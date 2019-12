– Maroc : L’écrivain et chercheur koweïtien Naïf Ben Sharar, spécialisé dans les affaires maghrébines, vient de publier un nouvel ouvrage intitulé « Réalisations royales dans le champ religieux sous l’ère de SM le Roi Mohammed VI ».

– Targuist : L’association Grand Al Hoceima a organisé, les 23 et 24 décembre, des journées de sensibilisation sur l’approche genre, sous le thème « Ensemble pour faire des Maisons de l’étudiante des maisons d’égalité ».

– Mohammedia : La pertinence scientifique et sociale de l’approche interdisciplinaire pour traiter d’un défi aussi complexe et multidimensionnel que celui posé par le changement climatique est au cœur des Journées scientifiques « Interfaces Sciences et Sociétés » de l’Université Hassan II, qui ont démarré ce mercredi.

– Rabat : Le livre intitulé « Nakhwa maghribia, le cheval authentique du Maroc », de ses auteurs Driss El Qerri, Afifa Hassainate et Mustapha Meskine, a été présenté ce mardi.

– Marrakech : L’artiste Mohamed Arejdal expose ses récentes œuvres du 28 décembre courant au 5 février prochain, au Comptoir des Mines Galerie, sous le thème « Ressala ».

– Marrakech : Matisse Art Gallery organise, du 27 décembre au 9 janvier, en collaboration avec l’association Centre Koutoubia de Réhabilitation à Base Communautaire, une exposition ayant pour objectif la rééducation d’enfants atteints d’handicaps psycho-moteurs.

– Marrakech : Le ciné-club du Musée Yves Saint-Laurent poursuit tout au long des mois de janvier, février et mars prochains, la programmation des films favoris du célèbre couturier français.

– Laâyoune : Une foire commerciale de l’artisanat, organisée par la Région de Laâyoune-Sakia El Hamra en partenariat avec la direction régionale de l’artisanat et la chambre de l’artisanat, s’est ouverte mardi.

– Fès : Le coup d’envoi de la première édition du Salon national de la poterie et du Zellij artisanal a été donné, ce mardi, sous le thème ‘’le secteur de la poterie et du Zellij artisanal, une contribution considérable à l’économie nationale’’.

– Maroc : Un nouveau numéro de la revue des Forces Armées Royales (FAR) vient de paraître, proposant aux lecteurs de nombreux sujets, notamment un focus sur le discours prononcé par le Roi Mohammed VI à l’occasion du 44ème anniversaire de la Marche Verte, un dossier dédié aux activités du Souverain durant les mois d’octobre et de novembre, et un autre dossier sur « La Vie dans l’Armée ».

– Oujda : BMCE Bank Of Africa a entamé, ce lundi à Oujda, la 3ème édition de son cycle de conférences régionales sur la loi de finance 2020, au profit de sa clientèle entreprise, TPE, PME, professions libérales et clientèle privée.

– Rabat : La Princesse Lalla Hasnaa a présidé, ce lundi à Rabat, le dîner de Gala diplomatique annuel de bienfaisance, organisé par l’ambassade d’Australie et la Fondation diplomatique.

– Fès : La 13ème édition du festival international du théâtre professionnel s’est ouverte, ce lundi, à l’initiative de la section locale du syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques.

– Casablanca : Le cinéaste marocain Hassan Benjelloun a choisi de revisiter, avec une touche humaniste, une facette de la tragédie palestinienne dans son nouvel opus « Pour la cause », projeté en avant-première, lundi soir, au Megarama.

– Marrakech : Le Comptoir des Mines Galerie s’apprête à ouvrir grand ses portes pour accueillir, en cette fin Décembre et jusqu’au 5 février prochain, les publics à l’occasion de l’exposition ‘‘Ressala’’ de Mohamed Arejdal, qui clôture cette saison et inaugure avec force la suivante.

– Essaouira : Une rencontre-débat autour de l’histoire riche et passionnante de la communauté juive de la ville, a été organisée le week-end dernier dans la cité des Alizés.

– Essaouira : Le Jazz sera dans tous ses états, du 27 au 29 décembre, et ce à l’occasion du Festival « Jazz sous l’Arganier », un événement de grande envergure qui soufflera cette année sa 5ème bougie.

– Casablanca : Le Symposium des Achats du Maroc 2019 a clôturé ses travaux, dimanche dernier, après deux jours de débats, de partage du savoir-faire et de retours d’expériences autour de la fonction Achats, de la transformation digitale et du global sourcing.

– Al Hoceima : La 5ème édition du festival Rayass de musique aura lieu du 26 au 29 décembre, à l’initiative de l’association Rif expérience pour la culture et l’art.

– Marrakech : Le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique organise, les 23 et 24 décembre, un séminaire national sur le thème « Perspectives de développement de la formation professionnelle privée, vers un repositionnement du secteur ».

– Rabat : La faculté des lettres et des sciences humaines de l’université Mohammed V et la Fondation « Fikr » pour le développement, la culture et les sciences organisent, les 26 et 27 décembre, un colloque international sous le thème « L’environnementalisme et le développement durable : Vers de nouveaux rôles et des perspectives prometteuses pour les sciences sociales ».

– Marrakech : Le premier Prix Farid Belkahia pour l’encouragement aux arts traditionnels a été décerné, samedi dernier, à deux étudiants de l’Académie des Arts Traditionnels (AAT) de Casablanca.

