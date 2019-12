– Oujda : Plus de 350 scientifiques et experts venant de 13 pays participent, du 10 au 13 décembre, aux travaux du 1er Congrès international sur les matériaux avancés, nanosciences et applications (ICAMANA 2019), placé sous le thème ‘‘La recherche et l’innovation des matériaux et nanomatériaux, perspectives et nouvelles opportunités’’.

– El Jadida : Une conférence internationale sur la famille et l’éducation dans le monde arabe réunit, ces mardi et mercredi, une pléiade d’experts et de chercheurs appelés à apporter des réponses à l’épineuse question de la complémentarité entre le milieu familial et l’école, dans le but d’assurer une meilleure gestion de l’enseignement dans les pays de la région.

– Casablanca : Une exposition de photographies a été inaugurée au sein du Showroom CGI Home Casa-Anfa, jusqu’au 26 décembre, invitant à renouer avec la métropole à travers une série de clichés dits ‘‘Street photography’’, réalisée par le photographe Joseph Ouechen et avec la participation de l’écrivaine Kenza Joundi Ouazzani, co auteure du livre ‘‘Casablanca Courts-Circuits’’.

– Casablanca : La onzième édition du Festival international du film de l’étudiant (FIFE), baptisée session feu Mohamed Reggab, a démarré ce mardi soir.

– La Havane (Cuba) : Un collectif d’artistes cubains, reuni récemment à la résidence de l’Ambassadeur du Royaume, a plaidé pour la promotion des relations bilatérales dans le domaine culturel à travers une série d’actions et de programmes conjoints mutuellement bénéfiques.

– Ifrane : L’université Al Akhawayn abritera les 28 et 29 février prochain la 7ème édition du colloque international ‘‘eau, recyclage et valorisation des déchets’’ (ERVD’7), une initiative du Groupe de réflexion sur le développement durable (GRDD) qui se veut un espace pour échanger les expériences, s’informer des dernières avancées scientifiques et technologiques dans ces domaines et réfléchir sur les meilleurs moyens de stimuler le développement durable de ces secteurs stratégiques.

– Fès : La première édition du Salon national de la poterie et du Zellij artisanal aura lieu du 20 au 29 décembre courant, autour du thème ‘‘la filière de la poterie et du Zellij artisanal, une contribution indéniable à l’écosystème national’’.

– Rabat : L’exposition « Le Maroc, une galerie d’art dans le désert », du photographe espagnol Juan Antonio Munoz, s’est ouvert mardi soir à l’Institut Cervantes.

– Agadir : La ville abrite, jusqu’au 11 décembre, la première édition du salon international de l’arganier, une manifestation qui se tient en parallèle avec le 5ème Congrès International sur l’Arganier.

– Marrakech : L’artiste photographe franco-espagnole Flore exposera ses récentes œuvres du 21 décembre au 10 janvier prochain, à la galerie 127 à sous le thème « Le Maroc, un temps suspendu ».

– Taourirt : La ville accueille, du 14 au 17 décembre courant, la première édition du Salon de l’industrie de transformation de l’olive, placée sous le thème ‘‘L’industrie de transformation, un levier de l’emploi et un acteur du développement’’.

– Agadir : Le rideau a été levé, ce lundi soir, sur la 16ème édition du Festival international « Cinéma et migrations » (FICMA), qui se tient du 9 au 14 décembre et qui rend hommage au cinéma belge, en présence d’une pléiade de personnalités des mondes cinématographique, médiatique et culturel.

– Marrakech : Le Groupement de Recherche sur Espace et Territoire (GRET) organise, les 17 et 18 avril prochain, son 25ème Colloque international sous le thème « Impact du numérique et de l’intelligence artificielle sur les transformations des gouvernances politiques ».

– Marrakech : Le Consulat de France organise, ce jeudi, à la Chambre de commerce, d’industrie et des services (CCIS) de Marrakech-Safi, une journée d’information sur les opportunités d’investissement en France.

