– Tanger : A l’occasion de la reprise de la tournée du Bibliobus dans la région, la Fondation Renault a organisé une cérémonie de lancement, ce mardi 26 novembre, dans l’école primaire Melloussa entièrement réhabilitée par la fondation.

– Casablanca : La 4ème édition du Forum Marocain des Métiers Verts (FMV) a démarré, ce mercredi, avec l’ambition de devenir la plateforme majeure dédiée aux professionnels de l’énergie et de l’environnement, deux secteurs porteurs de ces métiers.

– Unesco : L’Organe chargé d’évaluer les candidatures pour les Listes s’est prononcé en faveur de l’inscription de l’art Gnaoua à la liste représentative du patrimoine culturel immatériel, a annoncé ce mercredi à Paris, Tim Curtis, Secrétaire de la Convention de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

– Paris (France) : Le siège de la Fondation Maison du Maroc a abrité, ce mardi soir, une rencontre-débat avec l’artiste plasticienne et écrivaine Fatema Ouakka autour de son roman « Tunaruz, la porteuse d’espoir », à laquelle ont pris plusieurs personnalités du monde de la culture et des arts marocaines et françaises.

– Casablanca : L’artiste Fouad Bellamine expose ses oeuvres récentes à la galerie d’art L’Atelier 21, du 3 décembre 2019 au 13 janvier 2020.

– Essaouira : Une exposition inédite d’oeuvres artistiques de trois femmes japonaises au talent artistique sublime et raffiné, à savoir Ichiko Inose, Anna Kano et Kamo Takako, se tient jusqu’au 3 décembre prochain à la Salle d’exposition « Tayeb Seddiki » à Dar Souiri.

– Casablanca : La diversité, la richesse et les saveurs de l’art culinaire de la République du Pérou sont mis à l’honneur lors du Vème Festival de Gastronomie Péruvienne qui a démarré, ce mardi soir, en présence du corps diplomatique accrédité au Maroc, des autorité locale et des chefs de renommée internationale.

– Rabat : L’inclusion des femmes artisanes africaines dans le monde socio-économique et les femmes artisanes à l’ère du digital sont des sujets qui dominent le 2ème congrès des femmes artisanes africaines et de la 11ème édition de Dar Maalma expo, qui se sont ouverts ce mardi.

– Rabat : Le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, l’Institut Français du Maroc, le Théâtre National Mohammed V et l’Association Les Amitiés Musicales organisent le Concert des Virtuoses Finalistes, le mercredi 4 décembre 2019 à 20h00 au Théâtre National Mohammed V.

– Rabat : La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) participe, pour la deuxième année consécutive, à la campagne des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes, en affichant du 25 novembre au 10 décembre 2019, sur l’écran exposé à l’extérieur de son siège, des données, statistiques et infographies produites par ONU Femmes, sur la prévalence des violences faites aux femmes et aux filles au Maroc.

– Casablanca : Du 12 décembre 2019 au 11 janvier 2020 prochain, la galerie B&S Art Gallery accueille une rétrospective de l’artiste-peintre Abdellah Elatrach autour du thème ‘‘Rêve éveillé’’.

– Florence (Italie) : Le long-métrage marocain « Sofia » de la réalisatrice Meryem Ben M’Barek a remporté le prix du meilleur film narratif du 41ème festival international du cinéma de la femme, organisé du 20 au 24 novembre.

– Casablanca : Le Magazine Libre Entreprise organise, en partenariat avec la CCG (Caisse Centrale de Garantie), le 1er Rendez-vous TPME sous le thème ‘‘Quelle place pour la TPME dans le nouveau modèle de développement ?’’, et ce le 19 décembre prochain à partir de 15H00 au siège de l’école de Management ESCA.

– Rabat : La cérémonie d’installation des membres du jury de la 17-ème édition du Grand prix national de la presse, au titre de l’année 2019, s’est tenue ce mardi, sous la présidence du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sport, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba.

