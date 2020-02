– Football : L’ancien sélectionneur de l’équipe d’Italie espoirs Luigi Di Biagio a été nommé lundi entraîneur de la SPAL, lanterne rouge du Championnat d’Italie de football (Serie A).

– Basketball : Le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l’association “TIBU Maroc” ont signé, ce lundi à Rabat, une convention de partenariat portant sur l’appui de l’éducation à travers le basketball dans les établissements scolaires.

– Football : Le Real Madrid est allé chercher la victoire à El Sadar contre Osasuna (1-4) pour confirmer son statut de leader indiscutable du championnat espagnol, alors que le Barça a eu le meilleur sur Betis de Séville (2-3) pour rester dans la roue des Blancs.

– Golf : Le Canadien Nick Taylor a remporté ce dimanche le tournoi de l’AT&T Pebble Beach Pro-Am, comptant pour le circuit professionnel américain de golf (PGA), en rendant une carte de 68, soit deux coups sous le par, sur le dernier parcours.

– Football : Le Brésil a validé son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 en s’imposant, dimanche, (3-0) face à l’Argentine, déjà qualifiée, à Bucaramanga (Colombie) en clôture de la finale du tournoi pré-olympique d’Amérique du Sud des moins de 23 ans.

– Tennis : En l’absence de gros tournois pendant la semaine écoulée, le Top 20 du nouveau classement ATP publié ce lundi est resté inchangé, avec le Serbe Novak Djokovic toujours en tête devant l’Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer.

– Judo : Le Français Teddy Riner, qui brigue un troisième sacre olympique historique à Tokyo, s’est incliné, ce dimanche, pour la première fois depuis plus de neuf ans, dès le troisième tour du tournoi de Paris.

– Cyclisme : Le Français Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale) s’est adjugé ce dimanche à Alès (Gard) la 50ème Etoile de Bessèges cycliste à l’issue de la 5ème et dernière étape, son deuxième succès en une semaine.

– Football : Le Raja de Casablanca a validé son ticket pour les demi-finales de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions malgré sa défaite (0-1) dimanche sur la pelouse du Complexe Mohammed V face au Mouloudia d’Alger.

– Football : Un but de l’international marocain Youssef En-Nesyri n’a pas été suffisant pour éviter la défaite de son équipe FC Séville (2-1) lors de son déplacement à Vigo dans le cadre de la 23ème journée du championnat espagnol de football (Liga).

– Karaté : Le Maroc a remporté le titre du champion d’Afrique dans toutes les catégories avec un total de 37 médailles, au terme des épreuves du Championnat organisé du 7 au 9 février à la salle couverte Ziaten à Tanger.

– Canoë-Kayak : La Fédération marocaine a tenu, ce samedi à Rabat, son Assemblée générale ordinaire (AGO) pour l’exercice 2018-2019.

– Arts martiaux mixtes : Le Marocain Youssef Zalal a remporté, samedi à Houston (sud des Etats-Unis), son premier combat à l’Ultimate Fighting Championship (UFC) face à l’Américain Austin Lingo par décision unanime.

– Futsal : Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres de l’équipe nationale de futsal qui a remporté vendredi la 6ème Coupe d’Afrique de Futsal-Total 2020, organisée à Laayoune.

– Patinage artistique : La japonaise Rika Kihira a remporté pour la deuxième fois d’affilée le Tournoi des Quatre Continents à l’issue du programme libre, ce samedi à Séoul.

– Football : La sélection nationale des joueurs locaux effectuera un stage de préparation à huis clos du 10 au 13 février 2020 au Complexe Sportif Mohammed VI de Maâmora à Salé.

– Football : Les championnes du monde américaines et les Canadiennes se sont qualifiées vendredi pour le tournoi féminin des Jeux olympiques de Tokyo-2020.

– Karaté : Le Maroc a remporté six médailles dont deux en or au terme des épreuves de kata (cadets et juniors), disputées dans le cadre de la première journée du Championnat d’Afrique qui s’est déroulé à Tanger.

– Tir sportif : La Marocaine Ibtissam Marirhi a remporté le titre du Championnat arabe (Skeet 75), organisé au club Les chênes de tir et de loisirs d’El Arjat (banlieue de Salé), du 31 janvier au 9 février.

