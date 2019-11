Le vendredi 15 novembre 2019, Abderrahim El Hafidi, DG de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) et Président de l’Association Africaine de l’Eau (AAE) a présidé, à Kampala en Ouganda, la réunion du Comité de Direction de l’AAE avec la participation active des Directeurs Généraux et hauts responsables des sociétés d’eau et d’assainissement de 14 pays africains.

A noter que, à cette occasion, les membres ont examiné l’état d’avancement de l’organisation du 20ème Congrès de l’AAE qui se tiendra à Kampala en février 2020 et les préparatifs pour la célébration du 40ème anniversaire de l’Association dont le Maroc, à travers l’ONEE, est membre fondateur.