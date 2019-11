– Football : L’international Marocain Youssef En-Nesyri, sociétaire de Leganés, a inscrit son deuxième but cette saison au Championnat espagnol, lors du match opposant l’équipe madrilène à la Real Sociedad (1-1).

– Football : Le Tihad Athletic Sportif de Casablanca s’est qualifié pour la finale de la Coupe du Trône (2018-2019), après sa victoire (1-0) face au Difaâ Hassani d’El Jadida, en match comptant pour les demi-finales disputé ce samedi au Grand Stade de Tanger.

– Football : « Aucun club ne peut, pour l’instant, s’acheter » Kylian Mbappé, la jeune star du Paris Saint-Germain (PSG) et de l’équipe de France, a estimé l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp.

– Football : La sélection nationale des joueurs locaux effectuera, du 11 au 20 du mois courant, un stage de préparation à huit clos à Rabat, au cours duquel elle disputera un match amical face à la Guinée le 19 novembre au complexe sportif Prince Moulay Abdellah.

– Football : Le Hassania d’Agadir s’est offert une nette victoire (3-0) face au Moghreb de Tétouan (MAT) au Grand stade de Marrakech et rejoint le Tihad Athletic Sportif (TAS) de Casablanca en finale de la Coupe du Trône.

– Football : Mayence a annoncé avoir trouvé un accord à l’amiable pour le départ de Sandro Schwarz, de son poste d’entraîneur, au lendemain de la défaite de l’équipe à domicile devant l’Union Berlin (3-2).

– Golf : L’Anglais Tyrrell Hatton a remporté l’Open de Turquie, épreuve des Rolex Series du circuit européen (EPGA), après sa victoire face à l’Autrichien Matthias Schwab au 4ème trou d’un barrage à six joueurs.

– Para-athlétisme : La sélection marocaine qui prend part à Dubaï aux championnats du monde a décroché trois médailles, dont une en or.

– Football : Le club de Seattle a remporté le championnat nord-américain de football après son succès face à Toronto (3-1), en finale de la Coupe MLS.

– Basketball : Miami Heat a suspendu Dion Waiters pour 10 matchs pour « conduite préjudiciable pour l’équipe », après son malaise dû à la consommation d’un bonbon contenant du THC, substance active du cannabis.

– Echecs : Khalid Echajari, du Club Ménara de Marrakech, a remporté la 6ème édition de l’Open national, qui s’est tenue ce week-end à El Jadida.

– Football : Quelques jours avant de rencontrer le Wydad de Casablanca pour le compte du match retour des 16èmes de finale de la Coupe arabe des clubs champions, le Raja de Casablanca a viré son coach français Patrice Carteron, qui devrait être remplacé par le sélectionneur des U23 du Maroc, Jamel Sellami.

– Football : La FIFA a annoncé la suspension pour dix ans de l’ancien président de la Fédération de football de Tanzanie (TFF), Jamal Emil Malinzi, pour détournement de fonds.

– Football : La Supercoupe d’Espagne aura lieu, au stade du Roi-Abdallah de Djeddah en Arabie Saoudite, pour les trois prochaines saisons, a annoncé la fédération espagnol (RFEF).

– Padel : La ville de Dakhla abrite du 15 au 18 novembre la première édition de la Coupe intercontinentale (CIP), avec la participation de 24 clubs des cinq continents.

– Football : L’entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane a déclaré que l’attaquant français du club Karim Benzema « a toute sa place en équipe de France » et mérite d’être convoqué en sélection.

– Semi-marathon : Le nombre de participants à la 5ème édition du SMI de Tanger, qui s’est tenue ce dimanche, a atteint plus de 5 000 personnes.

– Football : Le Français Sébastien Migné a été nommé nouvel entraîneur de l’équipe nationale de football de Guinée équatoriale, avec pour objectif une qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2021.

– Football : Le Bayern Munich a décliné une proposition d’Arsène Wenger de remplacer Niko Kovac au poste vacant d’entraîneur, rapporte le journal Bild.

– Golf : L’ancien N°1 mondial Tiger Woods, capitaine de l’équipe des Etats-Unis pour la Presidents Cup, s’est sélectionné pour disputer cette épreuve qui oppose tous les deux ans les meilleurs joueurs de golf américains et internationaux, hors-européens, et qui aura lieu du 12 au 15 décembre au Royal Melbourne Golf Club en Australie.

