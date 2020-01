La Bourse de Casablanca a fini le quatrième trimestre de l’année écoulée en territoire positif, ses deux principaux indicateurs, Masi et Madex, gagnant respectivement 3,95% et 3,94%.

Au terme des 84 séances du dernier trimestre de 2019, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a augmenté à 12.171,9 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a atteint 9.919,25 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 3,47% à 10.837,91 points et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 3,86% à 10.507,58 points. L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a avancé, quant à lui, de 3,67% à 953,03 points.

Sur le plan sectoriel, 17 secteurs des 24 représentés à la cote casablancaise ont terminé le T4-2019 dans le vert avec des hausses allant de 17,22% pour le compartiment de la Chimie jusqu’à 1,56% pour l’Industrie pharmaceutique.

En revanche, les secteurs « Ingénieries & biens d’équipements industriels » et « Sylviculture & papier » ont réalisé les mauvaises performances trimestrielles avec des pertes respectives de 26,57% et 25,65%, suivis de l’Immobilier (-8,79%) et du transport (-8,18%).

Pour ce qui est de la capitalisation boursière, elle a avoisiné les 626,7 milliards de dirhams (MMDH) au T4-2019, dominée par Itissalat Al-Maghrib (134,5 MMDH), Attijariwafa Bank (104,7 MMDH) et BCP (56,1 MMDH). De son côté, le volume global des échanges s’est établi à plus de 28 MMDH.

Aux valeurs individuelles, Microdata a grimpé de 36,23%, plus forte hausse, devançant M2M Group (+28,6%), Minière Touissit (+21,7%), Auto Hall (+21,21%) et Fenie Brossette (+19,31%). Contre-tendance, les titres de Zellidja et de Res Dar Saada ont chuté respectivement de 35,04% et 34,72%, suivis de Delattre Levivier (-28,77%), Alliances (-27,27%) et Med paper (-25,65%). Par ailleurs, Itissalat Al-Maghrib, Attijariwafa Bank et BCP ont été les instruments les plus actives de décembre avec des parts respectives de 17,51%, 17,3% et 10,7%