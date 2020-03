– Rabat : Le Cercle Minerva pour la recherche philosophique organise, ce jeudi, en coopération avec la Villa des arts, une conférence portant sur la thématique de “L’esthétique à l’épreuve de la modernité”, qui sera animée par le chercheur et critique Abdellali Maâzouz.

– Rabat : Le Forum international des artistes plasticiens, organisé par l’Union nationale des femmes du Maroc (UNFM) et le Réseau des artistes migrants en partenariat avec le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports, s’est ouvert lundi.

– Bordeaux (France) : La ville accueille, le jeudi 19 mars prochain, son premier grand concert de musique arabo-andalouse qui sera animé par Abderrahim Abdelmoumen et son ensemble.

– Johannesburg (Afrique du Sud) : Le Maroc prend part à la 5ème édition du festival international du film d’Afrique du Sud, qui se tient actuellement à Johannesburg, avec un film retenu en sélection officielle, Monsters de Aksel Rifman (Mohamed Fauzi), qui concourt dans plusieurs catégories notamment celles du meilleur acteur dans un rôle principal (Abdelouahid Zaouki), du Meilleur acteur dans un second rôle (Alae El Bachiri) et de la meilleure actrice dans un second rôle (Jalila Talemsi).

– Casablanca : La fondation BMCE Bank pour l’éducation et l’environnement a organisé, lundi, une exposition d’œuvres artisanales dont les recettes iront aux femmes à faible revenu issues du milieu rural.

– Taroudant : Le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, El Mostafa El Ktiri, a procédé dimanche, à l’inauguration du projet d’expansion de l’Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération.

– El Kelâa des Sraghna : La 4ème édition des Journées Culturelles a été organisée, du 1er au 9 mars, sous le signe “L’excellence dans l’innovation”.

– Marrakech : Un Salon dédié à la dégustation de la pâtisserie traditionnelle japonaise, notamment des célèbres “Wagashi”, a été organisé, dimanche, à l’initiative de l’ambassade du Japon au Maroc..

– Taza : Une conférence nationale sous le thème “les questions environnementales et sociétales: les défis et les moyens d’une gestion durable ” aura lieu, les 25 et 26 mars.

– Marrakech : L’auteure Zahra Najia Zahraoui a présenté, le week-end dernier, son dernier ouvrage intitulé : “Lexique des femmes célèbres du Maroc” et ce, lors d’une rencontre organisée à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme.

– Paris : Une rencontre-débat sur ‘‘Femme Marocaine : Compétences plurielles’’, a rassemblé, dimanche à la Maison du Maroc, d’éminentes personnalités féminines marocaines venues porter haut la voix de la femme marocaine en France et ailleurs.

– Rabat : L’exposition des œuvres de l’artiste-peintre Farida Belhadj Soulami se tient à la Galerie Bab Lekbir des Oudayas du 8 au 16 mars 2020.

– Ouarzazate : La 8ème édition du Festival provincial des chorales scolaires s’est tenue du 28 février au 1er mars, à l’initiative de l’Association locale de développement de la coopération scolaire.

– Rabat : L’ouvrage intitulé “L’urgence africaine : changeons le modèle de croissance”, un diagnostic de l’économie du continent par l’ancien ministre togolais, Kako Nubukpo, a été présenté jeudi dernier à Rabat lors d’une rencontre organisée à l’initiative du think thank marocain Policy Center for the New South (PCNS).

– Bejaad : Le premier forum régional des confréries soufies de Béni Mellal-Khénifra s’est déroulé, samedi et dimanche, sous le signe “les confréries soufies et leur rôle dans la moralisation et le développement de la société et la consolidation des constantes religieuses et nationales”.

– Dar Bouazza : La province de Nouaceur a donné le coup d’envoi d’une vaste campagne de sensibilisation sur les méfaits de l’addiction aux drogues destinée aux collégiens et aux lycéens.

– Maroc : Des journées “portes ouvertes” ont été organisées les 1er et 2 mars au niveau des unités de Protection civile du Royaume dans le but de promouvoir les actions d’intervention des services de protection civile pour le secours et le sauvetage.

– Paris (France) : Les Salons de la Chancellerie du Maroc ont abrité, la semaine dernière, une rencontre avec Kébir Mustapha Ammi autour de son nouveau roman “Ben Aïcha”.

– Casablanca : A l’occasion de la journée internationale de la femme, le Casablanca Hotel se met aux petits soins et promet des surprises pour toutes les femmes, non pendant une journée, mais pendant toute la semaine du 2 au 8 mars 2020.

