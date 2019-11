– JO : Le géant américain de location de logements en ligne entre particuliers, Airbnb, a dévoilé un nouveau contrat de sponsoring des Jeux à partir de l’édition de 2020 jusqu’à celle de 2028.

– Cyclisme : La Belgique, la Colombie, l’Espagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas ont cinq places, le maximum admissible, dans la course en ligne messieurs des Jeux olympiques de Tokyo 2020, d’après la répartition des quotas publiée ce lundi par l’Union cycliste internationale (UCI).

– MotoGP : L’Espagnol Alex Marquez a paraphé un contrat d’un an avec Honda et pilotera pour le constructeur japonais lors de la saison 2020 aux côtés de son frère Marc, sextuple champion du monde de la discipline, a annoncé l’écurie ce lundi.

– Football : L’Italien Marcello Lippi a annoncé qu’il quittait ses fonctions de sélectionneur de la Chine après la défaite 2-1 de son équipe face à la Syrie.

– Tennis : Le Grec Stefanos Tsitsipas a remporté une finale très serrée face à l’Autrichien Dominic Thiem, (6-7 (6), 6-2, 7-6 (4)) dimanche à Londres pour s’adjuger le Masters 2019 à 21 ans.

– Football : La sélection brésilienne des moins de 17 ans (U17) a remporté dimanche la Coupe du monde, en s’imposant en finale contre son homologue mexicaine sur le score de 2 buts à 1.

– Tennis : Rafael Nadal clôture la saison au sommet du classement ATP, laissant Novak Djokovic loin derrière.

– Canoë kayak : L’Olympique Marocain Sports Nautiques a remporté le titre de la Coupe du Trône (2018-2019) dans les catégories dames et messieurs, dont les finales ont été disputées dimanche sur le fleuve du Bouregreg à Rabat.

– Judo : Le champion marocain, Attaf Mohsin, a décroché, dimanche à Jakarta, la médaille de bronze (moins de 100 kg) à « l’Open international judo championship » organisé, du 15 au 17 novembre.

– Futsal : Le Fath de Settat a remporté le titre de la Coupe du Trône grâce à sa victoire face à la Ville Haute Kénitra (5-4), lors de la finale de la compétition disputée dimanche soir à la salle 16 août à Oujda.

– Golf : L’Anglais Tommy Fletwood, auteur d’une exceptionnelle remontada ce dimanche au Ned Bank Golf Challenge en Afrique du Sud, s’est adjugé son 5è trophée sur le circuit européen, à l’issue d’un trou de play-off.

– Sports équestres : Le cheval Rajeh a remporté le Grand Prix du Roi Mohammed VI du pur-sang arabe, disputé, dimanche, à l’hippodrome d’Anfa à Casablanca, dans le cadre de la deuxième journée du 5ème Meeting International du Maroc (MIM).

– Tennis : Les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, finalistes malheureux l’an dernier, ont remporté ce dimanche la finale du Masters en double à Londres 6-3, 6-4 face au Sud-Africain Raven Klaasen et au Néo-Zélandais Michael Venus.

– Course à pieds : La première édition du Trail international de Taza, initiée par l’association ‘’courir ensemble’’, a été organisée, dimanche, avec la participation d’athlètes marocains et étrangers.

– Football : L’AS FAR a remporté le titre de la Coupe du Trône (2018-2019), catégorie dames, pour la septième fois consécutive, en venant à bout du Chabab Atlas Khénifra (CAK) sur le score de 4 buts à 0, au terme d’une finale à sens unique disputée dimanche au stade municipal d’Oujda.

– Moto2 : Le Sud-Africain Brad Binder (KTM) a remporté sa 3ème victoire successive, dimanche, occupant ainsi la 2ème place au classement final du championnat du monde.

– Boxe : Le Marocain Mohamed Rabii, a réalisé ce samedi, sa dixième victoire successive de sa carrière professionnelle, après avoir battu son rival mexicain Jesus Gurrola, lors d’un combat qui a eu lieu à Halle en Allemagne.

– Patinage : Alexander Samarin devient le premier Russe, depuis Evgeni Plushenko en 2009, à gagner la Coupe de Russie, 5ème et avant-dernière épreuve du Grand Prix ISU, samedi dernier à Moscou.

– Football : Après 40 ans de règne, Uli Hoeness a quitté à 67 ans comme prévu la présidence du Bayern Munich, alors que le club enregistre un nouveau bénéfice record pour l’exercice 2018-2019, et c’est l’ancien PDG d’Adidas Herbert Hainer qui a été élu sans surprise pour lui succéder par l’immense majorité des quelque 6 700 membres présents du club (79 voix contre).

– Football : Le technicien Français Thierry Henry a été nommé nouvel entraîneur de l’Impact Montréal pour une durée de deux saisons, a annoncé jeudi la franchise canadienne.