– Jeux paralympiques africains : Le ministre marocain de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, a indiqué que le report de l’organisation de la 1ère édition, qui devait avoir lieu au Maroc du 26 au 31 janvier 2020, est principalement dû à des raisons logistiques et matérielles.

– Cyclisme : Le coureur irlandais Sam Bennett quitte Bora-Hansgrohe, a annoncé l’équipe allemande dans un communiqué publié sur son site électronique.

– Football : Le stade Cheikh Mohamed Laghdaf à Laâyoune a été de nouveau la destination privilégiée d’une pléiade de légendes vivantes du ballon rond mondial (Cafu, Rivaldo, Edmilson, Saviola, Diouf, Eto’o, Milla, Aboutrika, Hakki, Fadel, Bassir, Daoudi…) qui ont participé à un match de gala pour fêter avec le peuple marocain le 44ème anniversaire de la glorieuse Marche verte.

– Football : L’Irak a proposé, à la demande de la FIFA, d’organiser en Jordanie ses deux prochains matches qualificatifs pour la Coupe du monde 2022 et la Coupe d’Asie de 2023.

– Football : Le Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux de football (CHAN-Cameroun 2020), aura lieu du 4 au 25 avril, a annoncé le ministre camerounais des Sports Narcisse Mouelle Kombi.

– Golf : Le club Golf Isly Oujda s’est adjugé la 4ème édition de l’Interclubs fédéral, qui s’est déroulée du 1er au 5 novembre au Golf Saïdia Lacs.

– Football : La finale de la Copa Libertadores, initialement prévue le 23 novembre au Stade National de Santiago du Chili entre River Plate et Flamengo, se jouera dans la capitale péruvienne Lima, a annoncé la Confédération sud-américaine de football (Conmebol).

– Football : Le Comité directeur de la Fédération Royale marocaine de football a confirmé le recours au VAR lors des demi-finales de la Coupe du Trône 2019, à Tanger et à Marrakech le weekend prochain.

– Football : Le latéral du FC Barcelone Jordi Alba a subi contre le Slavia Prague, en Ligue des champions, une rechute de sa blessure à la cuisse gauche, qui l’avait privé de cinq matches en début de saison, a annoncé son club.

– Football : Le manager d’Arsenal Unai Emery a confirmé qu’il retirait le brassard de capitaine à Granit Xhaka, après son remplacement sous les huées des spectateurs de l’Emirates Stadium contre Crystal Palace.

– Boxe : La première championne olympique féminine à Londres en 2012, Nicola Adams, qui avait doublé la mise à Rio en 2016, a annoncé mettre fin à sa carrière, à 37 ans, soucieuse de préserver l’intégrité de sa vue.

– Basketball : José Manuel Calderon, champion du monde avec l’Espagne en 2006, a annoncé qu’il prenait sa retraite à 38 ans, après plus de vingt ans de carrière, en grande partie en NBA.

– Basketball : Le joueur John Collins, jeune espoir des Atlanta Hawks en NBA, a été suspendu 25 matchs en raison d’un contrôle positif aux hormones de croissance.

– Tennis : Le N°3 mondial Roger Federer est dans le groupe de Novak Djokovic aux Masters de Londres (10-17 novembre) qui réunissent les huit meilleurs joueurs de la saison, selon le tirage au sort.

– Judo : La sélection marocaine de Judo a remporté le 19ème championnat arabe (hommes), qui a pris fin mardi dans la capitale jordanienne Amman, en raflant 5 médailles.

– Football : L’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski (31 ans), devrait être absent des pelouses une dizaine de jours pour subir une opération chirurgicale à l’aine, à une date encore inconnue, a annoncé l’entraîneur intérimaire du club Hans-Dieter Flick.

– Football : L’ex-international italien Fabio Grosso est désormais le nouvel entraineur de Brescia en remplacement d’Eugenio Corini, limogé le week-end dernier, a annoncé le club.

– Football : Le Comité directeur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a décidé que les matches du championnat national se poursuivront lors de la trêve hivernale.

– Football : La Ligue italienne s’est dite favorable à l’idée d’organiser des matches de Serie A à l’étranger pour promouvoir ce championnat.

– Tennis : La belge Kim Clijsters ne sera pas de retour pour l’Open d’Australie en janvier, contrairement à ce qu’elle avait initialement espéré, a-t-elle annoncé.

– Cyclisme : La 15ème édition de la Tropicale Anissa Bongo, première course de l’année de première catégorie au calendrier mondial, aura lieu du 20 au 26 janvier 2020 au Gabon sur une distance de 1 035 km.

