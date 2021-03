– L’Académie Hassan II des Sciences et Techniques a annoncé, ce lundi, le décès le 10 mars à Séville (Espagne) du professeur Valeriano Ruiz Hernandez, membre associé de l’Académie depuis son installation le 18 mai 2006 par le Roi Mohammed VI.

– L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et le Conseil national de la presse (CNP) ont inauguré, vendredi dernier, leur cycle de formations au profit des journalistes de la presse marocaine.

– L’Académie du Royaume du Maroc organise une cérémonie d’hommage au poète Mohammed Bennis , qui aura lieu mercredi 24 mars 2021 au siège de l’Académie à Rabat.

– “La recherche biomédicale en oncologie : défis et perspectives” est le thème retenu pour un évènement organisé, à la fin de cette semaine, à l’initiative de l’Institut de recherche sur le cancer (IRC), en collaboration avec les Entreprises du médicament au Maroc (LEMM).

– Le réalisateur et scénariste marocain Mohamed Ismaïl est décédé samedi soir à Casablanca à l’âge de 70 ans , des suites d’une longue maladie, apprend-on auprès de sa famille.

– La 10ème édition des journées de l’éducation financière (GMW) se déroulera du 22 mars au 4 avril 2021, à l’initiative de la Fondation Marocaine pour l’Éducation Financière (FMEF) et ses partenaires.

– Le journaliste et écrivain Said Kobrite vient de publier un nouveau recueil de poésies intitulé “Parfois le poète aime”.

– La Direction générale de la météorologie (DGM) relevant du Ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, célèbre le 23 mars, à l’instar des 189 États et territoires membres de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), la Journée mondiale de la météorologie sous le thème le thème: “l’Océan, le Temps et le Climat”.

– La multitude des affluents culturels et identitaires du Maroc a été au centre des activités organisées par l’Ambassade du Maroc à Canberra, à l’occasion de la célébration annuelle de la Francophonie.