– Tétouan : Le rideau a été levé, ce lundi soir, sur la 5ème édition du Festival international des écoles du cinéma (FIDEC), avec la participation de 75 films en compétition officielle, représentant 63 écoles de cinéma venus de 33 pays.

– Dakhla : La 8ème édition du Festival international du film s’est ouverte lundi, jusqu’au 28 novembre, en présence d’une pléiade d’artistes, de cinéastes et de personnalités du monde de l’art, de la culture et des médias.

– Kairouan (Tunisie) : Le court-métrage marocain « Les corbeaux » de Madane Ghazouani a remporté le deuxième prix de la compétition officielle des Journées cinématographiques (JCK), organisées du 23 au 25 novembre.

– Agadir : L’édition 2019 de la conférence internationale « Protecting the Past », qui a pour objectif de lutter contre la dégradation des sites et à œuvrer à leur réhabilitation, dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), se tiendra du 10 au 12 décembre.

– Tanger : La 2ème édition du Forum sur « Le rôle des zones franches et industrielles dans l’attraction des investissements industriels et le développement des exportations » se tiendra, du 4 au 6 décembre, avec la participation d’hommes d’affaires et de hauts responsables représentant quelque 15 pays arabes.

– Rabat : L’Office national des chemins de fer (ONCF) a organisé, ce mercredi, la deuxième édition du colloque de la grande vitesse ferroviaire au Maroc, sous le thème « Al Boraq, vecteur de mutations multi-facettes ! ».

– Rabat : Le Réseau des femmes artisanes du Maroc organise, du 25 novembre au 1er décembre au théâtre Mohammed V, la deuxième édition du Congrès des femmes artisanes africaines et la 11ème « Dar Maalma Expo », sous le thème « Complémentarité, femmes artisanes africaines à l’ère du digital ».

– Rabat : « Archives des établissements universitaires : Etat des lieux et perspectives » est le thème central d’une table ronde prévue ce vendredi, organisée par l’Université Mohammed V-Rabat (UM5) en collaboration avec les Archives du Maroc (ADM), à l’occasion de la Journée nationale des archives.

– Rabat : « L’archéologie et le patrimoine rural du Maroc » est le thème d’un colloque organisé ces 25 et 26 novembre, avec comme objectif principal l’examen des efforts consentis en matière de sauvegarde de l’héritage ancestral du Royaume.

– Fès : Le service d’endocrinologie et de diabétologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès organisera, ce 30 novembre courant, sa quatrième journée consacrée à la pathologie thyroïdienne.

– Nador : L’événement Startup Weekend se tiendra ces 29 et 30 novembre courant et le 1er décembre 2019 à la Faculté Pluridisciplinaire.

– Le Caire (Egypte) : Le film « Pour la cause » du réalisateur marocain Hassan Benjelloun a été projeté, dimanche soir à l’Opéra, dans le cadre du 41ème Festival international du film.

– Fès : La 3ème édition du Forum régional de l’agriculture durable aura lieu les 27 et 28 novembre, sous le thème ‘‘les énergies renouvelables au service de l’agriculture durable’’.

– Casablanca : La 22ème édition du Salon Avicole « Dawajine 2019 », se tiendra du 26 au 28 novembre, sous le thème « le secteur avicole, levier pour l’emploi dans le monde rural », a l’initiative de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc (FISA).

– Bakou (Azerbaïdjan) : L’ambassade du Maroc a organisé, dimanche, un défilé de mode pour présenter les dernières créations de deux stylistes marocaines : Fatima Zahra Idrissi et de Hind Morad Belghiti.

– Bruxelles (Belgique) : Pour sa 19ème édition (27 novembre – 7 décembre), le Festival Cinéma Méditerranéen diffusera plusieurs fictions et documentaires de qualité qui feront découvrir le Maroc autrement.

– Casablanca : La Communauté French Tech organise son premier #PetitDej #Tech, ce vendredi 29 novembre à 8h15 au siège de la Chambre française du commerce et de l’industrie au Maroc (CFCIM).

