– Japon : Des chercheurs ont annoncé, ce vendredi, le lancement d’un essai clinique pour tester l’efficacité d’un nouveau vaccin contre le virus mortel Ebola, qui sévit actuellement dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

– Russie : La production de pétrole et de gaz du pays devrait poursuivre sa progression en 2019, enregistrant environ 560 millions de tonnes de pétrole et 740 milliards de mètres cubes de gaz, a affirmé ce vendredi le ministre russe de l’Energie, Alexander Novak.

– Corée du Sud : Le pays souhaite promouvoir les exportations de ses réacteurs nucléaires, a indiqué, ce vendredi, l’opérateur nucléaire du pays, Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).

– Indonésie : La croissance économique du pays devrait s’établir à 5,05% en 2019, un niveau inférieur aux prévisions de 5,3% fixées en début de l’exercice, a relevé le président indonésien, Joko Widodo.

– Thaïlande : Le Comité d’administration thaïlandais de la politique énergétique a annoncé qu’il a pris acte des directives visant à faire du pays le hub régional de gaz naturel liquéfié (GNL) avec une période test qui commencera dès début 2020.

– Inde : La Banque centrale (RBI) a décidé de maintenir inchangé le taux directeur à 5,15% et ce en raison de la « situation macroéconomique actuelle en évolution ».

– Vietnam : Le leadership économique du Royaume dans le continent africain a été mis en avant, ce vendredi à Hanoï, lors d’un séminaire international organisé par le ministère vietnamien des Affaires étrangères en collaboration avec l’Organisation internationale de la francophonie (OIF).

– France : Quelque 806 000 personnes sont descendues ce jeudi dans les rues des différentes villes françaises, dont 65 000 à Paris, pour protester contre le projet de réforme des retraites proposé par le gouvernement.

– Iran : L’envoyé spécial des Etats-Unis pour l’Iran, Brian Hook, a accusé le gouvernement iranien d’avoir tué au moins 1 000 manifestants lors de la répression sanglante en réponse aux manifestations qui secouent le pays.

– Russie : La représentation diplomatique de la Ligue Arabe à Moscou a organisé, ce jeudi, en partenariat avec le Conseil des ambassadeurs arabes en Russie, une cérémonie célébrant la Journée de l’expatrié arabe, avec la participation du Maroc.

– Jordanie-Liban : L’Union européenne a annoncé ce jeudi une aide de 297 millions d’euros en faveur des réfugiés et des communautés d’accueil dans les 2 pays, dans le cadre du fonds fiduciaire régional de l’UE en réponse à la crise syrienne.

– OMC : Les divergences sur le budget 2020 de l’Organisation mondiale du Commerce, liées à des menaces des Etats-Unis de suspendre leur contribution, ont été levées ce jeudi, un accord provisoire ayant été approuvé à Genève par la commission budgétaire de l’Organisation.

– Pologne : Près de deux tonnes de cocaïne en provenance de la Colombie d’une valeur estimée à environ 2 milliards de zlotys (470 millions d’euros) ont été saisies dans le pays, a annoncé le Premier ministre Mateusz Morawiecki.

– Grande Bretagne : L’ONG écologiste « Greenpeace » a appelé les grandes banques à cesser de soutenir l’industrie du charbon, après la publication jeudi de son dernier rapport qui révèle que des banques comme Barclays, HSBC, Standard Chartered et RBS continuent à financer cette industrie destructive de l’environnement.

– Unicef : Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance a lancé un appel d’urgence visant à collecter une somme de 4,1 milliards de dollars pour apporter une aide vitale à 59 millions d’enfants dans 64 pays dans le monde.

– Suède : L’ambassadrice Anna Karin Eneström a été nommée au poste de nouvelle cheffe de la mission permanente auprès des Nations Unies (ONU) à New York, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

-OSCE : La Suède assumera, en 2021, la présidence de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

– Norvège : L’économie continentale, qui exclut les secteurs volatils du pétrole et du transport maritime, devrait augmenter de 2,4% en 2020, légèrement plus vite que les 2,2% prévus en septembre, a annoncé Statistics Norway (SSB).

– Azerbaïdjan : Le président Ilham Aliev a signé le décret de dissolution du Parlement et convoqué des élections législatives anticipées pour le 9 février 2020.

– Norvège : Le pays a signé un accord visant le financement à hauteur de 40 millions de couronnes norvégiennes (près de 4 millions d’euros) d’un nouveau projet mondial pour lutter contre les déchets plastiques des navires et des pêcheries, mené par l’Organisation maritime internationale (OMI).

– Colombie : « Expoartesanías 2019 », la plus importante foire internationale de l’artisanat du pays, se déroule actuellement à Bogotá, avec la participation du Maroc en tant qu’invité d’honneur.