– Cyclisme : Le belge Stijn Devolder a annoncé qu’il met fin à sa carrière sportive à l’âge de 40 ans.

– Football : L’international mexicain Carlos Vela, attaquant du Los Angeles FC, a reçu le trophée du joueur le plus utile de la saison (Most valuable player) décerné par la Ligue nord-américaine de football (MLS), après avoir inscrit 34 buts en une saison.

– Tennis : Le match de Coupe Davis entre le Pakistan et l’Inde, initialement prévu à Islamabad, devra être joué sur « terrain neutre » pour des raisons de sécurité, a annoncé la Fédération internationale de tennis (ITF).

– Formule 1 : Lewis Hamilton, qui a remporté son sixième championnat en carrière cette saison, devance désormais l’Argentin Juan Manuel Fangio, le « Parrain » de la Formule 1 qui a remporté cinq titres dans les années 50, et vise le record de Michael Schumacher (7 titres de champion).

– Course de chevaux : La Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) organise les 16 et 17 novembre courant à l’hippodrome Casablanca-Anfa, la 5ème édition du Meeting International du Maroc.

– Football : Le tirage au sort de la phase des poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) est prévu pour le dimanche 10 novembre au Caire.

– Football : Le Mexicain Javier Aguirre sera le nouvel entraîneur de Leganés pour le reste de la saison actuelle, en remplacement de l’argentin Mauricio Pellegrino, limogé le 21 octobre, a annoncé ce lundi le club madrilène.

– Basketball : Deux clubs marocains prennent part à la 21ème édition du Championnat arabe des clubs (dames), initiée du 3 au 11 novembre à Meknès.

– Football : L’entraîneur croate du Bayern Munich, Niko Kovac, a été limogé, au lendemain de la lourde défaite (5-1) de son équipe face au FC Francfort en matche de la 10ème journée du Championnat d’Allemagne de football, a annoncé le club dans un communiqué.

– Tennis : L’Espagnol Rafael Nadal récupère la 1ère place mondiale dans le nouveau classement ATP dévoilé ce lundi, alors que Novak Djokovic chute d’un rang, à 8 945 points malgré sa cinquième victoire dimanche au Masters 1000 de Paris-Bercy.

– Handball : La sélection marocaine des cadets s’est classée en troisième position lors du championnat arabe de cette discipline, disputé du 27 octobre au 3 novembre à Nabeul (67 km de Tunis).

– Formule 1 : Le pilote Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a été sacré champion du monde pour la 6ème fois de sa carrière après avoir terminé 2ème au Grand Prix des Etats-Unis, à Austin, derrière son équipier Valtteri Bottas.

– Tennis : L’Australienne Ashleigh Barty termine la saison en tête du classement mondial des joueuses de Tennis, dévoilé ce lundi, après son succès aux Masters WTA de Shenzhen.

– Football : Le Celta Vigo, 18ème du Championnat espagnol, a limogé son entraîneur Fran Escriba pour mauvais résultats.

– Golf : L’Américain Brendon Todd a remporté le Bermuda Championship, première épreuve du circuit nord-américain de golf PGA, en rendant une excellente dernière carte de 62, soit 9 sous le par.

– Taekwondo : Le Marocain Achraf Mahboubi a décroché une médaille de bronze au Tournoi Grand Slam, tenu du 1er au 3 novembre à Wuxi en Chine.

– Football : Le joueur portugais d’Everton André Gomes a été gravement blessé au niveau de la cheville, lors de l’opposition face à Tottenham (1-1), a annoncé son club.

– Marathon : Le Kényan Geoffrey Kamworor a remporté la catégorie hommes du marathon TCS New York City 2019, sa deuxième victoire en trois ans, avec un temps d’arrivée non officiel de 2 heures, 08 minutes et 13 secondes.

– Football : La Renaissance de Berkane a validé son billet pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), après sa large victoire (5-0) face au club malgache Fosa Juniors, lors du match retour comptant pour le second tour préliminaire disputé au stade municipal de Berkane.

– Football : L’Olympic Club de Safi et l’Espérance de Tunis se sont neutralisés (1-1) au stade El Massira à Safi, en match aller des 8èmes de finale de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs de football.

– Le Hassania d’Agadir s’est qualifié en phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), grâce à sa victoire (2-1) face au club zambien des Green Eagles, lors du match retour comptant pour le second tour préliminaire disputé au Grand stade d’Agadir.