– Maroc : « Les Gnawa du Maroc, Intercesseurs de la différence » du Français Jean Pouchelon est l’intitulé d’un ouvrage qui a reçu le 2ème Prix international de musicologie « Mahmoud Guettat » pour l’édition 2019.

– Chili : Le président Sebastián Piñera a annoncé l’envoi au Congrès d’un projet de loi visant à permettre aux forces armées de collaborer à la protection des infrastructures stratégiques du pays, afin d’en renforcer la sécurité dans le sillage des manifestations sociales entachées par des actes de pillages et de destructions de biens.

– Guelmim : Le 7ème colloque scientifique régional des conseils locaux des oulémas de Guelmim-Oued Noon s’est déroulé ce week-end, sous le thème « le patrimoine religieux et scientifique à Oued Noun, Draâ et le Sahara marocain: réalité et perspectives ».

– Rabat : L’ouvrage « 30 jours aux Etats Unis d’Amérique » d’Abbas Jirari a été présenté, récemment, lors d’une rencontre organisée à l’initiative du Club Jirari en partenariat avec la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM), en présence d’une panoplie de chercheurs et universitaires.

– Tanger : L’Association CHIFAE, l’Association DARNA et la Fondation CIDEAL ont organisé, ce mardi, un séminaire de présentation de la convention SHABAB MUTASAMIH et des résultats des diagnostics réalisés sur la situation des jeunes vulnérables des quartiers Hafa-Medina et Bir Chifae et analyse des principaux facteurs de violence et de radicalisation.

– Rabat : La 4ème édition de la Rencontre interculturelle maroco-asiatique (MASIAN) s’est déroulée du 21 au 24 novembre, avec pour objectif d’assurer une interaction entre la culture marocaine et celle des pays asiatiques participants.

– Casablanca : L’exposition de l’artiste peintre Rajaa Lahlou, intitulée « la quête de soi », se tient actuellement à la galerie « Living 4 ART ».

– Agadir : Une Rencontre internationale sur “la migration et le développement” se tiendra, ce 29 novembre, à l’initiative de l’Observatoire régional des migrations Espaces et sociétés (ORMES).

– Bruxelles (Belgique) : L’universitaire et écrivain, Jean-Marie Heydt, a présenté, vendredi dernier, son dernier livre intitulé « Mohammed VI, la vision d’un Roi : actions et ambitions », lors d’une rencontre organisée à la prestigieuse librairie « Filigranes » en présence d’une pléiade de chercheurs, de journalistes, d’acteurs politiques et de nombreux membres de la communauté marocaine.

– Tanger : La 15ème édition du Festival international des arts de la scène s’est déroulée du 21 au 25 novembre, en présence d’une pléiade d’artistes et chercheurs universitaires marocains et internationaux.

– Athènes (Grèce) : L’ambassade du Maroc a participé à la 20ème édition du Bazar international de charité qui s’est tenue du 23 au 24 novembre dans la capitale grecque.

– Rabat : Des lauréats de différentes générations de l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC) se sont réunis, samedi dernier, pour célébrer le 50ème anniversaire de cet établissement public.

– Dakhla : Quatre cinéastes cubains participent à la 8ème édition du Festival international du film de Dakhla, qui se tient du 24 au 28 novembre courant, avec le pays latino-américain comme invité d’honneur.

– Chefchaouen : La 5ème édition du Festival de la Taktouka, qui s’est déroulée ces 22 et 23 novembre, a rendu un vibrant hommage à l’artiste Chama Zaz, en reconnaissance de son parcours artistique et de sa contribution dans la promotion du patrimoine des Jbala.

– Dakhla : Le premier forum international des gens de mer, s’est déroulé ces 23 et 24 novembre, autour du thème « les perspectives de l’économie bleue en Afrique ».

– Tanger : La question du Sahara entre développements internes et changements internationaux a été au centre d’une conférence, samedi dernier, à l’initiative de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales.

– Marrakech : La 3ème édition de « Stars in The Place » aura lieu, le 29 décembre prochain à la mythique place Jemaa El Fna à Marrakech, avec à l’affiche des artistes de renommée, marocains et étrangers, dont Maître Gims, Dadju, Lartiste, Aminux, L7or ou encore Mohamed Ramadan.

