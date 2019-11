– Football : Le milieu de terrain italien Marco Verratti, absent lors du dernier match du PSG en raison de douleurs au genou, a rejoint ses co-équipiers pour le match choc de Ligue des champions, ce mardi, contre le Real Madrid, a annoncé le club parisien.

– Tennis : Le Suisse Roger Federer a clôturé, ce dimanche dans la capitale équatorienne Quito, sa tournée-exhibition en Amérique latine (qui comprenait également le Chili, l’Argentine et le Mexique) en remportant son match contre l’Allemand Zverev 6-3, 6-4.

– Football : Lancées au début du mois, les grandes manœuvres du PSG pour la prolongation de Kylian Mbappé sont désormais bien avancées, une opération dirigée par Leonardo qui fait du Français la priorité absolue du club parisien.

– Golf : La Sud-Coréenne Kim Sei-young a gagné le Tour Championship, dernière épreuve de la saison sur le circuit professionnel féminin nord-américain (LPGA), en rendant une carte de -18 à l’issue du 4ème tour, dimanche, à Naples, en Floride.

– Tennis : L’équipe nationale espagnole a remporté, ce dimanche, sa 6ème Coupe Davis de tennis après avoir battue son homologue canadienne sur le score de 2 matchs à 0.

– Tennis : Le Grec Stefanos Tsitsipas, récent vainqueur du Masters de Londres, a fait des Jeux olympiques de Tokyo et d’une place dans le top 3 ses objectifs prioritaires pour la saison-2020, a annoncé son père qui est également son entraîneur.

– Football : La sélection sud-africaine a validé son ticket de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo, grâce à sa victoire face au Ghana (2-2, 3-2 tab), en match de classement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 23 ans.

– Surf et bodyboard : La 4ème édition de la compétition internationale “Anza” open s’est déroulée du 22 au 24 novembre à Agadir avec la participation de 150 passionnés.

– Football : La sélection égyptienne a remporté la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 23 ans, en venant à bout de la Côte d’Ivoire (2-1), au terme de la finale de la compétition continentale disputée au stade international du Caire.

– Golf : L’Américain Tyler Duncan a pris les commandes du RSM Classic, comptant pour le circuit nord-américain (PGA), à l’issue du 2ème tour disputé samedi à St Simons Island, en Géorgie.

– Football : L’entraineur de Manchester City, Pep Guardiola a déclaré qu’il était persuadé que son équipe possède les chances de défendre son titre de champion d’Angleterre en dépit de son retard de neuf points sur le leader Liverpool.

– Basketball : Les poursuites pour harcèlement contre le pivot des Los Angeles Lakers DeMarcus Cousins ont été abandonnées.

– Athlétisme : Le président de la Fédération russe (VFLA), Dmitry Shlyakhtin, a annoncé sa démission en raison de charges retenues contre lui pour ingérence dans l’affaire de l’athlète russe, Danil Lysenko, suspendu en 2018 pour avoir évité des tests antidopage.

– Football : L’international marocain Youssef En-Nesyri, sociétaire de Leganés, a inscrit, samedi, son troisième but cette saison au Championnat espagnol lors du match opposant l’équipe madrilène au FC Barcelone.

– Football : Timo Werner, le buteur de Leipzig, est devenu samedi, à 23 ans, le plus jeune joueur de l’histoire à compter 200 matches de Bundesliga, et le troisième plus jeune à atteindre la barre des 75 buts derrière les légendes Dieter et Gerd Müller.

– Football : Le club OC Safi a réalisé l’exploit plein Tunis en éliminant l’Espérance de Tunis en Coupe arabe Mohammed VI.

– Triathlon : Le luxembourgeois Bob Haller, chez les messieurs, et la Japonaise Juri Ide, chez les dames, Catégorie « Elites » ont remporté respectivement, samedi à Dakhla, le titre de la 4ème édition du Triathlon International de cette ville, l’une des étapes de la Coupe d’Afrique, organisée par la Fédération Royale Marocaine de Triathlon.

– Football : L’Olympique de Safi s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe Mohammed VI des clubs champions en battant l’Espérance de Tunis, aux tirs au but, lors d’un match disputé samedi à Radès.

– Marathon : La sixième édition du Marathon international de Rabat (MIR) aura lieu le dimanche 19 avril 2020, a annoncé la Fédération royale marocaine d’athlétisme (FRMA)

– Football : Après leurs victoires en Liga ce week-end, le FC Barcelone et le Real Madrid ne lâchent rien dans leur course vers le titre du champion, le bras de fer entre les deux équipes co-leaders, qui disputeront un « clasico » très attendu le 18 décembre au Camp Nou, se poursuivant.