– Tennis : En raison du retrait de Roger Federer (3ème mondial) pour raisons familiales, la Bulgarie, emmenée par Grigor Dimitrov (20ème mondial), remplacera la Suisse dans la nouvelle ATP Cup prévue du 3 au 12 janvier 2020 en Australie.

– Football : Le Français Arsène Wenger a été nommé directeur du développement du football mondial de la Fédération internationale de football association (FIFA), a annoncé l’instance.

– Football : Les joueurs de l’équipe nationale chilienne ont décidé de ne pas disputer le match amical contre le Pérou, ce mardi 19 novembre à Lima, dans le sillage de la crise sociale que connaît le pays andin depuis le 18 octobre dernier, a annoncé l’Association nationale de football professionnel au Chili (ANFP).

– Football : La Fédération anglaise a suspendu mercredi le Portugais de Manchester City Bernardo Silva pour un match et l’a sanctionné d’une amende de 50 000 livres sterling (environ 60 000 euros), suite à un tweet où il comparait son coéquipier Benjamin Mendy à un personnage noir d’une marque de biscuits.

– Golf : La marocaine Maha Haddioui a remporté l’Omnium VI, qui s’est déroulé du 8 au 10 novembre sur le parcours de Tazegzout Golf Club.

– Course à pieds : La 4ème édition du « Race désert marathon », une course de plus de 100 km entre Arfoud et Merzouga, se tiendra du 13 au 17 novembre.

– Sports équestres : Sous l’égide de la FRMSE, le Domaine de Sidi Berni, organise la 5ème édition du Championnat du Maroc des Jeunes Chevaux (4ans, 5ans, 6ans et 7 ans) en Dressage et Saut d’Obstacles, des Barbes et Arabes Barbes et Championnat Endurance (80 km, 100 km et Club), du 11 au 17 Novembre 2019.

– Beach-volley : Le tournoi africain de la Zone 1, qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo-2020, sera organisé du 6 au 9 décembre à Hammamet en Tunisie avec la participation du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie.

– Jet-ski : La ville d’Agadir abritera, du 14 au 17 novembre, un Championnat international avec la participation de pilotes en provenance du Maroc et de 14 autres pays.

– Football : Le KRC Genk s’est séparé de son entraîneur Felice Mazzu, a annoncé le club champion de Belgique.

– Multisports : La ville de Munich accueillera en août 2022 la deuxième édition des championnats d’Europe, regroupant les « Euro » d’athlétisme, de cyclisme, de golf, de gymnastique, d’aviron et de triathlon.

– Football : L’international Marocain Youssef En-Nesyri, sociétaire de Leganés, a inscrit son deuxième but cette saison au Championnat espagnol, lors du match opposant l’équipe madrilène à la Real Sociedad (1-1).

– Football : La sélection nationale des joueurs locaux effectue, du 11 au 20 du mois courant, un stage de préparation à huit clos à Rabat, au cours duquel elle disputera un match amical face à la Guinée le 19 novembre au complexe sportif Prince Moulay Abdellah.

– Football : « Aucun club ne peut, pour l’instant, s’acheter » Kylian Mbappé, la jeune star du Paris Saint-Germain (PSG) et de l’équipe de France, a estimé l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp.

– Football : Mayence a annoncé avoir trouvé un accord à l’amiable pour le départ de Sandro Schwarz, de son poste d’entraîneur, au lendemain de la défaite de l’équipe à domicile devant l’Union Berlin (3-2).

– Golf : L’Anglais Tyrrell Hatton a remporté l’Open de Turquie, épreuve des Rolex Series du circuit européen (EPGA), après sa victoire face à l’Autrichien Matthias Schwab au 4ème trou d’un barrage à six joueurs.

– Para-athlétisme : La sélection marocaine qui a pris part à Dubaï aux championnats du monde a décroché trois médailles, dont une en or.

– Football : Le club de Seattle a remporté le championnat nord-américain de football après son succès face à Toronto (3-1), en finale de la Coupe MLS.

– Basketball : Miami Heat a suspendu Dion Waiters pour 10 matchs pour « conduite préjudiciable pour l’équipe », après son malaise dû à la consommation d’un bonbon contenant du THC, substance active du cannabis.

– Echecs : Khalid Echajari, du Club Ménara de Marrakech, a remporté la 6ème édition de l’Open national, qui s’est tenue à El Jadida.

– Football : Quelques jours avant de rencontrer le Wydad de Casablanca pour le compte du match retour des 16èmes de finale de la Coupe arabe des clubs champions, le Raja de Casablanca a viré son coach français Patrice Carteron, qui a été remplacé par le sélectionneur des U23 du Maroc, Jamel Sellami.

