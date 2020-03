– Brésil : Le pays a commencé à rappeler son personnel diplomatique du Venezuela, ont rapporté jeudi des médias locaux, notant que le processus de retrait devrait prendre deux mois.

– Japon : Le pays a annoncé, ce vendredi, l’annulation de l’hommage national aux victimes du tremblement de terre et du gigantesque tsunami survenus le 11 mars 2011 afin de prévenir la propagation de l’épidémie de Coronavirus (COVID-19) et réduire les risques de contamination à grande échelle.

– Espagne : Plus de 12 millions de personnes, près de 25% de la population, étaient en risque de pauvreté et d’exclusion sociale en 2018 dans le pays, indique la Banque centrale du pays.

– Suisse : Le pays a connu un ralentissement conjoncturel en 2019, le produit intérieur brut (PIB) ayant progressé seulement de 0,9% l’année dernière, après des années de nette croissance, selon la première estimation du Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco).

– Allemagne : La compagnie aérienne allemande Lufthansa a décidé d’immobiliser 150 de ses appareils suite à la baisse de trafic aérien causée par l’épidémie de nouveau coronavirus.

– UE : La Commission européenne a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec les plateformes de réservation, Airbnb, Booking, Expedia Group et TripAdvisor, sur le partage de données relatives à l’hébergement touristique.

– Inde : La troisième mission du pays sur la Lune, “Chandrayaan-3”, sera lancée au cours du premier semestre 2021, a annoncé, le ministre d’Etat, chargé du secteur spatial, Jitendra Singh.

– Pérou : Le diplomate et ancien secrétaire général de l’ONU (1982 et 1991), Javier Perez de Cuellar, est décédé ce mercredi soir à Lima à l’âge de 100 ans, a-t-on annoncé auprès de sa famille.

– Thaïlande : La dette des ménages a atteint le pic de 79,1% du PIB, l’un des ratios les plus élevés au monde.

– Australie : L’économie du pays a enregistré une croissance de 2,2% en 2019 ce qui démontre la résilience de la douzième économie mondiale qui n’a pas connu de récession depuis juin 1991, selon le Bureau australien des statistiques.

– Etats-Unis : Les négociateurs bipartisans du Congrès sont parvenus à un accord sur un projet de loi de dépenses d’urgence d’environ 8 milliards de dollars pour lutter contre le coronavirus.

– Italie : Le gouvernement a décidé de fermer toutes les écoles et universités du pays à partir de jeudi jusqu’au 15 mars afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus.

– UE : L’Union européenne ambitionne d’inscrire dans sa législation la volonté politique de ses Etats membres de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 et de protéger la planète et sa population, selon une proposition de la Commission européenne.

– Grande Bretagne : La foire du livre de Londres qui devait se tenir du 10 au 12 mars, a été annulée en raison de l’épidémie de nouveau coronavirus, ont annoncé les organisateurs.

– FMI : La croissance de l’économie mondiale en 2020 sera inférieure au taux 2,9% enregistré en 2019 à cause de l’épidémie du coronavirus, a indiqué la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva.

– Ukraine : Le Parlement a nommé Denys Chmygal à la tête du gouvernement, qui succède à Oleksiï Gontcharouk, dont la démission avait été entérinée plus tôt par les députés.

– Etats-Unis : L’ancien maire de New York, Mike Bloomberg, a suspendu sa campagne présidentielle, apportant son soutien à Joe Biden au lendemain du Super Tuesday où le milliardaire a échoué à émerger comme un prétendant sérieux pour la Maison Blanche.

– Suède : Le pays a revu à la baisse ses prévisions de croissance à 0,3%, contre 1,1%, pour l’année 2020, en raison de l’impact du nouveau coronavirus (COVID-19).

– Suisse : Le procureur général, Michael Lauber, qui était en charge des enquêtes sur le dossier de corruption à la FIFA, a été reconnu coupable de violation à plusieurs devoirs de fonction, et s’est vu infliger une réduction de salaire pour un an.

– Royaume-Uni : Les hôpitaux publics ont été invités à examiner les patients présentant des symptômes de coronavirus via des appels vidéo, afin de réduire le risque de propagation de l’épidémie.

– Espagne : Les compétitions sportives se dérouleront à huit clos, en raison des craintes liées à la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé le ministre de la Santé, Salvador Illa.

– Etats-Unis : L’ancien vice-président américain Joseph Biden, qui a remporté huit primaires du Super Tuesday, mardi, a été donné vainqueur aussi du Texas, le deuxième grand Etat en termes du nombre de délégués de cette journée électorale.

– Thaïlande : Le “Tourism Authority of Thailand” (TAT) a réduit ses prévisions pour les arrivées de touristes étrangers à 33 millions pour 2020, contre 39,8 millions en 2019, soit une baisse de 6,8 millions de visiteurs étrangers.