– Boxe : Le Chinois Xu Can a conservé, samedi à Indio, sa ceinture WBA des poids plumes, en battant l’Américain Manny Robles III aux points.

– Boxe : L’Américain Deontay Wilder a conservé, samedi à las Vegas, son titre WBC des poids lourds, en battant par K.O. au 7ème round le Cubain Luis Ortiz.

– Boxe : Le Mexicain Leo Santa Cruz s’est vu décerné, samedi à Las Vegas, le titre WBA vacant des super-plumes, en battant son compatriote Miguel Flores aux points.

– Basketball : Le meneur des Los Angeles Lakers Rajon Rondo a écopé d’une amende de 35 000 dollars par la NBA (Fédération américaine de basketball) samedi, au lendemain de son exclusion lors de la victoire 130-127 de son équipe à Oklahoma City.

– Football : La sélection marocaine des moins de 20 ans a fait match nul face à son homologue burkinabé en match d’ouverture du tournoi de l’Union Nord-Africaine de football (U-20), disputé samedi au stade du Kram dans la banlieue de Tunis.

– Golf : La Sud-Coréenne Kim Sei-young a consolidé son leadership du classement du Tour Championship, dernière épreuve de la saison sur le circuit professionnel féminin nord-américain (LPGA), après le 3ème tour disputé samedi à Naples (Floride).

– Football : Le club brésilien de Flamengo a remporté, samedi à Lima, le deuxième titre de champion de la prestigieuse Copa Libertadores, en battant la formation argentine de River Plate, tenante du titre, par 2 buts à 1.

– Football : Le jeune attaquant portugais de 17 ans, Fabio Silva, a paraphé un nouveau contrat avec le FC Porto afin de relever sa clause de résiliation à 125 millions d’euros, la plus importante de l’histoire du football lusitanien.

– Street hockey : Le tournoi de Rabat revient pour la troisième année consécutive, le samedi 23 novembre 2019 entre 09h00 et 18h00 sur la promenade de Bouregreg, à l’initiative de l’ambassade du Canada au Maroc, la Fédération Royale Marocaine de Hockey sur Glace et Bouregreg Marina.

– Football : L’entraîneur français Daniel Leclercq est décédé des suites d’une embolie pulmonaire vendredi, à l’âge de 70 ans, a annoncé le RC Lens, avec qui le « druide » avait remporté leur unique titre de champion de France en 1998.

– Football : Dans des déclarations d’avant-match, l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a peu apprécié le voyage express à Madrid de Neymar, mardi dernier pour assister à un match de Coupe Davis.

– Football : Diego Maradona a annoncé son retour au poste d’entraîneur du club argentin Gimnasia La Plata, deux jours après en avoir démissionné.

– Football : Les championnats nationaux vont reprendre le 21 décembre au Ghana, après un arrêt de plus d’un an suite au scandale de corruption qui a touché la Fédération ghanéenne de football (GFA).

– Football : Le Comité du Hassania Union Sport d’Agadir (HUSA) a nommé M’hamed Fakhir nouvel entraîneur de l’équipe gadirie en remplacement de l’Argentin Miguel Angel Gamondi.

– Rallyes : La pilote portugaise tout-terrain, Elisabete Jacinto, a fait part de son intention de reprendre le volant de son camion et participer aux compétitions du « Morocco Desert Challenge », en avril 2020.

– Golf : Le N°1 mondial Brooks Koepka a annoncé qu’il renonçait à participer à la Presidents Cup de golf (12-15 décembre), en raison d’une blessure persistante à un genou, sur quoi le capitaine de l’équipe américaine Tiger Woods a choisi Rickie Fowler pour le remplacer.

– WRC : Le constructeur français Citroën a officialisé son retrait de la compétition pour 2020 en raison, selon lui, de la décision de son pilote sextuple champion du monde, Sébastien Ogier, de mettre fin à son contrat et de rejoindre Toyota.

– Cyclisme : L’équipe Ineos a recruté le jeune coureur Espagnol Carlos Rodriguez, double champion national juniors du contre-la-montre.

– Basketball : L’entraîneur adjoint aux Sacramento Kings (NBA), Igor Kokoskov, a été nommé nouveau sélectionneur de la Serbie, a annoncé sur son site officiel la Fédération serbe de Basketball (KSS).

– Football : José Mourinho est le nouvel entraîneur de Tottenham, suite à l’annonce officielle des dirigeants du club londonien.

