‘‘Le Royaume du Lesotho a décidé de suspendre toutes les décisions et déclarations antérieures relatives au Sahara et à la pseudo-rasd, en attendant les résultats du processus des Nations unies. Le Lesotho s’engage aussi à adopter une position de neutralité sur le conflit du Sahara, et cette position sera observée dans les réunions régionales, sous-régionales et internationales’’

Lesego Makgothi, Ministre des Affaires Etrangères et des Relations Internationales du Lesotho