– Futsal : L’Angola a décroché la troisième place de la 6ème Coupe d’Afrique Total 2020, après sa victoire en match de classement vendredi après-midi à Laâyoune face à la Libye (2-0).

– Basketball : La sélection algérienne, récemment qualifiée aux éliminatoires de l’AfroBasket-2021, sera en stage de préparation au Maroc du 17 au 24 février.

– Lutte : L’équipe nationale marocaine associée a remporté sept médailles, dont deux en or lors des trois premiers jours des championnats d’Afrique de lutte, organisés du 4 au 9 février à Alger.

– Rallyes : La 3ème édition du “Rallye Classic Mille Oasis”, se tiendra du 4 au 10 avril prochain à Agadir, sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine des Véhicules d’Epoque (FRMVE).

– Football : La Fifa a annoncé la suspension des footballeurs kényans Moses Chikati, Festus Okiring et Festo Omukoto, ainsi que de l’Ougandais George Mandela, reconnus coupables de ”manipulation’’ de résultats sportifs.

– Football : Le Raja de Casablanca affrontera le club congolais du TP Mazembe, tandis que le Wydad croisera le fer avec le club tunisien de l’Étoile du Sahel, suite au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique.

– Football : Le stade de la Cartuja à Séville accueillera la finale de la Coupe du Roi d’Espagne, qui sera disputée le 18 avril prochain, et celles de toutes les prochaines éditions jusqu’en 2023, a annoncé mercredi la Fédération espagnole de football (RFEF).

– Football : Le leader du championnat d’Allemagne, Bayern Munich sera privé de son attaquant polyvalent Ivan Perisic, victime d’une fracture de la cheville à l’entraînement, pour plusieurs semaines.

– Football : L’équipe italienne de Brescia a limogé son entraîneur Eugenio Corini, la 2ème fois cette saison et à peine un mois après l’avoir rappelé.

– Football : Le club argentin de River Plate disputera ses deux prochaines rencontres de Copa Libertadores à huis clos, à la suite de l’attaque du bus du rival Boca Juniors en 2018, selon un jugement rendu par le Tribunal arbitral du sport (TAS).

– Tir Sportif : La sélection nationale (mixte) a remporté la médaille de bronze dans la catégorie Trap, au terme des épreuves comptant pour le Championnat arabe, organisé au club Les chênes de tir et de loisirs d’El Arjat (banlieue de Salé), du 31 janvier au 9 février.

– Football : Le président du Club Raja de Béni Mellal, Mohamed Afif a déposé sa démission, sur fond des derniers résultats négatifs récoltés par sa sélection au cours de l’actuelle saison footballistique.

– Football : Le Portugais José Peseiro est désormais le nouvel entraîneur de la sélection nationale du Venezuela, en remplacement de Rafael Dudamel, a indiqué la Fédération vénézuélienne de football (FVF) sur son compte Twitter.

– Football : Le club italien Torino, pour lequel les temps sont durs, a annoncé le limogeage de son entraîneur, Walter Mazzari, arrivé en janvier 2018, et son remplacement par Moreno Longo, qui a été formé à Torino et y a débuté sa carrière de joueur.

– Football : Les fans de Cristiano Ronaldo ayant assisté à un match amical Juventus Turin à Séoul en juillet dernier, auquel CR7 n’avait finalement pas participé, seront indemnisés par le promoteur The Fasta après une décision du tribunal sud-coréen.

– Cyclisme : Le Tour de France 2021, dont le Grand départ a été présenté à Vejle au Danemark, s’élancera le 2 juillet dans les rues de Copenhague avec un contre-la-montre taillé pour les rouleurs les plus explosifs, a affirmé le directeur du Tour, Christian Prudhomme.

– Football : Le latéral droit de l’Atlético de Madrid Kieran Trippier (29 ans) a été opéré d’une pubalgie, a indiqué son club, et manquera probablement la 8ème de finale aller de la Ligue des Champions, le 18 février face à Liverpool.

– Basketball : Les numéros 2 et 24 de Gianna et Kobe Bryant, décédés dans un accident d’hélicoptère, seront respectivement portés par l’équipe de LeBron James et celle de Giannis Antetokounmpo au prochain All-Star Game de Chicago le 16 février.