– Rabat : Les journées euro-méditerranéennes pour l’engagement de la jeunesse et des femmes contre les violences extrêmes et la radicalisation se tiendront les 12 et 13 décembre au centre de formation et de rencontres nationales, à l’initiative de la Chaire UNESCO, de l’Association des militants des savoirs, Toulouse, Praticiens d’Europe et de l’Université Mohamed V.

– Assa : Le Centre de la jeunesse sahraouie pour l’innovation sociale organisera, du 13 au 15 décembre, la 6ème édition du Forum international des Oasis, sous le slogan « l’économie sociale et solidaire, levier pour le développement territoire des oasis du Maroc sahraoui ».

– Settat : Une convention de partenariat a été signée récemment entre l’Université Hassan 1er et Huawei Maroc pour accélérer la digitalisation et promouvoir les compétences en Technologies de l’information et de la communication (TIC) au sein des universités et établissements supérieurs.

– Casablanca : La Ligue pour la santé mentale organise, les 13 et 14 décembre prochain, ses 41èmes journées et la première édition du Forum de la réhabilitation psycho-sociale.

– Dakhla : La responsabilité civile et pénale du médecin a été au centre des débats lors d’un atelier organisé samedi, autour du thème ‘‘La responsabilité médicale : une approche des orientations médicales et juridiques’’.

– Casablanca : La Princesse Lalla Hasnaa, présidente d’honneur de l’Association Al-Ihssane, a présidé, dimanche à la maison d’enfants Lalla Hasnaa, la cérémonie de célébration du 30ème anniversaire de cette association.

– Aéroport Rabat-Salé : L’exposition de l’artiste Noureddine Fathy se déroule du 5 décembre 2019 au 5 juin 2020, sous le thème ‘‘Air et Désirs’’.

– Abou Dhabi (Emirats) : La 10ème édition du Salon International de l’Alimentation (SIAL Middle East) 2019 s’est ouverte, ce lundi, avec la participation de nombre d’acteurs de l’agroalimentaire représentant plusieurs pays, dont le Maroc.

– Tétouan : L’exposition nationale »Mains de lumière », fruit du travail de 86 artistes plasticiens de renom, se tient actuellement au Centre d’art moderne.

– Paris (France) : L’Institut du monde arabe (IMA) se joint à la célébration de la Journée mondiale de la langue arabe (18 décembre), à travers une programmation éclectique destinée à faire découvrir cette langue riche et à s’ouvrir à sa culture.

– Rabat : La Princesse Lalla Meryem a présidé, samedi dernier au Théâtre national Mohammed V, la cérémonie d’inauguration du Bazar international de bienfaisance du Cercle diplomatique, placé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI.

– Tanger : Pas loin de « Souk d’Barra » ou Place du 9 Avril et à quelques pas de la médina de Tanger, se trouve « Bayt Attarab », un café atypique et chaleureux devenu une plateforme pour les arts et la littérature populaires, mise au service de la vie culturelle de la ville du Détroit.

– Tanger : La ville du détroit a accueilli, du 6 au 8 décembre courant, le 27ème Congrès marocain d’allergologie et d’immunologie clinique, dans le but d’examiner les tendances et les émergences actuelles des allergies.

– Hollywood (Etats-Unis) : L’acteur américain Ron Leibman, qui a remporté un Tony Award pour sa performance dans la pièce de Broadway « Angels in America » et un Emmy Award dans l’émission de CBS « Kaz », est décédé vendredi dernier à l’âge de 82 ans.

– Oujda : La Faculté des sciences relevant de l’Université Mohammed Premier (UMP) organise, du 18 au 20 décembre courant, la 1ère édition du Colloque sur les bioressources, les biotechnologies et le développement durable.

– Tata : La foire régionale des produits du terroir s’est déroulée en fin de semaine dernière, sous le thème « la valorisation des produits du terroir, levier de développement durable et niche de création d’emplois ».

– Rabat : L’Association marocaine de solidarité islamique a organisé, vendredi dans l’espace Dar Al Founoun, une soirée artistique culturelle, à l’occasion du 31ème anniversaire du décès de Moulay Ahmed Loukili, grande figure de la musique maroco andalouse.

– Marrakech : L’eau dans l’aménagement des territoires de Marrakech-Safi a été au cœur des débats à l’occasion d’un symposium international tenu, samedi dernier, dans la cité ocre.

