Une rencontre consultative relatif au Plan de gestion de l’ancienne Médina de Marrakech a été organisée mercredi, à la cité ocre, avec la participation de l’ensemble des acteurs concernés et des parties prenantes.

Cette rencontre, présidée par le Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, ambitionne la mise en place d’une démarche participative pour une meilleure convergence entre les programmes publics et les attentes des associations de la société civile et l’ensemble des acteurs et experts intéressés par la question du patrimoine dans le cadre de la préparation du projet de plan de gestion de l’ancienne Médina.

Les objectifs assignés à cette rencontre consistent en l’instauration d’un dialogue à travers la diffusion et l’échange d’expériences dans ce domaine, une sensibilisation à l’importance de l’Ancienne Médina de Marrakech, une des plus grandes médinas du monde arabe (1 107 ha), une présentation des projets structurants menés au niveau de l’ancienne Médina et les modes d’intervention engagés pour la revalorisation de ce site historique et la proposition de solutions innovantes et des modes de gouvernance appropriés pour la valorisation et la pérennisation de ce patrimoine.