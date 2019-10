Les délais de paiement déclarés par les Etablissements et Entreprises publics (EEP) seront publiés de manière progressive, à compter du 31 octobre sur le site de l’Observatoire des délais de paiement hébergé au niveau du portail du ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration.

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’implémentation des Hautes Orientations Royales contenues dans le Discours du 20 août 2018 adressées aux administrations publiques et aux collectivités territoriales pour qu’elles s’acquittent de leur dû aux entreprises, indique le ministère dans un communiqué, soulignant que celle-ci vient concrétiser les engagements pris par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration à travers la Circulaire adressée aux EEP, le 21 juin dernier, et qui arrête le mois d’octobre comme date de début pour la publication des délais de paiement des EEP.