– Japon : En 2019, le taux de suicide a diminué d’une manière remarquable, pour se situer au plus bas niveau depuis 41 ans, selon des statistiques préliminaires publiées vendredi par le ministère japonais de la Santé

– Thaïlande : Une clinique de médecine traditionnelle dispensant des traitements et remèdes aux dérivés de cannabis vient d’ouvrir ses portes dans la ville de Chiang Mai au nord du pays, premier pays asiatique à entreprendre la légalisation de l’usage du cannabis à des fins médicales.

– Etats-Unis : La banque d’investissement Morgan Stanley a publié ce jeudi des revenus et des bénéfices annuels record, clôturant une semaine mitigée pour les grandes institutions financières US qui ont publié leurs résultats de fin d’année.

– Espagne : La dette publique espagnole a atteint 1.190 milliards d’euros à fin novembre dernier, en hausse de 1,9% par rapport à la même période une année auparavant, pour se situer à environ 96% du Produit Intérieur Brut (PIB), indique vendredi la Banque d’Espagne.

– Portugal : Les citoyens étrangers résidant ont dépassé les 500.000 l’année dernière, pour la première fois dans l’histoire du pays, a affirmé le ministre de l’intérieur Eduardo Cabrita.

– Etats-Unis : Alphabet, la société mère de Google, est devenue la quatrième entreprise américaine à atteindre une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars ce jeudi, au milieu d’une puissante performance des actions des grands groupes de technologie en ce début 2020.

– France : La société nationale des chemins de fer (SNCF) a estimé ses pertes à près de 1 milliard d’euros, depuis le début en décembre dernier de la grève contre le projet de réforme des retraites.

– Russie : Le président Vladimir Poutine a nommé ce jeudi l’ancien Premier ministre, Dmitri Medvedev, au poste de vice-président du Conseil de sécurité russe, un poste nouvellement créé dans cette institution dirigée par le chef de l’Etat.

– Thaïlande : Après la découverte du premier cas confirmé du nouveau coronavirus, les autorités sanitaires du pays ont décidé de renforcer le contrôle sanitaire dans les principaux aéroports du pays en prévision de la forte affluence des touristes en provenance de Chine lors des vacances du nouvel an chinois.

– Brésil : La valeur brute de la production agricole (VBP) brésilienne a terminé 2019 à 630,9 milliards de réais (près de 151 milliards de dollars), soit une augmentation de 2,6% par rapport à l’année précédente.

– Espagne : Le secteur touristique a clôturé l’année 2019 avec une croissance de 1,5%, soit son niveau le plus bas depuis 2013, indique mercredi l’Alliance pour l’excellence dans le tourisme (Exceltur).

– USA-Chine : Le président américain Donald Trump et le vice-premier ministre chinois Liu He ont signé, ce mercredi à la Maison Blanche, la Phase 1 d’un accord commercial censé mettre fin à la guerre des tarifs à laquelle se livrent les deux pays depuis deux ans.

– Portugal : Le gouvernement prévoit de clôturer 2019 avec des recettes touristiques de 18,1 milliards d’euros, a souligné la secrétaire d’Etat au Tourisme, Rita Marques.

– Russie : Le président Vladimir Poutine a proposé le directeur du service fédéral des impôts, Mikhaïl Michoustine, au poste de Premier ministre, a indiqué le service de presse du Kremlin.

– Portugal : La production automobile a augmenté de 17,4% en 2019 par rapport à l’année précédente, enregistrant un nouveau record, selon les données publiées par l’Association portugaise de l’automobile (ACAP).

– Etats-Unis : La présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a nommé une équipe de sept démocrates de la Chambre pour agir en tant que procureurs dans le procès de mise en accusation du président Donald Trump au Sénat.

– Monde : L’année 2019 a été la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée après 2016, a indiqué l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

– Grande Bretagne : L’avenir de la compagnie aérienne à bas coût « Flybe » a été assuré après la signature d’un accord de sauvetage entre le gouvernement et les actionnaires de la société, à l’issue de plusieurs jours de discussions marathon pour éviter la faillite du transporteur régional.

– UE : La Commission européenne vient de lancer le pacte vert « Green Deal » qui doit rendre l’Europe « neutre en carbone » d’ici 2050.

– Allemagne : L’économie du pays a enregistré un ralentissement de 0,6% l’an dernier par rapport à 2018, selon des chiffres publiés par l’Office fédéral des statistiques.

– Russie : Le président Vladimir Poutine a proposé l’organisation d’un référendum sur des réformes constitutionnelles avec pour objectif de renforcer les pouvoirs du Parlement tout en préservant le caractère présidentiel du système politique.

– Russie : Le Premier ministre russe, Dmitri Medevev, a présenté ce mercredi la démission de son gouvernement au président Vladimir Poutine, et ce suite à la décision de ce dernier d’apporter des « changement fondamentaux à la Constitution » russe.

– Etats-Unis : La compagnie aérienne Delta a indiqué que la baisse des prix du carburant et la demande soutenue des voyageurs lors de la période des fêtes de fin d’année ont contribué à la hausse de ses bénéfices trimestriels, portant l’entreprise à sa 10ème année consécutive de profitabilité en 2019.

– Brésil : Le gouvernement prévoit d’engranger près de 38 milliards de dollars en 2020 grâce à son vaste plan de privatisation initié par le président Jair Bolsonaro.

– Etats-Unis : Le géant sud-coréen « Samsung Electronics » s’est classé au deuxième rang, derrière IBM, en nombre de brevets délivrés en 2019 au pays de l’Oncle Sam, révèlent des statistiques d’IFI Claims Patent Services.

