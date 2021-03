Le Maroc a réussi à gérer la pandémie de Covid-19 d’une manière “admirable” grâce à l’implication personnelle du Roi Mohammed VI, qui a “pris l’initiative et montré le chemin”, a affirmé l’Ambassadeur du Japon au Maroc, Takashi Shinozuka.

Dans un entretien accordé à la chaine d’information continue de la MAP (M24), le diplomate japonais en poste depuis janvier 2020 a affirmé qu'”au début de la pandémie, les experts craignaient une hécatombe dans le continent africain, mais la preuve en est que le virus a été circonscrit, surtout au Maroc, grâce aux efforts consentis par le Roi Mohammed VI, un grand Souverain qui a lui-même pris l’initiative et montré le chemin”. L’attention du Souverain a également été portée sur l’Afrique à travers l’aide humanitaire octroyée par le Maroc à une vingtaine de “pays frères africains”, a-t-il noté, qualifiant l’initiative de “geste de solidarité d’admirable et impressionnant à la fois de voir dans les journaux télévisés tous ces avions arborant une étoile verte (avions de la Royale Air Maroc ndlr) atterrir aux quatre coins du continent africain jusqu’à son extrême Sud”.

S’agissant de la campagne de vaccination au Maroc, le diplomate japonais a salué la poursuite de l’engagement personnel du Roi, qui a “montré l’exemple en recevant la première dose du vaccin anti Covid-19, et donné ses instructions pour qu’il soit gratuit”, estimant que “les choses se déroulent très bien grâce à une logistique et une gestion admirable”.

Ce sont là des indicateurs “optimistes” qui laissent présager que “le Maroc est à même d’atteindre l’immunité collective dans un avenir proche”, s’est réjoui le diplomate. Il s’agit d’une échéance que Shinozuka attend avec détermination pour enfin “augmenter la cadence de notre coopération d’autant plus que deux conventions importantes ont été signées en janvier 2020 entre le Japon et le Royaume du Maroc, à savoir l’Accord sur la protection et la promotion des investissement et la Convention de non-double imposition”.