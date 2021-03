Forte de son engagement de la première heure auprès des Marocains du Monde (MDM), la Banque Populaire lance, en partenariat avec l’institut d’études IPSOS, le 1er baromètre qui leur est dédié. Celui-ci permettra, à travers des enquêtes réalisées auprès de cette population, de mieux connaître ses tendances et ses besoins, qui seront partagés avec le grand public et tout l’écosystème MDM.

Dans le cadre de ce baromètre, une première enquête réalisée en 2020 a concerné près de 1 500 Marocains de tous âges, résidant dans 10 pays à travers le monde.

Les résultats de cette étude viennent confirmer le lien fort des Marocains du Monde avec leur pays d’origine, avec 59% d’entre eux qui déclarent posséder une propriété au Maroc.

En dehors du contexte de pandémie, ils déclarent visiter le Maroc 2 fois par an en moyenne et bon nombre d’entre eux envisagent, dans le futur, de s’installer définitivement au Maroc.

Ce lien fort se confirme également en matière d’investissement, avec 45% de la population interrogée qui souhaite initier un projet au Maroc.

Dans un autre registre, cette première édition montre que la crise sanitaire a modérément affecté les finances des Marocains du Monde, puisque seuls 20% d’entre eux déclarent un impact fort sur leurs emplois, leurs revenus et, par conséquent, sur leur stabilité financière.

Toutefois, certains sont plus touchés que d’autres. C’est le cas de ceux résidant en Espagne, en Italie et dans les pays du Moyen-Orient, dont un grand nombre exerce dans le secteur des services (notamment la restauration et l’hôtellerie), qui a été fortement impacté pas la crise.

Ces différents constats expliquent la résilience des transferts des Marocains du Monde qui se maintiennent et contribuent plus que jamais au soutien de l’économie marocaine.

Le Baromètre MDM, est une nouvelle initiative de la Banque Populaire, qui vient conforter son rôle en tant que trait d’union entre les Marocains du Monde et leur pays.

Avec plus d’un million de clients et une part de marché dépassant 52%, la Banque Populaire est le partenaire bancaire privilégié des Marocains du Monde. Elle est présente à leurs côtés au quotidien, grâce à son large réseau de distribution opérant dans plus de 20 pays sur quatre continents, à ses canaux digitaux innovants, ainsi qu’à son offre de produits et services sans cesse renouvelée pour leur garantir la meilleure expérience utilisateur.