– UE : Les pays membres ont confirmé à l’agence européenne de contrôle des frontières Frontex leur accord pour contribuer à une intervention rapide pour aider la Grèce face à l’afflux de milliers de migrants via la Turquie.

– Etats-Unis : L’ONU a décidé d’annuler la grande réunion annuelle de la Commission sur la condition de la femme (CSW), qui devait tenir sa 64ème session du 9 au 20 mars à New York, sur fond d’inquiétudes sur la propagation de l’épidémie de coronavirus.

– Etats-Unis : La Réserve fédérale (Fed) a réduit le taux d’intérêt de référence d’un demi-point de pourcentage, soit la plus forte baisse depuis la crise financière, signalant que les banques centrales mondiales sont prêtes à agir pour contenir les retombées économiques du coronavirus.

– Australie : La Banque centrale a réduit son taux d’intérêt directeur de 25 points de base à 0,5%, un niveau jamais atteint jusqu’à présent, afin d’atténuer l’impact de l’épidémie de coronavirus sur la douzième économie mondiale.

‘- Suisse : La Chambre basse du parlement a adopté une motion du Sénat préconisant le renforcement des mesures supplémentaires pour contrôler les rachats stratégiques d’entreprises suisses par des fonds étrangers.

– Australie : L’Agence de presse nationale, “Australian Associated Press (AAP)”, va mettre la clé sous le paillasson en juin prochain après 85 années de leadership dans le paysage médiatique du pays-continent, ont annoncé ses dirigeants.

– Thaïlande : La compagnie nationale “Thai Airways International” (THAI) et ses filiales ont enregistré une perte nette record de 12 milliards de bahts en 2019 (environ 350 millions d’euros), soit 448 millions de bahts de plus que l’année précédente, selon les résultats de la compagnie annoncés cette semaine.

– Inde : Les exportations de diamants taillés et polis pourraient chuter de 20% pour s’établir à 19 milliards de dollars d’ici la fin de l’exercice 2020-2021, contre 24 milliards de dollars enregistrés en 2019-2020, sur fond de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) qui continue d’affecter les marchés mondiaux, a déclaré l’agence Crisil.

– Australie : Près de 40% des plages de sable du pays risquent de disparaître d’ici 2100 si rien n’est fait pour contrer le changement climatique qui se traduit par l’élévation progressive du niveau de la mer entrainant une forte érosion des côtes, selon une récente étude.

– Etats-Unis : L’association de l’industrie du disque, qui organise notamment les Grammy Awards, a officiellement licencié son ex-patronne, déjà mise à pied fin janvier après avoir porté de graves accusations contre l’organisation.

– Chili : Un important incendie actif depuis plus de 20 jours dans le sud du pays a déjà consumé 11 500 hectares, a indiqué le directeur régional de la Corporation nationale forestière (Conaf), Marcelo Mena.

– Etats-Unis : Amy Klobuchar, la sénatrice démocrate du Minnesota qui s’est présentée comme une pragmatique du Midwest qui pourrait faire appel aux électeurs de tous les horizons politiques, a mis fin à sa campagne présidentielle et a annoncé son soutien à l’ancien vice-président Joe Biden.

– UE : Le Parlement européen a décidé d’annuler ses activités non législatives pendant trois semaines sur fond des craintes de la propagation du nouveau coronavirus Covid-19.

– Grande Bretagne : Le gouvernement a dévoilé, ce lundi, le mandat de ses futures négociations avec les Etats Unis pour la signature d’un accord commercial global post-Brexit.

– Etats-Unis : Après 26 ans de bons et loyaux service, et “d’un commun accord”, Harley-Davidson et Matthew Levatich, jusqu’alors président et directeur général (CEO), viennent d’annoncer leur séparation.

– Vietnam : La métropole du nord, Hanoï a été classée à la septième position des capitales les plus polluées au monde, pire que la capitale chinoise, Pékin, selon un nouveau rapport d’IQ AirVisual.

– Etats-Unis : L’ancien maire de South Bend (Indiana) a mis fin à sa campagne pour la présidentielle des Etats-Unis, après sa faible performance à la primaire de la Caroline du Sud.

– Canada : Le gouvernement et les chefs héréditaires ont annoncé être parvenus à une proposition d’accord sur la crise avec les peuples autochtones au Canada, opposés à la construction d’un gazoduc, qui a perturbé l’activité ferroviaire dans le pays.

– Etats-Unis : L’ancien Vice-président américain Joe Biden a remporté la primaire démocrate de la Caroline du Sud, organisée samedi dernier, avec un écart confortable, selon les projections des médias américains.

– Venezuela : Le chef de l’opposition et président par intérim du pays caribéen, Juan Guaido, a affirmé s’être fait tirer dessus au cours d’une manifestation contre le régime de Nicolas Maduro, samedi dernier à Barquisimeto, dans l’ouest du pays.