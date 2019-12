– Football : L’attaquant uruguayen du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, a donné son accord de principe pour jouer dès le mercato prochain avec l’Atlético de Madrid, si jamais le PSG accepte de le vendre, a indiqué ce lundi le quotidien sportif espagnol Marca.

– Football : L’Espanyol Barcelone a limogé son entraîneur Pablo Machin, au lendemain de sa défaite face à Leganés (0-2), a annoncé ce lundi le club catalan.

– Football : La Fédération royale marocaine (FRMF) a décidé de suspendre à vie l’arbitre Hicham Tiazi, suite à sa mauvaise prestation lors du match ayant opposé samedi l’Olympique de Khouribga à la Youssoufia de Berrechid pour le compte de la 10è journée de la Botola Pro D1.

– Football : Badou Zaki et le Difaa Hassani d’El Jadida ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à leur collaboration, le cadre national devant faire son retour au sein de la Fédération royale marocaine de football au sein de la Direction technique.

– Course à pied : Les athlètes éthiopiens Haji Hayato Yasin chez les hommes et Asefa Kasegn Alemtsehay chez les dames ont dominé, ce dimanche, la 2éme édition des 10 KM sur route de Dakhla, qui s’est déroulée avec la participation de plus de 700 coureurs élites et amateurs marocains et étrangers.

– Football : La Lazio Rome a remporté ce dimanche la Supercoupe d’Italie de football, à l’issue de sa victoire face à la Juventus de Turin par 3 buts à 1, à Riyad, en Arabie Saoudite.

– Volley-ball : Le ministère public polonais a indiqué ce lundi que sept personnes sont accusées d’irrégularités financières au détriment de la Fédération polonaise d’un montant de 5,3 millions de zlotys (environ 1 million d’euros).

– Natation : L’Allemand Roland Matthes, quadruple champion olympique (dos) et considéré comme l’un des meilleurs nageurs de sa génération, est décédé vendredi à l’âge de 69 ans des suites d’une maladie.

– Surf : La championne du monde hawaïenne 2019 Carissa Moore ne participera pas au circuit mondial de surf en 2020, a-t-elle annoncé sur Instagram, tout en confirmant sa présence aux Jeux olympiques de Tokyo (24 juillet – 9 août).

– Basketball : Le meneur des Wizards de Washington, Isaiah Thomas, a été suspendu et deux spectateurs bannis des tribunes à la suite d’une altercation autour d’une crème glacée en NBA.

– Tennis : La triple championne belge de l’US Open Kim Clijsters a dévoilé ce lundi son programme de retour à la compétition qui débutera au Mexique en mars prochain.

– Basketball : Les Raptors de Toronto, sacrés champions la saison passée, ont réussi ce dimanche, à remonter un déficit de 30 points face aux Mavericks de Dallas et s’imposer (110-107).

– Basketball : Les Patriots du Rwanda, le Ferroviario Maputo du Mozambique et le GNBC de Madagascar ont réservé leurs billets qualificatifs à la saison régulière de la première Ligue africaine de basket-ball (BAL), au terme du deuxième tour préliminaire de la Division Est, disputé du 17 au 22 décembre à Kigali, rejoignant ainsi les clubs champions du Maroc (AS Salé), d’Angola (Pétro Luanda), d’Egypte (Zamalek), du Nigeria (Rivers Hoopers), du Sénégal (AS Douanes) et de Tunisie (US Monastir), ainsi que les qualifiés de la Division Ouest, en l’occurrence le GS Pétroliers d’Algérie, les FAP du Cameroun et l’AS Police du Mali.

– Football : L’international marocain Youssef En-Nesyri, sociétaire de Leganés, a inscrit, ce dimanche, son quatrième but cette saison au Championnat espagnol lors du match opposant l’équipe madrilène à l’Espanyol (2-0).

– Natation : L’équipe Energy Standard et la Suédoise Sarah Sjöström, qui en fait partie, ont été les grands gagnants de la première édition de la Ligue internationale (ISL) à l’issue de la 7ème et dernière étape, conclue samedi à Las Vegas.

– Ski : La descente de la Coupe du monde dames de Val d’Isère, déjà annulée samedi puis reprogrammée dimanche, a finalement été définitivement annulée en raison du vent et des chutes de neige.

– Boxe : L’Américain Jermell Charlo a récupéré le titre de champion WBC des super-welters en battant son compatriote Tony Harrison, qui le lui avait subtilisé en 2018.

– Football : La Fédération tunisienne de football a décidé vendredi de ne pas participer à la Coupe d’Afrique des nations pour les locaux (CHAN) l’année prochaine au Cameroun, en raison du retard dans la fixation de sa date et de la pression que cela va provoquer sur les joueurs.

– Kick-boxing : Le Néerlandais Rico Verhoeven a décroché la ceinture de champion du monde poids lourds, après l’abandon du Marocain Badr Hari pour blessure, dans un combat très palpitant disputé samedi soir à Arnhem (nord-ouest).