– Football : La FIFA a annoncé la suspension pour dix ans de l’ancien président de la Fédération de football de Tanzanie (TFF), Jamal Emil Malinzi, pour détournement de fonds.

– Football : La Supercoupe d’Espagne aura lieu, au stade du Roi-Abdallah de Djeddah en Arabie Saoudite, pour les trois prochaines saisons, a annoncé la fédération espagnol (RFEF).

– Padel : La ville de Dakhla a abrité du 15 au 18 novembre la première édition de la Coupe intercontinentale (CIP), avec la participation de 24 clubs des cinq continents.

– Football : L’entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane a déclaré que l’attaquant français du club Karim Benzema « a toute sa place en équipe de France » et mérite d’être convoqué en sélection.

– Semi-marathon : Le nombre de participants à la 5ème édition du SMI de Tanger, qui s’est tenue récemment, a atteint plus de 5 000 personnes.

– Football : Le Français Sébastien Migné a été nommé nouvel entraîneur de l’équipe nationale de football de Guinée équatoriale, avec pour objectif une qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2021.

– Football : Le Bayern Munich a décliné une proposition d’Arsène Wenger de remplacer Niko Kovac au poste vacant d’entraîneur, rapporte le journal Bild.

– Golf : L’ancien N°1 mondial Tiger Woods, capitaine de l’équipe des Etats-Unis pour la Presidents Cup, s’est sélectionné pour disputer cette épreuve qui oppose tous les deux ans les meilleurs joueurs de golf américains et internationaux, hors-européens, et qui a eu lieu du 12 au 15 décembre au Royal Melbourne Golf Club en Australie.

– Jeux paralympiques africains : Le ministre marocain de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, a indiqué que le report de l’organisation de la 1ère édition, qui devait avoir lieu au Maroc du 26 au 31 janvier 2020, est principalement dû à des raisons logistiques et matérielles.

– Cyclisme : Le coureur irlandais Sam Bennett quitte Bora-Hansgrohe, a annoncé l’équipe allemande dans un communiqué publié sur son site électronique.

– Football : Le stade Cheikh Mohamed Laghdaf à Laâyoune a été de nouveau la destination privilégiée d’une pléiade de légendes vivantes du ballon rond mondial (Cafu, Rivaldo, Edmilson, Saviola, Diouf, Eto’o, Milla, Aboutrika, Hakki, Fadel, Bassir, Daoudi…) qui ont participé à un match de gala pour fêter avec le peuple marocain le 44ème anniversaire de la glorieuse Marche verte.

– Football : L’Irak a proposé, à la demande de la FIFA, d’organiser en Jordanie ses deux prochains matches qualificatifs pour la Coupe du monde 2022 et la Coupe d’Asie de 2023.

– Football : Le Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux de football (CHAN-Cameroun 2020), aura lieu du 4 au 25 avril, a annoncé le ministre camerounais des Sports Narcisse Mouelle Kombi.

– Golf : Le club Golf Isly Oujda s’est adjugé la 4ème édition de l’Interclubs fédéral, qui s’est déroulée au Golf Saïdia Lacs.

– Football : La finale de la Copa Libertadores, initialement prévue le 23 novembre au Stade National de Santiago du Chili entre River Plate et Flamengo, se jouera dans la capitale péruvienne Lima, a annoncé la Confédération sud-américaine de football (Conmebol).

– Football : Le latéral du FC Barcelone Jordi Alba a subi contre le Slavia Prague, en Ligue des champions, une rechute de sa blessure à la cuisse gauche, qui l’avait privé de cinq matches en début de saison, a annoncé son club.

– Boxe : La première championne olympique féminine à Londres en 2012, Nicola Adams, qui avait doublé la mise à Rio en 2016, a annoncé mettre fin à sa carrière, à 37 ans, soucieuse de préserver l’intégrité de sa vue.

– Football : Le manager d’Arsenal Unai Emery a confirmé qu’il retirait le brassard de capitaine à Granit Xhaka, après son remplacement sous les huées des spectateurs de l’Emirates Stadium contre Crystal Palace.

– Football : Le Hassania d’Agadir s’est offert une nette victoire (3-0) face au Moghreb de Tétouan (MAT) au Grand stade de Marrakech et rejoint le Tihad Athletic Sportif (TAS) de Casablanca en finale de la Coupe du Trône.

– Football : Le Tihad Athletic Sportif de Casablanca s’est qualifié pour la finale de la Coupe du Trône (2018-2019), après sa victoire (1-0) face au Difaâ Hassani d’El Jadida, en match comptant pour les demi-finales disputé ce samedi au Grand Stade de Tanger.

– Football : Le Comité directeur de la Fédération Royale marocaine de football a confirmé le recours au VAR lors des demi-finales de la Coupe du Trône 2019, à Tanger et à Marrakech le weekend prochain.