– Australie : La cadence de la croissance économique a ralenti au troisième trimestre, l’apport des exportations ayant été freiné par une baisse des dépenses des ménages, selon le Bureau australien des statistiques

– Canada : La banque centrale a décidé de maintenir le taux cible du financement à un jour à 1,75 %, soulignant qu’il y a « des signes d’une stabilisation » de l’économie mondiale.

– Etats-Unis : Le géant chinois de la high-tech Huawei, en proie à des sanctions de l’Administration américaine, envisage de transférer son centre de recherche de la Silicon Valley vers Ottawa au Canada.

– UE : L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a mis en garde que la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne serait ‘‘évidemment lourde de conséquences pour les droits de millions de citoyens partout en Europe’’.

– Brésil : Le ministre de la Justice, Sergio Moro, a autorisé l’envoi de troupe de la Force nationale de sécurité publique sur un territoire indigène de l’État d’Amazonie (nord) pour « garantir la sécurité » des peuples autochtones et des employés dans la région.

– Chili : L’activité commerciale du pays a chuté de 9,5% en octobre dernier, dans le sillage des protestations sociales qui secouent le pays andin depuis le 18 octobre, selon les chiffres de l’Institut national de la statistique (INE), qui font état d’une baisse de 2,3% depuis le début de l’année.

– Colombie : Le maire élu de la municipalité de Sutatausa (centre), José Humberto Rodríguez, a été assassiné par des inconnus, ont annoncé les autorités locales.

– OTAN : Les 29 membres ont réaffirmé cette semaine, dans leur déclaration commune adoptée à l’occasion de la célébration du 70ème anniversaire de l’Organisation transatlantique, que la « solidarité, l’unité et la cohésion » sont les principes fondamentaux de leur alliance.

– Liban : Les consultations parlementaires en vue de la formation d’un nouveau gouvernement commenceront lundi prochain, a annoncé le chef de l’Etat libanais Michel Aoun.

– Espagne : Il serait « compliqué » pour le secrétaire général du parti socialiste (PSOE), vainqueur des législatives anticipées du 10 novembre dernier, Pedro Sánchez, de se soumettre au vote d’investiture avant la fin de l’année, a souligné la présidente du Congrès des députés (chambre basse du Parlement), Meritxell Batet, estimant, toutefois, que cela « n’est pas impossible ».

– Vatican : Le Pape François a accepté la démission de l’évêque américain Richard J. Malone, qui avait suscité la colère dans son diocèse de Buffalo, dans l’Etat de New York, en raison de sa gestion d’un scandale d’abus sexuels.

– Etats-Unis : Les co-fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, ont annoncé quitter leurs fonctions respectives de PDG et de président de la société mère Alphabet, et la nomination de Sundar Pichai au poste de PDG.

– Thaïlande : L’expérience de l’engagement du Maroc dans la lutte contre les changements climatiques et la promotion des énergies renouvelables et propres a été présentée, à Bangkok, lors d’un séminaire organisé avec l’ambassade du Maroc.

– Monde : Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) devraient augmenter de 0,6% en 2019, en raison d’une baisse de l’utilisation du charbon, compensée par la croissance de l’utilisation du gaz naturel et du pétrole, selon le rapport annuel du consortium scientifique Global Carbon Project (GCP), dévoilé à l’occasion de la COP25, qui se tient du 2 au 13 décembre à Madrid.

– Royaume-Uni : La livre sterling progressait ce mercredi face à l’euro et au dollar, atteignant des niveaux inédits depuis respectivement mars et mai, après un sondage favorable aux conservateurs

– ONU : Les Nations-Unis ont lancé un appel de fonds de près de 29 milliards de dollars (26 milliards d’euros) au titre de l’année 2020 pour venir en aide à un nombre record de 168 millions de personnes dans le monde.

– Mékong : Après une saison des pluies particulièrement courte, le bassin va subir une importante sécheresse et pénurie d’eau qui affectera particulièrement l’agriculture dans les prochains mois, a mis en garde la Mekong River Commission (MRC).

– Inde : Le premier porte-avions construit localement sera pleinement opérationnel d’ici 2022, a déclaré le chef de la marine indienne, l’Amiral Karambir Singh.

– Japon : Le Parlement a approuvé l’accord commercial avec les Etats-Unis qui prévoit une réduction des droits de douane sur les produits agricoles et industriels, ouvrant ainsi la voie à son entrée en vigueur au début de l’année prochaine.

– ONU : Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé la nomination de l’ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, en tant qu’envoyé spécial de l’organisation internationale pour le climat.

– USA-Canada : Le président américain Donald Trump et le Premier ministre canadien Justin Trudeau ont réitéré, à Londres, leur engagement à faire aboutir le nouvel Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), adopté l’an dernier après des négociations difficiles entre les pays signataires.

