses deux usines en Europe, et pencherait pour une cession.

– Nissan : Le constructeur japonais pourrait abandonner la marque Datsun, selon l’agence Reuters, qui ajoute que le groupe étudie de très près cette éventualité alors qu’il devrait abandonner certains produits non rentables et fermer plusieurs lignes d’assemblage dans le monde entier.

– Hyundai : La division australienne de la marque coréenne vient de dévoiler un étonnant van dédié au drift, le i-max, fort de 400 chevaux envoyés aux roues arrière.

– Skoda : La marque dévoilera dans quelques semaines seulement la 4èmegénération de son Octavia, six ans après le lancement de l’actuelle mouture, restylée en 2017.

– Mazda : Commercialisé courant 2020 en Europe, le MX-30 est le premier modèle électrique du constructeur nippon.

– Porsche : Après la Carrera S de 450 ch, la Carrera de 385 ch pointe discrètement le bout de son museau avec des allures de 911.

– PSA : Le groupe va commercialiser à partir de 2020 les versions électriques des utilitaires Peugeot Expert, Citroën Jumpy et Opel/Vauxhall Vivaro, avec deux niveaux d’autonomie proposés.