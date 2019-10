– Rabat : La 11ème Dar Maalma Expo et le 2ème Congrès des Femmes Artisanes Africaines se déroulera au Théâtre Mohammed V du 25 novembre au 1er décembre 2019.

– Marrakech : La 8ème édition de la Conférence internationale sur les systèmes et le contrôle 2019 (ICSC’2019) aura lieu du 23 au 25 octobre.

– Errachidia : Une rencontre de communication sur le projet de préservation de l’écosystème de l’oasis de Ksar Tighfert sera organisée ce mercredi à l’initiative de l’Association de l’oasis de Ferkla pour l’environnement et le patrimoine.

– Tanger : Une session de sensibilisation a été organisée, ce lundi dans la zone franche, sur l’importance du don de sang, à l’initiative du Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie (CNTSH).

– Casablanca : L’ouvrage « Street food au Maroc, un goût authentique », une contribution sur la cuisine marocaine coréalisé par Julie Carcaud et Asmaa Chaidi a été présenté, ce lundi soir à Casablanca, en présence d’une pléiade de personnalité du monde culturel, économique et de l’art culinaire.

– Fès : La 7ème édition de la conférence internationale sur les réseaux sans fil et les communications mobiles (WINCOM) aura lieu du 29 octobre au 1er novembre, à l’initiative de la faculté des sciences et techniques (FST).

– Oslo (Norvège) : Le Maroc sera présent en force à la 6ème Conférence « Our Ocean » qui débutera officiellement ses travaux ce mercredi dans la capitale norvégienne, afin de souligner l’importance du savoir comme fondement des actions et politiques pour assurer la protection des océans, une gestion responsable des ressources marines et une croissance économique durable.

– Fès : La 10ème édition du Salon régional du livre et de l’édition s’est ouverte, ce lundi soir, sous le thème ‘‘la lecture : un plaisir et un voyage’’.

– Carthage (Tunisie) : Le long-métrage marocain « Adam » de Mariam Touzani a été retenu pour participer à la compétition officielle des 53èmes journées cinématographiques de Carthage (JCC), prévue du 26 octobre au 02 novembre prochain.

– Casablanca : Pour sa 7ème conférence au titre de l’année 2019, le Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la Démocratie et le Développement Humain accueille Abdelmalek Hamzaoui, Chercheur et Ecrivain, et Youssef Ait Lemkadem, Docteur en linguistique, et ce le jeudi 31 octobre 2019 à 16 h pour une conférence sous le thème “Société et culture Amazigh face aux défis de la modernité”.

– Rabat : Une rencontre a été organisée ce lundi pour la promotion du prix d’excellence du gouvernement arabe, une distinction destinée à faire progresser la gouvernance et les pratiques administratives dans la région.

– Rabat : Les travaux d’un atelier de formation sur le renforcement des capacités dans le domaine de l’hydrographie et des aides à la navigation maritime en Afrique se sont ouverts lundi.

– Agadir : Le 3ème forum sud de recrutement se tiendra, du 23 au 25 octobre, à l’École nationale de commerce et de gestion (ENCG).

– Fès : ‘‘Faire revivre l’esprit de Fès par la culture soufie’’ est le thème d’une rencontre organisée ce lundi dans la capitale spirituelle, et ce dans le cadre de la 12ème édition du festival de la culture soufie.

– Marrakech : Le 1er Salon régional de l’économie sociale et solidaire a ouvert ses portes au public ce lundi, à la Place Harti, sous le thème « L’économie sociale et solidaire: levier d’un développement socio-économique durable ».

– Casablanca : L’Association des Enseignants des sciences de la vie et de la Terre, l’Académie régionale de l’Éducation et de la Formation et la Fondation Lydec, ont organisé, ce lundi, une journée portes ouvertes du Centre Casablanca d’Éducation à l’Environnement (CCEE).

– Marrakech : Une réunion pour la finalisation du projet de création d’un Musée dédié au Patrimoine immatériel au cœur de la place Jamaâ El Fna, s’est tenue dans la cité ocre, en présence des parties concernées par ce projet, a indiqué lundi la Fondation nationale des musées (FNM).

– Agadir : Des artistes de renommée internationale (Fnaire, Douzi, Soprano, Black Em, Vitaa et Slimane, Dadju, les New Gipsyes, Gims, Patrick Fiori, Yannick Noah…) étaient au rendez-vous, samedi soir à la plage d’Agadir, dans le cadre du concert de la tolérance.

– Rabat : La Maison de la poésie au Maroc et l’Association marocaine des critiques de cinéma organisent, les 8 et 9 novembre, un colloque national sur la poésie et le cinéma.

– Chicago (USA) : Une nouvelle peinture murale représentant un jeune homme marocain vêtu d’un mélange de vêtements traditionnels marocains et contemporains, orne désormais l’école de danse de Columbia.

– Essaouira : Une cérémonie en hommage posthume à l’artiste-peintre souiri, Hassan Cheikh, décédé le 8 septembre dernier des suites d’une longue maladie, a été organisée en présence d’un parterre de proches et d’amis du défunt ainsi que de plusieurs personnalités du monde des arts, de la culture et de la littérature.

– Toulouse (France) : Le Consulat du Maroc a organisé un moment d’échange autour du livre d’art « Itinérances, visages multiples du Maroc », de Gérard Bayssière, paru récemment.

– Rabat : L’exposition « C’était en 2040 » des artistes peintres Moulay Tayeb El Alaoui et sa fille Ikram El Alaoui, se tient actuellement au Royal Golf de Dar Es-Salam à Rabat.