– Marrakech : L’exposition artistique itinérante, initiée sous le thème « Sédiments de voyage » se tient à l’Aéroport Marrakech-Menara jusqu’au 4 mars prochain.

– Hanoï (Vietnam) : L’art culinaire marocain a été la vedette de la 8ème édition de l’International food festival organisé dimanche dernier dans la capitale vietnamienne.

– Al Hoceima : Une conférence sous le thème « le régime des biens communs : quelle approche de protection des droits matériels entre les époux », a été organisée, samedi dernier, à l’initiative de l’Association Karama pour le développement de la femme.

– Bogota (Colombie) : Le Maroc, avec sa culture millénaire et sa civilisation multiséculaire, a brillé de mille feu, jeudi dernier, à l’occasion d’ »Expoartesanías 2019″, la plus grande foire internationale de l’artisanat de Colombie .

– Rabat : Le ministère d’Etat chargé des droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement a organisé, ce 10 décembre en commémoration de la Journée internationale des droits de l’Homme, un colloque international sur les « Principes universels des Droits de l’Homme et leur application dans les établissements pénitentiaires ».

– Agadir : Le Festival international « Cinéma et migrations » rend hommage au cinéma belge lors de sa 16ème édition qui se tiendra du 9 au 14 décembre et qui accueillera une délégation de professionnels du septième art belge.

– Fès : La faculté des Lettres et sciences humaines (FLSH) – département de sociologie organise, ce jeudi 12 décembre en collaboration avec la faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, une journée d’étude sur la sociologie de l’économie sociale et solidaire.

– Béni Mellal : La Fondation Attijariwafa bank organise une conférence-débat régionale, le jeudi 12 décembre 2019 à 17h00, sous le thème ‘‘L’Entrepreneuriat, Vecteur de Création d’Emplois dans la Région Béni Mellal-Khénifra’’.

– Meknès : La ville a abrité, vendredi, la troisième journée du Forum économique de Fès-Meknès, initié cette année sous le thème « Des partenariats innovants, des synergies de croissance », avec la participation des représentants des chambres de commerce, d’industrie et des services de plusieurs pays étrangers.

– Casablanca : L’association « Kane Ya Makane » a fêté, jeudi dernier, ses dix ans d’existence au service des causes sociales, en présence de personnalités nationales et internationales.

– Casablanca : L’artiste Amina Rezki expose ses œuvres, du 22 novembre au 21 décembre 2019, à la Galerie THEMA.

– Casablanca : La Chambre de Commerce Suisse organise une table-ronde sur le thème ‘‘Les Organismes de placement collectif immobilier – OPCI : Véhicule d’investissement et de Financement’’, le mercredi 11 décembre 2019 à 08h30 à l’hôtel Sofitel Tour Blanche.

– Casablanca : L’économiste Abdelghani Youmni a présenté, jeudi dernier, son ouvrage « Le Maroc et ses riverains méditerranéens, émergence économique, réformes, défis et enjeux », qui offre une analyse en profondeur de la pertinence des politiques économiques adoptées dans les deux rives du bassin.

– M’hamid El Ghizlane : La commune et ses ksours accueillent, du 25 au 29 février prochain, la 1ère édition du Festival des chants traditionnels de la vallée du Drâa, organisé à l’initiative de l’association « Les Racines du Sahara ».

– Dakhla : La 6ème rencontre internationale de l’Université ouverte de Dakhla, placée sous le thème « Repenser l’Afrique au XXIème siècle », s’est déroulée en fin de semaine dernière, avec la participation d’environ 39 pays.

– Clermont-Ferrand (France) : Une exposition sur le tapis marocain est proposée à voir au Musée Bargoin, jusqu’au 5 avril prochain, l’occasion pour les visiteurs de découvrir les créations des femmes tisserandes de la tribu d’Aït Khebbach du sud-est marocain, un savoir-faire rare en voie de disparition.

– Grenade (Espagne) : Une exposition sur les arts amazighs a été inaugurée, au Palais de Carlos V de l’Alhambra, par la Reine d’Espagne Letizia, en présence de nombreuses personnalités espagnoles et marocaines, et se tient jusqu’au 21 avril prochain.