– Accra (Ghana) : La capitale ghanéenne abritera, en août prochain, une conférence sur la numérisation du tourisme et du commerce en Afrique (ADCOTT).

– Sud du Maroc : Porté par l’Institut français du Maroc en partenariat avec Désert et Montagne Maroc, le Centre Jacques Berque et l’Institut de Recherche pour le Développement, Kafila, caravane culturelle et scientifique se tiendra du 1er mars au 31 mai.

– Ifrane : Les travaux de la deuxième édition du forum des jeunes ‘’MPC Youth Forum’’, organisé du 21 au 23 février courant à l’Université Al Akhawayn, ont été sanctionnés par la formulation d’une série de recommandations portant sur le nouveau modèle de développement.

– Casablanca : Le directeur de publication de “Maroc Diplomatique”, Hassan Alaoui, a animé, en fon de semaine dernière, un débat autour de son ouvrage “Mohammed VI, le siècle d’un Roi”, publié à l’occasion des 20 ans de règne du Roi Mohammed VI.

– Marrakech : Le spécialiste en écologie et ethnobotanique et créateur de parfums, Abderrazzak Benchaâbane, a présenté récemment à l’Institut Français de la ville (IFM), son dernier ouvrage intitulé “Le livre du parfum : Sur le chemin du sacré au profane”.

– Maroc : L’écrivaine franco-marocaine, Leïla Slimani, sera en tournée dans cinq villes du Royaume (Casablanca, Tanger, Meknès, Rabat et Marrakech), du 19 au 29 mars 2020, pour rencontrer le public et présenter son nouveau roman “Le pays des autres”, autour de discussions, lectures et séances de dédicaces.

– Rabat : L’exposition “Mutation(s)”, de l’artiste peintre maroco-belge Hamida Ouassini, se tient jusqu’au 4 avril prochain à l’Espace Rivage.

– Fès : La deuxième édition de “la Marche pour les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin” aura lieu, le 22 mars courant, sous le signe “Le sport pour la santé”.

– Paris (France) : Le Maroc est à l’honneur à l’Institut du Monde Arabe (IMA), avec un colloque sur ‘‘L’art culinaire marocain. Bien vivre ensemble’’, qui se tiendra ce jeudi.

– Essaouira : La 13ème édition du Forum provincial de l’information et de l’aide à l’orientation, initiée cette année sous le thème “L’accès au droit à l’aide à l’orientation, un pilier pour le projet personnel de l’apprenant”, a été ouverte ce mardi.

– Casablanca : La cérémonie de remise des trophées ‘‘Meilleurs Employeurs au Maroc 2020’’ se tiendra le jeudi 19 mars 2020 à partir de 18h30 à l’Hôtel Sheraton.

– Bruxelles (Belgique) : Découvrir un Maroc dynamique et moderne à travers sa riche littérature, c’est ce qu’a proposé cette année la Foire internationale du livre qui met à l’honneur le Royaume à l’occasion de sa 51ème édition qui se tiendra du 5 au 8 mars.

– Benguérir : La première édition du Forum “Act4Community” s’est déroulée récemment à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), à l’initiative du Groupe OCP.

– Maroc : La première édition du festival de la culture indienne “Naghma Zwina” (une belle mélodie), aura lieu du 24 mars au 5 avril dans plusieurs villes du Royaume, ont annoncé les organisateurs de cet événement.

– Marrakech : En célébration de la journée internationale de la lutte pour les droits de la femme, le musée de l’art culinaire marocain a organisé le 8 Mars à 15h30 un vernissage de l’artiste Isabelle Watschmuth suivie d’une conférence sous l’intitulé ‘‘Témoignages Féminin’’.

– Maroc : “La Mondialisation et nous” est le titre du nouvel ouvrage de l’ancien ministre de l’Économie et des Finances, Senior Fellow à Policy Center for the New South (PCNS), Fathallah Oualalou, publié aux éditions la Croisée des chemins.

– Marrakech : Dans le cadre des immanquables rendez-vous gastronomiques du Mandarin Oriental, le restaurant Mes’Lalla a accueilli pour la première fois la Cheffe française, Amandine Chaignot, le temps de deux dîners exclusifs les 7 et 8 mars 2020, et ce dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes.

– Maroc : Latifa Serghini vient de publier ‘‘Jilali Gharbaoui : le Messager de l’exil’’, un livre revient sur le parcours d’un peintre marocain.

– Tanger : La ville du Détroit a abrité, jusqu’au 8 mars, la Foire nationale des coopératives féminines et des très petites entreprises (TPE), en vue de soutenir l’autonomisation économique des femmes.