– Paris (France) : Jusqu’au 17 novembre prochain, l’artiste Marocain Hassan Hajjaj installe ses œuvres multicolores, son mobilier à base d’objets de récupération et son monde bigarré à la Maison européenne de la photographie.

– Oslo (Norvège) : Le film « Paris Stalingrad » de la Marocaine Hind Meddeb a été projeté dans le cadre de la 11ème édition du festival du cinéma africain « Kino Afrika ».

– Casablanca : SAP Maroc organise ce mercredi 23 octobre à 8h30 au Hyatt Regency de Casablanca, un Sommet RH by SuccessFactors sur le thème ‘‘La transformation de la gestion des ressources humaines’’.

– Casablanca : PwC au Maroc organise un petit-déjeuner à l’occasion du lancement de son activité People & Organisation au Maroc, et ce mercredi 30 octobre de 8h30 à 11h30 au Hyatt Regency de Casablanca.

– Paris : La capitale française accueille les 30 et 31 octobre courant un forum économique, ‘‘Ambition Africa’’, dédié au resserrement des liens économiques entre la France et l’Afrique.

– Paris : Une toile du peintre français Nicolas de Staël a été adjugée pour 20 millions d’euros (frais compris) lors d’enchères organisées par la maison Christie’s.

– Tiznit : Les troupes « Akbar » et « Kunstamz » ont été primés lors de la cérémonie de clôture du 2è forum d’Afoulay du théâtre amazigh.

– Oslo (Norvège) : Le Maroc sera représenté au festival des musiques du monde « Oslo World », qui se tiendra du 29 octobre au 3 novembre dans la capitale norvégienne, avec une programmation haute en couleurs et riche en musique.

– Casablanca : La 10ème édition de « Médinit Expo », le salon italien de l’aménagement d’intérieur et d’extérieur, de l’ameublement, de la décoration et des matériaux de construction innovants, est prévue du 23 au 25 courant.

– Rabat : L’icône de la chanson amazighe engagée Fatima Chahou, dite Tabaamrant, a reçu le Prix honorifique de la culture amazighe au titre de l’année 2018, pour l’ensemble de son oeuvre artistique sondant les profondeurs de l’identité amazighe marocaine.

– Rabat : L’ampleur de l’influence de la culture arabe dans les travaux de l’écrivain argentin Jorge Luis Borges a été mise en exergue dernièrement par les participants à une conférence.

– Khouribga : La 22ème édition du Festival du Cinéma Africain de Khouribga (FCAK) sera organisée du 28 mars au 4 avril 2020, à l’occasion du Centenaire du groupe OCP.

– Maroc : Le ministère des Habous et des Affaires Islamiques a publié récemment un livre en arabe sous le titre « Statistiques des établissements de l’enseignement traditionnel », qui constitue le fruit de la compilation et de l’exploitation des données issues du recensement annuel, organisé par le ministère pour l’année scolaire 2018-2019.

– Casablanca : L’Association des Enseignants des sciences de la vie et de la Terre, l’Académie régional de l’Education et de la Formation et la Fondation Lydec, organisent une journée portes ouvertes du Centre Casablanca d’Education à l’Environnement CCEE, et ce le lundi 21 Octobre 2019 à partir de 10h00.

– Casablanca : La Chambre de Commerce Britannique pour le Maroc (Britcham) organise sa prochaine édition des ‘‘BritChamExperts’’ sous le thème « Le Brexit : quelles opportunités et quelles menaces pour le Maroc ? », ce mardi 22 octobre à partir de 17h30 au UK Business Center.

– El Jadida : L’exposition de l’artiste plasticienne, sculptrice et céramiste, Thouraia Belgnaoui se tient actuellement et propose quelque 27 toiles.

– Khouribga : Les prix du premier rôle féminin et du scénario du Festival du cinéma africain (FCAK) seront baptisés respectivement du nom de l’artiste marocaine feu Amina Rachid et de celui du producteur tunisien et directeur des journées cinématographiques de Carthage, Najib Ayad.

– Rome (Italie) : La justice italienne a autorisé le prêt de plusieurs œuvres de Léonard de Vinci au musée du Louvre de Paris, dont « L’Homme de Vitruve ».

– Rabat : L’Académie du Royaume du Maroc, en partenariat avec l’Institut du Monde Arabe, le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et la Fondation Nationale des Musées, organise du 17 octobre 2019 au 25 janvier 2020, une exposition sous le thème « Trésors de l’Islam en Afrique. De Tombouctou à Zanzibar ».

– Casablanca : La 2ème édition du Festival du Film arabe se tient du 18 au 25 octobre courant avec la participation d’une brochette d’artistes marocains et étrangers.

– Tanger : L’exposition peinture sur papier « art is faceless » de l’artiste-peintre marocain Salaheddine Bouanani est organisée actuellement, et jusqu’au 14 novembre 2019, à la librairie les insolites.

– Doha (Qatar) : Le rideau est tombé sur la 5ème édition du prix Katara du roman arabe, avec l’annonce de la liste des lauréats dans les différentes catégories, dont l’écrivaine et romancière marocaine Aicha Ammour et le critique marocain Mohammed Yaouti.

– Al Hoceima : Le Forum régional des coopératives agricoles féminines s’est tenu les 18 et 19 octobre, à l’initiative de la Chambre d’agriculture de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, sous le thème « Les coopératives féminines en perspective de la mise en place du nouveau modèle de développement ».