– Kénitra : Les participants à une journée d’étude et de sensibilisation au sujet de « la lutte contre la sextorsion », organisée jeudi dernier, ont plaidé en faveur d’une approche participative entre l’ensemble des acteurs concernés, laquelle approche doit tenir compte de la nécessité de développer les mécanismes de surveillance et de traçage de ce type de crime, né du « boom » que connait le monde des technologies de l’information.

– Casablanca : L’association « Espoir Maroc » a organisé, jeudi dernier, la cinquième édition du forum national d’emploi et d’entreprenariat pour les personnes en situation de handicap, en partenariat avec plusieurs organismes et associations.

– M’hamid El Ghizlane : La commune abrite du 25 au 29 février 2020 la première édition du Festival des chants traditionnels de la vallée du Drâa.

– Marrakech : « Le management : entre agilité et innovation » est le thème de la 5ème édition du Colloque international de Recherche en Economie et Gestion « CIREG », dont les travaux se sont déroulés la semaine dernière, avec la participation de chercheurs, praticiens et professionnels, nationaux et internationaux, issus de différentes disciplines relevant des sciences sociales (gestion, finances, économie et marketing…).

– Casablanca : Pour sa 9ème conférence au titre de l’année 2019, le Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la Démocratie et le Développement Humain accueille le Professeur Hassan El Amri, Professeur d’enseignement supérieur à l’Ecole Normale Supérieure de Casablanca, et ce le jeudi 19 décembre 2019 à 16 h, pour une conférence sous le thème “Histoire des mathématiques et leurs interactions avec les autres sciences”.

– Rabat : « L’agriculture résiliente aux changements climatiques: voies d’adaptation » est le thème retenue pour une conférence internationale qui sera organisée le 12 décembre.

– Kénitra : La 4ème édition de la Foire régionale des produits du terroir se tiendra du 12 au 15 décembre, ont indiqué les organisateurs.

– New Delhi (Inde) : La troupe Abidat Rma sous la direction de Redouane Abid, a créé une grande sensation, la semaine dernière à New Delhi, en gratifiant le public, venu très nombreux assister à la 6ème édition du Festival international de la danse folk et musique, d’un spectacle enchanteur ayant fait vibrer les cœurs et les corps.

– Rabat : « Les transformations sociales et la prospective stratégique » a été la thématique d’une conférence de l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO), animée la semaine dernière par le sociologue Alioune Sall, fondateur et Directeur exécutif de l’Institut des futurs africains en Afrique du Sud.

– Rabat : L’opéra national du pays de Galles, Welsh National Opéra (WNO), a gratifié, récemment, le public lors d’un spectacle livré à l’Académie du Royaume du Maroc en leur première représentation au pays.

– Sofia (Bulgarie) : L’ambassade du Maroc a participé en tant qu’invitée spéciale à la 5ème édition des « Journées de Sofia de la mode verte », un événement respectueux de l’environnement organisé récemment.

– Rabat : L’ambassade du Pakistan a organisé, la semaine dernière, un festival pour célébrer l’amitié entre les deux pays, à travers une dégustation du riz pakistanais.

– Zagora : La 3ème édition du Salon régional des produits de terroir s’est déroulée la semaine dernière sous le thème « Valorisation des produits de terroir, un levier fondamental pour l’intégration des jeunes dans le secteur agricole ».

– Casablanca : L’importance des outils digitaux pour accompagner les entreprises à révolutionner leur expérience client et s’adapter aux nouveaux changements au Maroc, a été au centre d’un séminaire, tenu la semaine dernière à l’initiative de NBS Consulting.

– Amman (Jordanie) : Trois pièces théâtrales marocaines ont été retenues pour prendre part à la 12ème édition du Festival du théâtre arabe, prévu du 10 au 16 janvier prochain.

– Casablanca : Le Centre Hospitalier Noor, pôle santé du Groupe AMH et premier établissement hospitalier de rééducation et de réadaptation au Maroc, a organisé la semaine dernière sa 1ère édition de journée scientifique.