– Casablanca : Les intervenants à une conférence, tenue samedi dernier, ont débattu de la digitalisation de l’éducation STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) au Maroc, dans la perspective de mieux préparer les élèves aux métiers du 21ème siècle.

– Lagos (Nigéria) : Les jeunes artistes marocains Aminux et Nada Azhari ont raflé, samedi soir, trois trophées, lors de la 6ème édition des All Africa music awards (AFRIMA).

– Formule E : Le Britannique Sam Bird (Envision Virgin Racing) s’est adjugé vendredi la première manche du double ePrix d’Ad Diriyah (Arabie Saoudite) en ouverture de la saison 2019-2020.

– Fès : ‘‘Soutenabilité : Vers un nouveau paradigme de développement dans l’espace euro-méditerranéen’’ est le thème d’un atelier international qui s’est tenu ce mardi à l’initiative de l’Université Euromed.

– Séfrou : Une rencontre nationale sur les ressources naturelles de la province aura lieu, ce mercredi, sous le thème ‘‘gestion durable des ressources hydriques’’.

– Casablanca : L’exposition rétrospective de l’artiste peintre, Ghany Belmaachi, se tient actuellement à la So Art Gallery.

– Aknoul (province de Taza) : La 8ème édition du festival de l’amande s’est déroulée en fin de semaine dernière, sous le thème ‘’l’amandier, un levier de la création d’emplois en milieu rural’’.

– Rabat : Le Bazar international de Bienfaisance sera organisé le 7 décembre prochain au Théâtre Mohammed V, à l’initiative du Cercle diplomatique, avec la participation de 42 pays.

– Marrakech : Le Festival International du Film organise du 3 au 6 décembre 2019 la 2ème édition des Ateliers de l’Atlas, son nouveau rendez-vous professionnel à travers lequel 28 projets en développement ou postproduction, sélectionnés parmi 130 candidatures, sont accompagnés.

– Guercif : La ville a accueilli du 21 au 24 novembre courant, la 30ème édition du Festival de l’olivier, placée sous le thème « La formation professionnelle, un enjeu stratégique pour le développement de la filière de la production oléicole ».

– Casablanca : La galerie L’Atelier 21 organise l’exposition de Fouad Bellamine ‘‘Fragments de vie’’, du 3 décembre prochain au 13 janvier 2020.

– Dakhla : La ville abritera, du 4 au 8 décembre, la 6ème rencontre internationale de l’Université ouverte de Dakhla, initiée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, autour du thème « Repenser l’Afrique au XXIème siècle ».

– Rabat : Ce 27 novembre 2019, la capitale a abrité la 1ère édition du dialogue intergénérationnel, un projet lancé par l’organisation marocaine Atlas For Development, en partenariat avec le Bureau de l’envoyée spéciale de l’union africaine pour la jeunesse.

– New York : Les œuvres littéraires des meilleurs écrivains aux Etats-Unis ont été primés, lors de la 70ème édition du prestigieux et très convoité « National Book Awards » (Prix national du livre) marquée par une cérémonie et un diner de gala ayant regroupé le gotha du monde de la littérature, de la critique et de l’édition américaines.

– Maroc : Un nouveau numéro de la Revue de la Gendarmerie Royale vient de paraître proposant aux lecteurs de nombreux sujets, notamment un dossier sur « la criminalité, phénomène changeant dans le temps et dans l’espace ».

– Bangkok (Thaïlande) : Le Caftan marocain a brillé de toute sa splendeur et fait bonne impression lors d’un grand rendez-vous de la mode asiatique, la 2ème Semaine Internationale de la Mode qui a réuni la semaine dernière des stylistes, modélistes et créateurs en provenance de soixante-dix pays.

– Rabat : La Semaine africaine des sciences s’est tenu du 20 au 22 novembre, avec la participation de scientifiques, d’industriels et d’experts, ainsi que des élèves et des étudiants, dans le but de promouvoir la culture scientifique parmi les jeunes.

