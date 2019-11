– Fès : Une rencontre de concertation régionale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été organisée ce mercredi, à l’initiative du ministère d’Etat chargé des droits de l’Homme et des relations avec le parlement.

– Rabat : Une conférence de présentation et de discussion des résultats d’une étude réalisée par le Centre marocain des études et des recherches sur l’entreprise sociale (CMERES), dans le cadre du projet DAAM, se tiendra ce jeudi sous le thème « La généralisaion de l’éducation préscolaire : bilan et perspectives”.

– Casablanca : La protection du consommateur des produits d’assurance a été au cœur d’une journée de sensibilisation organisée ce mercredi par l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance (ACAPS).

– Casablanca : La 3ème édition de la China Trade Week (CTW) Morocco 2019, la plus grande plateforme globale B2B dédiée aux échanges commerciaux avec la Chine, se tiendra du 16 au 18 décembre 2019.

– Marrakech : La 16ème édition du Congrès national des droits de l’enfant, organisée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI et la présidence effective de la Princesse Lalla Meryem, a entamé ses travaux ce mercredi, jusqu’au 23 novembre.

– Marrakech : Le Festival International du Film (FIFM) va célébrer, lors de sa 18ème édition prévue du 29 novembre au 7 décembre, toute la richesse du cinéma en rendant hommage à quatre grands noms en provenance de divers horizons : Robert Redford, Bertrand Tavernier, Mouna Fettou et Priyanka Chopra.

– Ouarzazate : La commune de Tazenakht accueille du 21 au 24 novembre courant son premier Forum de la femme rurale, organisé à l’initiative de l’association locale des Amis du tapis sous le thème « La femme à Ouaouzguite : réalité et perspectives ».

– Casablanca : Du 12 décembre 2019 au 11 janvier 2020 prochain, la galerie B&S Art Gallery accueille une rétrospective (vingt années se sont écoulées depuis sa dernière exposition individuelle) de l’artiste-peintre Abdellah Elatrach autour du thème « Rêve éveillé ».

– Tétouan : Un total de 75 films seront en lice dans le cadre de la compétition officielle de la 5ème édition du Festival international des écoles de cinéma (FIDEC), prévue du 25 au 30 novembre.

– Marrakech : Dans le cadre des immanquables rendez-vous gastronomiques du Mandarin Oriental, le restaurant Mes’lalla accueille le chef Christophe Bacquié, triplement étoilé au Guide Michelin, les 13 et 14 décembre 2019.

– Tiflet : La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) organise, du 19 au 22 novembre, une formation en management au profit des directeurs d’établissements pénitentiaires au Centre national de formation des cadres (CNFC).

– Mohammedia : La ville abrite, du 22 au 24 courant, la quatrième édition du »Festival AFRICANO’’, initiée sous le signe ‘‘Africano, une occasion pour découvrir la richesse du patrimoine culturel africain’’.

– Casablanca : Plus de 70 participants, appartenant aux 43 organisations de la société civile (OSC) émergentes de quatre pays d’Afrique du Nord, prennent part, depuis mardi, à un atelier régional de trois jours du « Programme de Petites Initiatives pour les Organisations de la Société Civile en Afrique du Nord » (PPI-OSCAN).

– Rabat : La rencontre internationale « MenCare 2019 », visant l’accélération des progrès en matière d’égalité des genres, se tient du 19 au 21 novembre en présence d’une pléiade de personnalités du monde associatif et d’organismes non gouvernementaux.

– Fès : La 3ème édition de la Conférence internationale sur la recherche et les études en finance (ICRSF) aura lieu les 3 et 4 mars prochain, à l’initiative de l’école nationale de commerce et de gestion (ENCG).

– Lagos (Nigéria) : Les artistes marocains dominent les nominations (23) de la 6ème édition de « All Africa Music Awards » (AFRIMA), une compétition célébrant, du 21 au 24 novembre à Lagos, le riche patrimoine musical africain avec 36 catégories réparties sur les cinq régions du continent.

– Maroc : Le 22 novembre, la Journée Nationale du Patrimoine Géologique du Maroc (JNPG) tiendra sa deuxième édition, co-organisée par l’Association pour la Protection du Patrimoine Géologique du Maroc (APPGM) et le Ministère de l’Énergie, des Mines de l’Eau et de l’Environnement, sous la thématique principale ‘‘Le Patrimoine Géologique et le Développement Durable’’.

– Rabat : La Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc accueille une exposition de photographies sur les paternités du 19 au 23 novembre dans la cadre de la troisième Rencontre Internationale MenCare.

