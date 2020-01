– Espagne : Les recettes touristiques ont atteint plus de 87,26 milliards d’euros à fin novembre dernier, en hausse de 3% par rapport à la même période de 2018, indique, vendredi, l’Institut national de la statistique (INE).

– Chine : La China National Petroleum Corporation (CNPC), le plus grand fournisseur de pétrole et de gaz du pays, a annoncé la découverte en 2019, de réserves records de pétrole et de gaz de près de 1,84 milliard de tonnes.

– Irak : Le président américain Donald Trump a autorisé la frappe aérienne qui a tué le général Qassem Soleimani, chef de la force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran, vendredi (heure locale) près de l’aéroport international de Bagdad, a annoncé le Pentagone.

– Nations Unies : L’Estonie, le Niger, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la Tunisie et le Vietnam ont pris leurs fonctions jeudi en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité.

– Autriche : Le parti populaire (OVP) dirigé par le conservateur Sebastian Kurz et les Verts ont annoncé mercredi soir avoir scellé un accord de coalition, après plusieurs semaines de tractations.

– Etats-Unis : L’ancien vice-président et candidat à l’investiture démocrate Joe Biden maintient son avance dans les intentions de vote sur le sénateur Bernie Sanders avec 10 points de pourcentage dans d’un récent sondage.

– Inde : Quelque 67 385 nouveau-nés auraient vu le jour en Inde le 1er janvier 2020, soit 17% des quelque 392 078 bébés nés dans le monde au jour de l’An, selon les estimations de l’UNICEF.

– France : Depuis le début du XXème siècle, 2019 a été la troisième année la plus chaude en France avec une température moyenne de 13,7 degrés sur la l’hexagone et sur l’année, indique « Météo France ».

– Brésil : La balance commerciale du pays a enregistré un excédent de 46,67 milliards de dollars en 2019, a indiqué ce jeudi le ministère de l’Économie, soit le taux le plus bas depuis quatre ans.

– Etats-Unis : L’Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments (FDA) a annoncé ce jeudi l’interdiction de l’utilisation des arômes de fruits et de menthe dans les cigarettes électroniques à cartouche dans le but de freiner le vapotage chez les jeunes.

– Etats-Unis : La campagne de réélection du président Donald Trump a annoncé ce jeudi qu’elle avait levé 46 millions de dollars au cours des trois derniers mois de 2019 et qu’elle disposait de près de 103 millions de dollars, un total considérable en début d’année électorale.

– Chili : L’économie du pays a enregistré en novembre dernier une baisse de 3,3% par rapport à la même période de l’année précédente, en raison notamment de la crise sociale qui secoue le pays andin depuis le 18 octobre, a indiqué ce jeudi la Banque centrale du Chili qui prévoit une croissance à 1% en 2019.

– ONU : Pour marquer son 75ème anniversaire cette année, l’Organisation des Nations-Unies a annoncé, jeudi, le lancement de « la plus grande conversation mondiale » jamais tenue sur l’avenir de la planète.

– Irak : Les Etats-Unis ont renouvelé jeudi leur mise en garde à leurs citoyens souhaitant se rendre dans le pays et les ont appelés à « reconsidérer leur voyage en raison du terrorisme, des enlèvements et des conflits armés ».

– Etats-Unis : L’ancien secrétaire américain au Logement, Julián Castro, a annoncé ce jeudi qu’il mettait fin à sa campagne pour l’investiture du parti démocrate à la prochaine présidentielle.

– Salvador : L’ex président Elias Antonio Saca, condamné pour corruption et blanchiment d’argent, devra passer dix ans en prison et rembourser 260 millions de dollars, a indiqué le procureur général du pays.

– Russie : L’année 2019 a été la plus chaude jamais enregistrée en Russie depuis le début des relevés météorologiques, a affirmé le directeur du Centre hydrométéorologique de Russie, Roman Vilfand.

– ONU : L’Assemblée générale a adopté un budget de 3 073 830 500 dollars pour couvrir les dépenses de l’Organisation au cours de l’année 2020.

– Russie : Le ministère de la Défense a dépensé en 2019 près de 1,5 billion de roubles (environ 24 milliards de dollars) pour le développement du système d’armement des forces armées russes, a affirmé le vice-ministre de la Défense, Alexei Krivoruchko.

– Etats-Unis : Les marchés financiers se rapprochent de leur meilleure année en deux décennies. Avec seulement deux jours de cotation restant, l’indice S&P 500 pourrait s’en tirer mieux que depuis 1997, selon le Wall Street Journal.

– Vietnam : Le pays a enregistré une croissance de son PIB de 7,02%, selon le Département général des statistiques (GSO), un chiffre dépassant l’objectif de l’Assemblée nationale (6,8%) ainsi que les prévisions de plusieurs organisations internationales.

‘- Inde : Les opérateurs de téléphonie mobile perdent environ 24,5 millions de roupies (350 000 dollars) de revenus chaque heure en raison de la suspension, dans certaines régions, des services Internet sur ordre du gouvernement pour contrôler les manifestations déclenchées depuis deux semaines contre la nouvelle loi sur la citoyenneté

– Etats-Unis : Le président Donald Trump a signé un décret qui met en œuvre un projet de loi qu’il a signé la semaine dernière prévoyant une augmentation des taux de rémunération des fonctionnaires fédéraux.

– Etats-Unis : Une nouvelle loi interdisant la vente de produits du tabac à toute personne de moins de 21 ans est entrée en vigueur, a annoncé l’agence fédérale chargé de l’alimentation et des médicaments (FDA).

– Mexique : Les autorités ont déposé plainte contre un ex-ministre chargé de la sécurité pour son implication présumée dans le détournement de plus de 200 millions de dollars du trésor public vers des entreprises appartenant à ses proches.

– Haïti : Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies a indiqué que la situation humanitaire dans le pays avait été impactée négativement par la détérioration de la situation économique en 2019, avec un faible taux de croissance, une inflation élevée et une augmentation du prix du panier alimentaire de base.

– Brésil : Le taux de chômage s’est établi à 11,2% pour le trimestre septembre-novembre, contre 11,6% d’août à octobre, soit le meilleur résultat réalisé depuis 2016.