– Football : Liverpool a remporté la Coupe du monde des clubs 2019 après avoir pris le dessus sur le club brésilien du Flamengo (1-0), en finale samedi à Doha.

– Football : Après une série de contre-performances de la Fiorentina, seulement 14e de Série A, le club a annoncé samedi la séparation avec son entraîneur Vincenzo Montella.

– Football : Le club d’Everton a annoncé samedi que l’Italien Carlo Ancelotti, écarté il y a 11 jours par Naples, avait signé un contrat de quatre ans et demi pour devenir son nouvel entraîneur.

– Tennis : Les champions Français Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga (34 ans, 29eme) ont choisi Marrakech pour se préparer pour la saison 2020 qui s’apprête à débuter d’ici peu.

– Ski : La descente messieurs de la Coupe du monde de Val Gardena (Italie) a été annulée, samedi, en raison des mauvaises conditions météo.

– Football : L’ancien milieu de terrain espagnol d’Arsenal, Mikel Arteta, a été nommé entraîneur des Gunners en remplacement de Freddie Ljungberg qui assurait l’intérim depuis le départ d’Unai Emery fin novembre, a annoncé le club londonien.

– Football : L’UEFA a infligé à la Fédération turque de football une amende de 50 000 euros pour le comportement de ses supporters lors de la rencontre contre la France le 14 octobre dernier en éliminatoires de l’Euro-2020.

– Natation : L’Américain Caeleb Dressel a battu le français Florent Manaudou, ainsi que son record du monde en petit bassin, sur 50 m, lors de la dernière étape de la Ligue internationale de natation (ISL), vendredi dernier à Las Vegas.

– Surf : L’américain Kelly Slater, onze fois champion du monde, n’a pas pu se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo, où ce sport fera son show pour la première fois de l’histoire des JO l’été prochain.

– Basketball : Le prochain show musical de la mi-temps du All-Star Game de la NBA sera animé, le 16 février à Chicago, par l’icône de la musique hip hop Chance The Rapper.

– JO : Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 coûteront environ 1 350 milliards de yens (11,5 milliards d’euros), ont estimé les organisateurs.

– Basketball : La Basketball Africa League (BAL), une nouvelle ligue professionnelle composée de 12 équipes issues de toute l’Afrique et programmée pour débuter en mars 2020, a dévoilé son logo officiel.

– Football : L’entraîneur de l’Etoile rouge de Belgrade depuis la saison 2017-18, Vladan Milojevic, a annoncé sa démission de ce club confortablement installé à la tête du championnat serbe.

– Football : La sélection nationale a conservé sa 43ème place dans le classement mondial des équipes de football pour le mois de décembre, publié jeudi par la FIFA.

– Football : Le club anglais de Liverpool a annoncé le recrutement de l’international japonais Takumi Minamino, en provenance du club autrichien Salzbourg.

– Cyclisme : Le Tour d’Espagne s’élancera en 2021 pour la première fois de la ville de Burgos (Castille-et-Léon), ont annoncé les organisateurs.

– Handball : L’équipe néerlandaise féminine a été désignée équipe de l’année par le Comité olympique de leur pays, quelques jours après la médaille d’or au championnat du monde tenu au Japon.

– JO : Le manifeste originel des jeux olympiques, écrit par Pierre de Coubertin, a été adjugé mercredi dernier à New York, pour 8,8 millions de dollars, a annoncé la société Sotheby’s.

– Cyclisme : L’Australien Caleb Ewan a prolongé son contrat avec l’équipe Lotto-Soudal jusqu’à la fin de la saison 2022, a indiqué le club belge sur son site.

– Football : La sélection nationale féminine des moins de 20 ans participera au tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF) qui se tiendra du 22 au 28 décembre en Algérie, annonce la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

– Fléchettes : L’Anglaise Fallon Sherrock a inscrit, la semaine dernière à Londres, son nom dans les livres de l’histoire en remportant, pour la première fois, une victoire face à un homme dans un championnat du monde professionnel.

– Football : L’ancien international marocain Adil Ramzi, (45 sélections – 5 buts), rejoint le staff technique (entraîneur-adjoint) du PSV Eindhoven, qui vient de se séparer de Mark van Bommel.

– MotoGP : Andrea Iannone a été suspendu à titre provisoire par la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) après réception d’un compte rendu d’analyse révélant la présence d’un stéroïde dans les urines du pilote italien de l’écurie Aprilia.

– Pencak-silat : L’art martial traditionnel d’Indonésie est désormais inscrit à la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco.

– Ski : Le géant de la Coupe du monde messieurs de Val d’Isère, annulé à cause du vent, a été reprogrammé le 1er mars à Hinterstoder (Autriche) a indiqué la Fédération internationale de ski (FIS).

– Football : La date de retour du milieu de terrain français Paul Pogba n’est pas encore précisée, a indiqué l’entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, sur le site internet du club.

– Haltérophilie : La sélection marocaine junior a remporté sept médailles de bronze lors du Championnat arabe, qui s’est déroulé dans la capitale jordanienne, Amman.