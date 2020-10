– Le centenaire du maître-céramiste, feu Boujemaâ Lamali a été célébré, ce mardi, en grande pompe au Musée National de la Céramique à Safi, et ce par l’inauguration d’une exposition singulière en l’honneur de cet artiste qui se poursuivra jusqu’au 11 janvier prochain.

– Des artistes marocains participent à une exposition collective dans le cadre de la Saison Africa2020, intitulée “Distance Ardente”, qui se tiendra du 8 novembre au 21 mars 2021 au Musée régional d’art contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée (Mrac Occitanie) de la ville de Sérignan.

– La Biennale Internationale de Casablanca reprend de son Programme d’Incubation sous un nouveau format numérique , sur un nouveau site www.biennalecasablanca.net, qui rassemblera l’actualité d’artistes de la biennale.

– Le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI), inauguré par le Roi Mohammed VI, célèbre ses six ans, a indiqué la Fondation nationale des musées (FNM) qui offre un accès gratuit à l’ensemble des musées dépendants d’elle, et ce du 12 au 18 octobre.

– La Fondation Jardin Majorelle annonce que le Musée Berbère, créé en 2011 par Pierre Bergé, portera désormais le nom Musée Pierre Bergé des Arts Berbères , et ce en l’honneur de son fondateur et de son engagement envers cette culture.

– Le musée national de la Céramique de Safi célèbre le centenaire du Céramiste Bonjemâa Lamali (1919-2019) du 14 octobre courant au 11 janvier prochain, un artiste qui a marqué le répertoire de la Céramique de Safi par son travail de la poterie.

– L’artiste et acteur marocain Hammadi Tounsi s’est éteint , dimanche matin, à l’âge de 86 ans, des suites d’une maladie.

– Le centre international pour la diplomatie (ICD) organise samedi prochain une conférence virtuelle sur l’avenir post-Covid de l’art plastique, avec la participation d’une kyrielle d’artistes plasticiens, marocains et étrangers.

– La 5ème festival des arts populaires d’El Kelâa des Sraghna , une édition organisée à distance cette année, s’est tenue du 9 au 13 octobre.

– Le nouvel ouvrage académique collectif “Africa Positive Impact”, qui vient de paraitre à Paris, consacre tout un chapitre à la transformation du groupe OCP, sous la signature de Mohamed Benabid.