– Brésil : Le produit intérieur brut (PIB) du pays a progressé de 1,2% au troisième trimestre de 2019 par rapport à la même période de 2018, selon l’agence de notation brésilienne Austin Rating.

– Etats-Unis : La sénatrice de Californie Kamala Harris a annoncé qu’elle se retirait de la primaire du parti démocrate pour la présidentielle de 2020, citant des difficultés financières.

– Suisse : Le Bazar international du Cercle féminin des Nations Unies (CFNU) a pris ses quartiers cette semaine à Genève dans une ambiance haute en couleurs, avec la participation du Maroc, représenté à cet évènement par un stand reflétant quelques facettes du patrimoine artistique et culinaire propre au Royaume.

– Etats-Unis : L’indice boursier Dow Jones est tombé dans le rouge mardi pour la deuxième journée consécutive après que le président américain Donald Trump ait déclaré qu’un accord commercial avec la Chine ne pourrait être conclu qu’après les élections de 2020.

– UE : Les eurodéputés ont appelé mardi à la mise en place au sein de l’Union européenne de mesures urgentes pour assurer la protection des abeilles, exhortant les pays membres à réduire l’usage des pesticides, à mieux financer la recherche et à améliorer la surveillance de l’écosystème.

– Espagne : Le ministre marocaine de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rebbah, a pris part, à Madrid, à une rencontre sur le Fonds bleu pour le bassin du Congo, tenue en marge de la COP25 qui se tient du 2 au 13 décembre dans la capitale espagnole.

– Belgique : Le pays a réuni, cette semaine à Bruxelles, les membres élus du Conseil de sécurité des Nations Unies, et ce dans le cadre d’une réunion dite ‘‘dialogue E10’’.

– OTAN : Les dirigeants de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord se sont retrouvé cette semaine à Watford, près de Londres, pour un sommet de deux jours, célébrant le 70ème anniversaire de l’alliance, sur fond de divergences entre les Etats membres.

– Finlande : Le Premier ministre Antti Rinne a démissionné après avoir perdu la confiance du parti centriste, partenaire au sein de la coalition au pouvoir.

– France : Le gouvernement a qualifié d' »inacceptables » les menaces de représailles américaines contre le projet visant à taxer les géants du numérique en France.

– OTAN : L’Organisation du traité de l’Atlantique nord répliquera en cas d’attaque contre la Pologne et les pays baltes, a mis en garde son secrétaire général dans un entretien publié par le quotidien polonais ‘’Rzeczypospolita’’.

– Espagne : Les députés du Congrès et les membres du Sénat, les deux chambres du Parlement issu des élections législatives anticipées du 10 novembre dernier, ont élu cette semaine leurs présidents respectifs lors de la session constitutive des Cortes Generales, marquant le début de la 14ème législature.

– Etats-Unis : Le président Donald Trump a indiqué qu’un accord commercial avec la Chine pourrait « attendre après les élections » présidentielles de novembre 2020.

– Chili : Le gouvernement a présenté, cette semaine, un plan de relance économique doté de 5,5 milliards de dollars.

– Etats-Unis : L’ancien président Jimmy Carter, âgé de 95 ans, a été hospitalisé « pour une infection des voies urinaires », a indiqué la fondation qui porte son nom.

– Vietnam : Le total des actifs du secteur bancaire s’est élevé à 518,65 milliards de dollars au 30 septembre, en hausse de 8,48% par rapport au début de l’année, selon le dernier rapport de la Banque d’Etat du Vietnam (SBV).

– Australie : Le pays a enregistré son printemps le plus sec depuis 120 ans, soit depuis le début du recensement des précipitations, selon le service météorologique australien (BoM).

– Suisse : Swissmint, l’organisme qui s’occupe de la frappe de la monnaie locale, a annoncé que Roger Federer figurera sur une pièce commémorative de 20 francs suisses.

– Etats-Unis : La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a revendiqué, à Madrid, l’engagement de son pays en faveur de la lutte contre le changement climatique malgré l’annonce du président américain du retrait de Washington de l’Accord de Paris.

– Uruguay : Le candidat du Parti national (PN, centre droite), Luis Lacalle Pou, sera le nouveau président de la république, son avance sur Daniel Martinez (gauche) « n’étant plus rattrapable », selon les médias locaux.

– UE : Le Conseil européen a formellement approuvé la date d’entrée en fonction de la nouvelle Commission européenne le dimanche 1er décembre, a annoncé son président Donald Tusk.

– Portugal : Le pays a de nouveau été élu, pour la troisième fois consécutive, meilleure destination touristique du monde, lors de la cérémonie des World Travel Awards 2019 (WTA), qui s’est déroulée à Oman.

– France : Le Louvre de Paris a fait son entrée dans le Guinness World Records en tant que musée le plus visité du monde, avec 10,2 millions de visiteurs en 2018.