– Marrakech : Artcurial Maroc, nouvelle filiale de la première maison française de ventes aux enchères, inaugure ses activités par une vente aux enchères, le 30 décembre, dédiée aux arts décoratifs marocains.

– Bruxelles (Belgique) : Les voix sublimes de quatre figures féminines de l’Aïta et du répertoire musical amazigh des Rways ont résonné, vendredi dernier, lors d’un concert haut en couleurs organisé dans le cadre du festival » Darna Fest – Échos de cérémonies marocaines ».

– Taza : La 4ème édition du festival international ciné café s’est déroulée en fin de semaine dernière, avec la participation de courts métrages de réalisateurs marocains et étrangers.

– Laâyoune : La galerie des arts de la Maison de la culture accueille, depuis vendredi et jusqu’au 26 décembre, une exposition de l’artiste peintre Salek Berkouz, organisée dans le cadre de la célébration de la 4ème Nuit des galeries.

– Dakhla : La 4éme conférence internationale des enseignants de la langue anglaise s’est déroulée en fin de semaine dernière, sous le signe : « Innovation et créativité dans l’enseignement: acquérir les compétences du 21ème siècle », pour débattre des différentes théories et méthodes d’enseignement de la langue anglaise.

– Fès : Deux expositions artistiques ont été inaugurées dans le cadre de la 14ème édition de la « Nuit des Galeries », une manifestation artistique initiée, chaque année, par le ministère de la culture.

– Marrakech : L’écrivain et botaniste italien Umberto Pasti a présenté, jeudi dernier, au musée Yves Saint-Laurent à Marrakech, son dernier livre « Un jardin rêvé Rohuna-Nord du Maroc », paru aux éditions Flammarion.

– Fès : La 7ème édition du colloque international sur l’histoire de la médecine s’est déroulée en fin de semaine dernière, sous le thème « le génie marocain en médecine arabe, la médecine à l’ère de la dynastie Alaouite aux 8ème et 9ème siècles ».

– Laâyoune : Le 5ème festival du film documentaire sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani s’est déroulé du 19 au 22 décembre sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, en présence de grands noms du cinéma national et de personnalités des mondes de la culture, des arts et des médias.

– Casablanca : Pour célébrer ses vingt ans de carrière, l’artiste-peintre Abdellah Elatrach a opté pour une exposition sous forme d’une rétrospective intitulée « Rêve éveillé », montée depuis jeudi soir, et jusqu’au 11 janvier prochain, dans la galerie « B&S Art Gallery ».

– Casablanca : La cérémonie de signature du livre « Enfants en situation de rue » du socio-anthropologue Chakib Guessous a eu lieu, jeudi dernier, au siège de l’association « Arts et Cultures », en présence d’une pléiade d’hommes et de femmes de lettres, d’artistes et d’acteurs de la société civile.

– Rabat : L’Association Moroccan Millennium Leaders organise, le 25 janvier 2020 au Théâtre National Mohammed V, un spectacle caritatif avec Raymonde EL Bidaouia, Hajja El Hamdaouia et Mourad Bouriki qui chanteront l’Hymne à la Tolérance au profit de Personnes atteintes de Cancer.

– Rabat : L’exposition rétrospective « Hamidi, artiste affranchi », de l’artiste peintre marocain Mohamed Hamidi, est organisée par la Fondation de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), du 19 décembre au 29 février au sein de l’Espace Expression CDG.

– Fès : La 7ème édition du colloque international sur les sciences sociales et santé s’est déroulée en fin de semaine dernière, sous le thème ‘’santé, prise en charge et migration en Afrique’’.

– Madrid (Espagne) : L’exposition collective de quatre artistes maroco-espagnols se tient actuellement à la Fondation Casa Arabe (Maison arabe), une occasion pour les visiteurs de découvrir une sélection d’oeuvres d’art mettant en relief la richesse et la diversité de l’art contemporain marocain.

– Casablanca : La première édition des « Régionales du théâtre universitaire du Maroc » aura lieu en avril 2020, sur initiative de la Fondation « AGIR pour l’Art et la Culture ».

– Bogota (Colombie) : Le Maroc a assuré une participation distinguée à « Expoartesanías 2019 », la plus grande foire internationale de l’artisanat du pays, dont il était l’invité d’honneur du 4 au 17 décembre.

– Maroc : Le talent et l’enthousiasme des enfants ont donné vie à un recueil de dessins intitulé ‘‘La Convention des Droits de l’Enfants vue par les enfants’’, publié sur le site www.plateformecdemaroc.com.

– Bruxelles (Belgique) : Une fontaine artisanale marocaine offerte à la Commune de Jette a été inaugurée ce mercredi lors d’une cérémonie organisée par le Consulat général du Maroc à Bruxelles dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de la coopération culturelle entre le Maroc et la Belgique.

– Casablanca/Marrakech : La Chambre de Commerce Suisse organise une conférence sur le thème « Echange automatique des Renseignements et Compte à l’étranger : Quel impact pour les étrangers au Maroc ? », les jeudi 16 Janvier 2020 à 09h00 à l’Hôtel Mövenpick Casablanca et vendredi 17 Janvier 2020 à 09h00 à l’hôtel Mövenpick Marrakech.