– Montréal : Les mélomanes de la musique andalouse ont savouré, samedi soir au mythique théâtre Rialto, une variété de chansons qui puisent dans le patrimoine andalou-judéo-marocain, le temps d’une Nuit d’Andalousie de haute volée en clôture du festival Séfarade.

– Séville (Espagne) : L’art culinaire marocain était à l’honneur au pavillon Hassan II, siège de la Fondation Trois cultures de la Méditerranée lors d’une soirée festive organisée récemment dans le cadre du mois du Maroc à la Fondation.

– Hasselt (Belgique) : Le Maroc a été à l’honneur lors d’une rencontre culturelle et artistique organisée, en fin de semaine dernière, par la Société royale littéraire.

– Casablanca : La 6ème édition du Salon du livre de l’enfant et de la jeunesse aura lieu du 20 au 25 novembre, au complexe culturel Abou Inane, à Sidi Moumen, sous le signe ‘’le plaisir de la lecture entre le livre papier et le livre électronique’’, a annoncé la direction régionale de la Culture à la région Casablanca-Settat.

– Casablanca : Les travaux du Festival Moonshot Morocco de la Jeunesse (Moonshot Morocco Youth Festival), qui convie les jeunes marocains à rencontrer plus de 60 conférenciers marocains, américains et internationaux, notamment des experts de la NASA, se sont déroulés à l’Université Mohammed VI à Casablanca.

– Kénitra : La 10ème rencontre des Quaternaristes marocains (RQM-10) a lieu du 19 au 21 novembre, avec la participation de chercheurs du Maroc et des pays du pourtour méditerranéen et africains.

– Belgrade (Serbie) : L’ambassade du Maroc a participé au Festival culinaire « Cuisines du monde », du 16 au 17 novembre, l’occasion de mettre en avant la richesse et la diversité de la gastronomie marocaine.

– Marrakech : La Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales relevant de l’Université Cadi Ayyad organise, les 26 et 27 novembre, un colloque international sur « Le rôle de l’élite intellectuelle dans la transition démocratique au Maghreb ».

– Casablanca : L’artiste-peintre Abdelkebir Rabi a donné le coup d’envoi de sa nouvelle exposition intitulée ‘‘autremême’’, qui va occuper l’espace de l’Artorium de la Fondation TGCC jusqu’à la fin de l’année.

– Rabat : L’Ecole nationale d’architecture (ENA), en partenariat avec l’Atelier Bleu, organise une exposition collective de 30 artistes amateurs et professionnels.

– Essaouira : L’exposition d’oeuvres artistiques alliant photographie et peinture, intitulée « Des témoins », de Philippe Deltour et Geneviève Michon, se tient actuellement à l’Institut Français, et ce jusqu’au 10 janvier 2020 .

– Casablanca : Le mardi 19 novembre 2019, à partir de 17H30 à l’hôtel Mogador, une conférence sur le thème « L’INDUSTRIE DU FUTUR » a été organisée par la Fédération des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Electromécaniques (FIMME) et sera animée par le professeur Jean Staune, grand expert international, spécialiste des questions d’évolution et auteur de plusieurs ouvrages.

– Rabat : L’exposition collective intitulée « Mosaïque de la peinture », qui réunit les toiles de six jeunes artistes marocaines, se tient actuellement à la Galerie Nadira, et ce jusqu’au 27 novembre.

– Toronto : La culture et le patrimoine marocains sous leurs multiples expressions sont à l’honneur le temps d’une semaine (18-24 novembre), à l’initiative de l’ambassade du Royaume au Canada en commémoration du 44ème anniversaire de la Marche Verte et du 64ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance.

– Casablanca : La 7ème édition du Congrès International sur le Management et la Prospective Stratégique des Organisations (CIMPSO 2019) portant sur le thème ‘‘Capital immatériel, source de valeur et de performance : Enjeux, défis et perspectives de développement’’, s’est tenue les 15 & 16 novembre 2019 au siège de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion – Université Hassan II.

– Espagne : Le poète catalan, Joan Margarit, a remporté l’édition 2019 du Prix Cervantès, considéré comme la plus haute distinction en littérature hispanique.

– Marrakech : La 3ème édition du festival « Marrakech Folklore Days », prévue du 25 au 29 mars prochain, sous le signe « Marrakech, Capitale Africaine de la culture 2020 », verra la participation de plus de 1 300 artistes et 50 troupes issus de 36 pays, annonce l’Association du patrimoine et du folklore (APF), initiatrice de cette manifestation culturelle.

– Athènes : Une exposition de photos sur la ville de Casablanca, un événement destiné à présenter au public grec les différents aspects de la capitale économique du Maroc, s’est ouverte au Musée Benaki d’art islamique, et ce jusqu’au 1er mars prochain.

