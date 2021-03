– L’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (Unesco) organise, ce jeudi, un débat en ligne pour réfléchir à l’avenir des musées fortement impactés par la pandémie du Covid-19.

– Un atelier international de haut niveau sur le projet de Baromètre national de la concurrence se tiendra, mercredi prochain en visioconférence, à l’initiative du Conseil de la Concurrence.

– L’Association Fès-Saïss, organisatrice du Festival de Fès des Musiques Sacrées et de son Forum, souhaite faire de la prochaine et 26ème édition prévue du 4 au 12 juin 2021 et intitulée ‘‘Nouvelles Andalousies’’ un rendez-vous mobilisateur pour la relance d’une nouvelle dynamique.

– L’ouvrage “ Argent, Valeur, Consommation, théorie et application”, de Abdennabi Aboulaarab et Nadine Tournois , vient de paraître, destiné aux étudiants et aux professionnels du marketing et de l’économie.

– La Fondation Trophée de l’Africanité organise la seconde édition du sommet de l’Africanité , du 5 au 7 avril, sous le thème “Made in Africa: Success story des femmes d’Afrique”.

– La Maison de la Culture à Béni Mellal organise du 17 au 19 mars, un concours de la chanson classique à travers lequel elle vise à révéler au grand public les jeunes talents de la région.

– “Gravir les échelons – Le développement dans l’économie mondiale” est le titre du nouveau livre d’Otaviano Canuto , publié récemment par le Policy Center for the New South (PCNS).

– L’association “Dialogue des Arts contemporains” organise, du 15 mars courant au 15 avril prochain, la 1ère édition de l’Exposition Maghrébine Internationale virtuelle en soutien au projet de rapprochement maghrébin et de la construction du grand Maghreb, avec la participation d’artistes du monde.

– Le premier numéro du magazine “Maroc Arts” vient de paraître , proposant aux lecteurs une pléiade de sujets, notamment un dossier sur l’histoire et la culture des Juifs marocains, tout en mettant l’accent sur les affluents de la culture marocaine authentique et l’expérience du Maroc en matière de tolérance.

– L’artiste plasticien M’barek Bouhchichi investit pour la deuxième fois la galerie d’art L’Atelier 21 à Casablanca, du 23 mars au 26 avril 2021, pour une exposition intitulée The Silent Mirror.

– L’ ouvrage “Contre vents et marrées, Essai d’explication de l’histoire du Grand Maghreb” , une traduction en français du livre “Somoud wassatal issar” de feu Abdallah Ibrahim, réalisée par Hassan Benaddi, en partenariat avec la Fondation Abdallah Ibrahim, vient de paraître.