– Golf : L’Open de Hong Kong, comptant pour le circuit masculin du Tour européen (EPGA), initialement prévu du 28 novembre au 1er décembre, a été reporté en raison de la situation dans cette ex-colonie britannique.

– Football : La légende Diego Maradona a démissionné de son poste d’entraîneur après seulement deux mois et demi au Gimnasia La Plata, a annoncé le club argentin.

– Rugby : Le Néo-Zélandais Dave Rennie a été nommé sélectionneur des Wallabies à partir de juillet 2020, a annoncé la Fédération australienne dans un communiqué.

– Football : La victoire historique du TAS de Casablanca en finale de la Coupe du Trône a suscité de nombreuses réactions sur la toile notamment celle de LaLiga espagnol qui a félicité le club sur son compte Twitter.

– Football : L’entraîneur argentin Mauricio Pochettino a été limogé par Tottenham, ont annoncé les Spurs, cinq mois après avoir atteint la finale de la Ligue des champions.

– Football : Le défenseur de la Juventus Turin Leonardo Bonucci a paraphé un nouveau contrat d’une saison supplémentaire et est maintenant lié avec la Vieille Dame jusqu’en 2024.

– Football : L’Ittihad de Tanger (IRT) a recruté Hicham Dmii comme nouvel entraîneur du club en remplacement de l’Algérien Nabil Nghiz, limogé il y a un mois à cause de la succession des mauvais résultats.

– Football : L’Angleterre affrontera le Danemark le 31 mars à Wembley, dans le cadre de la préparation des deux équipes au championnat d’Europe des nations 2020, a annoncé la Fédération anglaise (FA).

– Football : Le club Racing Genk, champion de Belgique, a annoncé avoir nommé l’Allemand Hannes Wolf en tant que nouvel entraîneur.

– Multisports : Un hommage a été rendu, la semaine dernière à Dubaï, à six athlètes arabes, dont la championne marocaine du Taekwondo, Fatima Zahra Abu Fares.

– Golf : Yassine Touhami a remporté l’Omnium VII, qui s’est déroulé du 15 au 17 novembre sur le parcours d’Amelkis à Marrakech.

– Basketball : Les joueurs de basketball au Maroc viennent de créer leur propre association, pour défendre leurs intérêts et contribuer à la relance du sport, qui ‘‘traverse des heures difficiles’’ au niveau national.

– Paris-2024 : Le groupe Electricité de France (EDF) a annoncé, mardi, la signature d’un contrat pour sponsoriser les Jeux olympiques et paralympiques, devenant ainsi le 2ème sponsor national de ces jeux après la banque BPCE.

– Football : L’Espagnol Juan Carlos Garrido a été désigné nouvel entraîneur du club tunisien de football « l’Etoile Sportive du Sahel », a annoncé le club.

– Football : L’ancien entraîneur de la sélection espagnole, Luis Enrique, reprendra la charge de l’équipe en remplacement de Robert Moreno, a annoncé le président de la Fédération royale espagnole de football, Luis Rubiales.

– Football : L’international colombien du Real Madrid, James Rodriguez, souffre d’une « entorse du ligament interne du genou gauche » et sera indisponible pour six semaines, a annoncé le club espagnol dans un communiqué.

– Football : L’Italie, déjà qualifiée depuis le mois d’octobre pour l’Euro-2020, a réalisé un sans-faute en remportant sa 10è victoire en 10 matches face à l’Arménie (9-1), à Palerme.

‘- Cyclisme : Le coureur espagnol Alejandro Valverde, 39 ans, participera à la prochaine édition du Tour de France (TDF), en guise de préparation pour les Jeux de Tokyo-2020, a annoncé le directeur de l’équipe Movistar Eusebio Unzué.

– JO : Le géant américain de location de logements en ligne entre particuliers, Airbnb, a dévoilé un nouveau contrat de sponsoring des Jeux à partir de l’édition de 2020 jusqu’à celle de 2028.

– Cyclisme : La Belgique, la Colombie, l’Espagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas ont cinq places, le maximum admissible, dans la course en ligne messieurs des Jeux olympiques de Tokyo 2020, d’après la répartition des quotas publiée ce lundi par l’Union cycliste internationale (UCI).

– MotoGP : L’Espagnol Alex Marquez a paraphé un contrat d’un an avec Honda et pilotera pour le constructeur japonais lors de la saison 2020 aux côtés de son frère Marc, sextuple champion du monde de la discipline, a annoncé l’écurie ce lundi.