– Casablanca : So Art Gallery honore l’œuvre et le parcours de 50 années de carrière du monument qu’est Ghany Belmaachi, et organise sa grande exposition rétrospective en rassemblant près de 100 œuvres, tableaux peints durant différentes périodes de la vie de l’artiste, et ce du 21 novembre au 30 décembre.

– Laâyoune : La 5ème édition du Festival du film documentaire sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani a lieu du 19 au 22 décembre, à l’initiative du Centre cinématographique marocain (CCM).

– Fès-Meknès : La troisième édition du Forum économique de la région aura lieu du 4 au 6 décembre prochain à Fès, sous le thème ‘‘les partenariats innovants, des synergies de croissance’’.

– Fès : Les travaux d’une conférence sur ‘‘le composant hébreu dans la culture andalouse : symbiose des langues, cultures et religions’’ se sont déroulés à la faculté des lettres et des sciences humaines Dhar Lmhraz, relevant de l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah, et ce pour deux jours.

– Maroc : Un nouveau numéro de la revue thématique « Oriental.ma », intitulé « Sport, développement et inclusion sociale. Gloires anciennes et ambitions nouvelles », vient de paraître.

– Dakhla : Aziz Akhannouch, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, a présidé cette semaine la cérémonie d’ouverture de la première édition du forum des entreprises aquacoles, qui se tient sous le thème ‘‘l’aquaculture marine, un levier de développement de l’économie bleue’’.

– Casablanca : La 3ème édition du salon international de l’alimentation et des boissons (SIAB Expo 2019) a ouvert ses portes, avec la participation de la Chine comme invité d’honneur.

– Essaouira : Le Forum euro-méditerranéen des Jeunes leaders est revenu, du 15 au 17 novembre, pour une 5ème édition articulée autour du thème « Engagement pour une nouvelle citoyenneté ».

– El Jadida : Les neuvièmes Journées cinématographiques internationales de Doukkala se tiennent du 21 au 26 novembre sous le thème »cinéma et l’Opérette ».

– Casablanca : Deux navires de la marine pakistanaise »PNS MOAWIN’’ et ‘’PNS ASLAT’’ ont jeté l’ancre, cette semaine, au port de Casablanca, où ils font escale, jusqu’à ce jeudi, dans le cadre d’une visite de courtoisie et des excellentes relations entre les deux pays.

– Bogota (Colombie) : Le Maroc prendra part, en tant qu’invité d’honneur, à la 29ème édition d' »Expoartesanías », la foire internationale de l’artisanat de Colombie, prévue du 4 au 17 décembre 2019.

– Francophonie : Le Prix des Cinq continents a été décerné à l’écrivain canadien Gilles Jobidon, pour son ouvrage « Le Tranquille affligé », a annoncé l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

– Rabat : L’exposition « A fleur de mondes », qui présente les œuvres de l’artiste peintre et écrivaine Bouthaïna Azami, se tient actuellement à la Villa des Arts, et ce jusqu’au 30 décembre prochain.

– Casablanca : La 4ème édition de « La Semaine de la Cuisine Italienne dans le Monde » se déroule du 18 au 24 novembre courant dans une centaine de pays, dont le Maroc.

– Casablanca : Le 5ème festival de la gastronomie péruvienne se tiendra du 26 au 28 novembre 2019.

– Guelmim : La chambre d’Agriculture de la région de Guelmim-Oued Noon a organisé, cette semaine dans l’oasis d’Asrir (province de Guelmim), une journée d’étude sur « le phénomène des incendies d’oasis.

– Rabat : Le Ministère de la justice, avec l’appui technique de l’UNICEF et de la Conférence de La Haye de Droit International Privé (HCCH) et l’appui financier de l’Union européenne, a organisé il y a quelques jours un séminaire international d’experts sur la protection des enfants à travers les frontières.

– Agadir : La 16ème édition du Festival international « cinéma et migrations » se tiendra, du 9 au 14 décembre, en présence de grandes figures du 7ème art marocain.

– Casablanca : La Fondation OCP a organisé, cette semaine, en partenariat avec Humanité & Inclusion (anciennement Handicap International), un séminaire sous la thématique des ‘‘Enjeux de la professionnalisation des établissements de protection sociale au Maroc : le secteur du handicap’’.

– Marrakech : La 3ème édition de la Conférence des Femmes Africaines (AWC) se tient du 21 au 23 novembre, sous le thème « Construire une coalition pour mettre fin à l’inégalité des sexes en Afrique ».

