– La Direction Régionale de la Culture de Marrakech-Safi a annoncé, ce mercredi, qu’elle organisera une série d’activités culturelles, littéraires et artistiques durant les mois d’octobre et novembre , et ce à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle saison culturelle 2020/2021.

– Le Conseil communal de Marrakech a approuvé le transfert de crédits de l’ordre de 4 millions de DH (MDH) pour l’aménagement du Musée du patrimoine immatériel dans un édifice de Bank Al-Maghrib à la Place Jemaâ El Fna.

– Le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous, a indiqué ce mercredi à Rabat que son département envisage de lancer une plateforme numérique dédiée à la présentation des œuvres artistiques et théâtrales.

– Le roman de l’écrivaine Laila Lalami, “Les Autres Américains”, traduit en français aux éditions Bourgois, vient d’être rééditer et publier aux éditions Le Fennec.

– L’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) abrite, du 22 au 28 octobre 2020 en mode vituel, la 9ème édition de son festival de l’Astronomie autour de la thématique ‘’à la recherche des menaces venant du ciel’’.

– Une manifestation culturelle et artistique à distance est organisée actuellement à l’initiative de l’association le Phénix pour la création artistique et culturelle à Zagora sous le signe “L’Afrique créative”.

– L’ouvrage ‘‘La belle époque du théâtre municipal de Mazagan/El Jadida (1946-1954)’’ des chercheurs Abdelmajid Nejdi, Elmostafa Lekhiar et Moulay Ahmed Sdaïki, vient d’être publié , à l’occasion du centenaire du théâtre municipal de Mazagan qui porte actuellement le nom de ‘‘Théâtre Mohammed Saïd Afifi’’.

– Le musée de l’Histoire et des civilisations abrite, jusqu’au 30 janvier 2021, l’exposition “le Maroc à travers les âges”, qui dévoile un parcours riche de plus de 450 objets archéologiques et retrace l’histoire millénaire au Maroc, a indiqué mardi la Fondation Nationale des Musées (FNM) dans un communiqué.

– La Fondation Jardin Majorelle vient d’annoncer la réouverture, mercredi, du musée Yves Saint Laurent après le succès de la réouverture du Jardin Majorelle et du musée Pierre Bergé des arts berbères.

– L’Ambassade du Mexique au Maroc invite à découvrir “Bestiaro Mexicano”(Bestiaire mexicain) du sculpteur mexicain Jorge Marin, à travers huit vidéos qui sont diffusées sur la chaine YouTube de la représentation mexicaine.