– Tennis de table : Le club Zenata Chellalat de Mohammedia représente le Maroc à Charjah à la 5ème édition des jeux féminins arabes ouverte avec la participation de 18 pays.

– Tir sportif : Le Marocain Abdelmounaim Bouain a remporté la médaille d’or au Trap 50, au terme des épreuves comptant pour le Championnat arabe de tir sportif, organisé au club Les chênes de tir et de loisirs d’El Arjat (banlieue de Salé), du 31 janvier au 9 février.

– E-sport : La FIFA et la Fédération danoise de football (DBU) ont fait savoir que le Danemark allait organiser la FIFA eNations Cup 2020, l’une des compétitions les plus excitantes de la scène eSports FIFA qui, pour la première fois, aura lieu en public.

– Football américain : Les Chiefs de Kansas City ont remporté la finale de l’édition 2019-20 du Superbowl en surclassant, ce à Miami, les 49ers de San Francisco sur le score de 31-20.

– Football : Le Real Madrid, leader du championnat espagnol, a enchaîné 21 matchs sans défaite en Liga, en Ligue des Champions et en Coupe du Roi d’Espagne.

– Football : Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a exprimé, à salé, son intention de poursuivre le partenariat CAF-FIFA afin d’entamer les réformes nécessaires.

– Tir sportif : La Marocaine Yasmine Marighi a remporté la médaille d’argent au Trap 50, au terme des épreuves comptant pour le Championnat arabe, organisé du 31 janvier au 9 février, au club El Arjat à Salé.

– Athlétisme : Le Burkinabé Hugues-Fabrice Zango a enregistré un nouveau record d’Afrique du triple saut au meeting en salle de Paris grâce à un essai à 17,77 m.

– Football : La sélection nationale féminine des moins de 20 ans (U20) s’est qualifiée pour le 1er tour des éliminatoires de la Coupe du monde de la catégorie, en battant son homologue égyptienne sur le score de 3 buts à 1, au stade Boubker Ammar de Salé, en match retour du tour préliminaire (zone Afrique).

– Cross-country : Le Maroc a remporté, pour la troisième année consécutive, le championnat maghrébin scolaire, disputé à Sakiat Sidi Youssef, près de la ville tunisienne d’El-Kef (nord-ouest de Tunis).

– Golf : Le Nord-Irlandais Graeme McDowell a remporté le Saudi International, son premier titre sur le circuit européen (EPGA) depuis juillet 2014 et une victoire à l’Open de France.

– Cyclisme : Le Belge Dries Devenyns a remporté, en Australie, la 6ème édition de la Cadel Evans Great Ocean Road Race, 2ème épreuve du World Tour 2020.

– Formule E : L’ePrix qui devait avoir lieu le 21 mars prochain à Sanya, sur l’île chinoise de Hainan, a été annulé en raison de l’épidémie de coronavirus, a annoncé ce dimanche l’organisateur de ce championnat de monoplaces électriques.

– Basketball : La star des Golden State Warriors, Stephen Curry, qui s’est fracturée la main gauche, pourrait rejouer “en mars”, a indiqué le club de NBA.

– Tennis : Novak Djokovic a remporté son 8ème Open d’Australie, synonyme de 17ème titre du Grand Chelem, en s’imposant contre Dominic Thiem 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4, ce qui lui permet de redevenir N’1 mondial.

– Pétanque : Khalid Mansouri a été élu président de la Fédération royale marocaine (FRMP), au terme de l’Assemblée générale ordinaire de l’instance fédérale, tenue au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

– Football : Intervenant lors de la séance d’ouverture de la journée d’études sur le développement des compétitions et des infrastructures footballistiques en Afrique tenue samedi au Complexe Mohammed VI de football à Salé, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a émis une proposition sur la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui devrait, selon lui, être disputée une fois tous les quatre ans.

– Tennis : L’Américaine Sofia Kenin (15ème mondiale) a remporté l’Open d’Australie et a ainsi décroché son premier titre du Grand Chelem en battant en finale l’Espagnole Garbine Muguruza (32ème) 4-6, 6-2, 6-2.