– Etats-Unis : Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé que les livraisons et les nouvelles commandes de ses avions de ligne avaient atteint en 2019 leur plus bas en plus d’une décennie, le géant américain étant plombé par l’immobilisation des appareils 737 MAX partout dans le monde.

– Brésil : Le gouvernement prévoit une évolution positive de l’économie en 2020 avec une croissance du produit intérieur brut (PIB) à 2,4%.

– Canada : Plus de 1,35 million d’enfants vivent en situation de pauvreté dans le pays, révèle un nouveau rapport publié par la coalition d’ONG « Campagne 2000 ».

– France : Les grèves contre le projet de réforme des retraites, qui se poursuivent depuis le 5 décembre, auraient un impact négatif de 0,1 point au maximum sur la croissance du produit intérieur brut (PIB) au dernier trimestre de 2019, selon le gouverneur de la Banque de France (BdF), François Villeroy de Galhau.

– Espagne : Le gouvernement de coalition, réuni cette semaine en Conseil des ministres, a adopté une augmentation de 0,9% des pensions de retraite en 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier.

– Etats-Unis : Les bénéfices de JPMorgan Chase, la plus grande institution bancaire du pays, ont monté en flèche au dernier trimestre 2019, clôturant ainsi la meilleure année de son histoire et fournissant une preuve additionnelle que l’économie américaine reste solide, selon les analystes.

– France : Le pays dépassait les 67 millions d’habitants au 1er janvier 2020, soit une croissance annuelle de 0,3%, limitée par la baisse continue de la natalité ces cinq ans dernières années, a annoncé l’institut de statistique Insee.

– Norvège : Le gouvernement a attribué à 28 sociétés pétrolières et gazières un total de 69 blocs offshore à explorer dans les zones matures de son plateau continental, a annoncé la Direction norvégienne du pétrole.

– Etats-Unis : Visa Inc. a annoncé la signature d’un accord définitif pour l’acquisition, pour 5,3 milliards de dollars, de la fintech Plaid qui est un réseau donnant la possibilité aux gens de se connecter facilement et de façon sécurisée aux applications qui leur permettent de gérer leurs finances quotidiennes.

– Grande Bretagne : Le Premier ministre Boris Johnson a adressé une lettre à son homologue écossaise, Nicola Sturgeon, rejetant sa demande d’autoriser l’Ecosse à tenir un nouveau référendum d’indépendance en 2020.

– Australie : Plus de 1 000 kilogrammes de carottes et de patates douces ont été largués dans les airs dans l’État de la Nouvelle-Galles du Sud (sud-est de l’Australie), pour aider les animaux à survivre pendant la période des feux de forêts qui ravagent le pays-continent.

– Inde : L’inflation des prix de détail s’est établie à 7,35% en décembre dernier, contre 5,54% un mois auparavant, soit le taux le plus haut en plus de cinq ans, selon des données officielles publiées cette semaine.

– Etats-Unis : Le déficit budgétaire s’est creusé de 17,1% en 2019, mais moins que la hausse de 28,2% enregistrée l’année précédente, lorsque les réductions d’impôt accordées par l’administration Trump ont réduit les recettes et qu’un accord budgétaire bipartite a stimulé les dépenses publiques.

– Etats-Unis : L’administration Trump devrait annuler sa désignation de la Chine en tant que pays « manipulateur de devises », avant la signature, prévue cette semaine, d’un accord commercial de « phase un » entre les deux plus grandes puissances économiques, rapportent des médias américains.

– France : Le gouvernement a annoncé la candidature de « Nice, capitale du tourisme de riviera » à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco).

– Océans du monde : L’année 2019 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée, dans le cadre d’une tendance au réchauffement à long terme, selon une étude américaine.

– Sri-Lanka : Environ 360 éléphants sont morts au Sri-Lanka en 2019, soit le nombre le plus élevé depuis l’indépendance du pays insulaire en 1948, en raison notamment de l’urbanisation galopante, ont indiqué des organisations de protection de l’environnement.

– Espagne : Les aéroports du pays gérés par l’entreprise publique AENA, plus grand opérateur aéroportuaire au monde, ont battu leur record de fréquentation annuelle en 2019, avec plus de 275,2 millions de passagers, en hausse de 4,4% par rapport à une année auparavant.

– Corée du Sud : Le gouvernement de la ville de Séoul a dévoilé un projet de construction d’un gigantesque parc linéaire sur le site de la plus ancienne autoroute du pays, qui sera transformée en route souterraine.

– Australie : Les électeurs ont exprimé leur colère contre l’inaction climatique de la Coalition gouvernementale et dénoncé la gestion des incendies par le Premier ministre Scott Morrison, qui a subi une chute sévère de sa cote de popularité.

– Brésil : L’inflation mesurée par l’indice national des prix à la consommation (INPC) a terminé 2019 avec un taux cumulé de 4,48%, a indiqué l’Institut brésilien de géographie et des statistiques (IBGE).

– Danemark : La statue de la Petite Sirène de Copenhague, le monument le plus célèbre du pays, a été peinte à la bombe sur sa base avec le message « Free Hong Kong », apparemment en référence aux manifestations pro-démocratie.

– Chine : Environ 19,05 milliards de dollars de capitaux étrangers sont entrés à Shanghai en 2019, soit un record dans l’histoire de la ville, selon des données fournies, récemment, par le gouvernement local de l’agglomération.