– Marrakech : Le 20ème congrès annuel du Réseau francophone « Profamille » s’est tenu en fin de semaine dernière, avec la participation de plus de 150 experts et spécialistes venus de plusieurs pays francophones.

– Zagora : « La recherche scientifique au service du développement de la poterie » est le thème central de la 2ème édition des assises régionales de l’artisanat prévues du 27 novembre au 1er décembre prochain.

– Rabat : La nouvelle exposition des photographies de Saâd A. Tazi se tient du 28 novembre au 20 décembre 2019 à l’Institut français.

– Kairouan (Tunisie) : Deux productions cinématographiques marocaines, « Les corbeaux » de Ghazouani Madane et « Philosophe » de Fadil Abdellatif, ont été sélectionnées pour prendre part à la compétition officielle des courts-métrages dans le cadre des 2èmes Journées Cinématographiques (JCK).

– Los Angeles (Etats-Unis) : La firme Apple a annoncé mercredi sa décision d’annuler la présentation du film « The Banker », avec Samuel L. Jackson, au festival de l’institut du film américain (AFI), pour des « préoccupations » non précisées.

– Toronto (Canada) : Le modèle marocain du vivre-ensemble et du savoir-vivre a été mis en avant lors la Semaine culturelle, qui s’est tenue la semaine dernière en présence de personnalités de divers horizons.

– Casablanca : HEM organise la 13ème édition de son forum de recrutement « HEM Carrière Expo », ce jeudi 28 novembre 2019 de 9h à 17h au siège de HEM, avec plus de cinquante entreprises nationales et multinationales de renom.

– Agadir : L’Association Marocaine de Formation et de Recherche en Oncologie Médicale (AMFROM) a organisé, les 22 et 23 novembre, la première journée ‘‘Masterclass’’ sur l’immunothérapie sous le thème ‘‘l’immunothérapie anti-cancéreuse’’.

– Béni Mellal : La quatrième édition de la compétition internationale de l’innovation « Let’s Challenge 4.0 » a eu lieu, ce 27 novembre à l’Université Sultan Moulay Slimane (USMS), sous le thème « l’innovation et l’ingénierie ».

– Maroc : « Mohammed V : Oeuvre d’un Roi et d’un peuple » est l’intitulé d’une nouvelle publication de la Fondation Mohamed Zerktouni pour la culture et la recherche, qui comprend les travaux de la conférence « 2014 : L’année Mohammed V », tenue tout au long de l’année 2014 dans huit villes marocaines, sous le haut patronage du Roi Mohammed VI.

– Casablanca : Le 6ème Salon du livre de l’enfant et de la jeunesse a ouvert s’est déroulé du 20 au 25 novembre sous le signe « le plaisir de la lecture entre le livre papier et le livre électronique ».

– Tanger : La Fondation Attijariwafa bank organise, ce jeudi 28 novembre 2019 à 19h, à la Cinémathèque, la projection d’un film documentaire suivie d’un débat autour du thème ‘‘Où en est la création cinématographique au Maroc ? Parole aux jeunes réalisateurs’’ animé par Mohamed Lansari, Salim Akki, Hind Bensari, Reda Lahmouid, Karim Addoul et Jamal Souissi.

– Tétouan : Les travaux du 2ème congrès international sur l’enfance, organisée par le Conseil indépendant pour la protection de l’enfance (CIPI), se sont se sont déroulés en fin de semaine dernière, avec la participation de plus de 120 experts et spécialistes dans le domaine de l’enfance, venus de 12 pays d’Amérique latine, d’Europe, d’Asie et d’Afrique.

– Taroudant : La première édition du Salon provincial du livre se tiendra du 29 novembre au 5 décembre, à l’initiative de la direction provinciale de la culture, de la jeunesse et des sports.

– Rissani : La 24ème session de l’Université Moulay Ali Chérif s’est tenue ces 22 et 23 novembre courant à Rissani sous le thème « Sijilmassa et la dimension africaine du Maroc à travers l’histoire ».