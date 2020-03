– Biathlon : L’étape de Coupe du monde de Nove Mesto en République tchèque, prévue du 5 au 8 mars, se disputera à huis clos en raison de la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé ce lundi le gouvernement tchèque.

– Tennis : Le Brésilien Thiago Seyboth Wild, âgé de 19 ans, a remporté l’Open du Chili, premier titre de sa carrière, en battant en finale, dimanche à Santiago, le Norvégien Casper Ruud, 7-5, 4-6, 6-3.

– Football : Après des résultats en demi-teinte, le Real Madrid a récupéré sa meilleure version pour venir à bout du FC Barcelone (2-0) ce dimanche soir au Santiago Bernabeu, dans le cadre du match choc comptant pour la 26ème journée du championnat espagnol.

– Golf : Le marocain Othman Raouzi du Royal Golf Dar Es Salam s’est adjugé l’Omnium Attijariwafabank II, épreuve de la 11ème édition de l’Atlas Pro Tour qui s’est déroulée, du 25 au 28 février, sur le parcours de Tony Jacklin à Casablanca.

– MotoGP : L’épidémie de coronavirus continue de perturber les manifestations sportives avec l’annulation du Grand Prix Moto du Qatar, prévu le 8 mars, d’après la Fédération internationale de motocyclisme (FIM), qui a maintenu les courses des catégories Moto2 et Moto3.

– Football : La renaissance sportive de Berkane (RSB) a fait match nul à l’extérieur face au club égyptien d’Al-Masry de Port Saïd (2-2), en match comptant pour les quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football, disputé dimanche au stade de la ville de Suez..

– Cyclisme sur piste : L’Union cycliste internationale (UCI) a donné son accord, ce dimanche à Berlin, pour le lancement à l’automne 2021 d’un nouveau circuit, ligue mondiale, et ce afin de “rendre ce sport plus accessible”.

– Tennis : La Britannique Heather Watson, 69ème mondiale, a remporté le tournoi WTA d’Acapulco en battant en finale la jeune Canadienne Leylah Fernandez (190ème) 6-4, 6-7 (6-8), 6-1.

– Football : La sélection nationale féminine effectuera, du 2 au 9 mars, un stage de préparation à huis clos au Complexe Sportif Mohammed VI de Maâmora à Salé, annonce la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

– Football : L’international marocain Youssef En-Nesyri s’est illustré dimanche lors du match opposant son équipe FC Séville à Osasuna dans le cadre de la 26ème journée du championnat espagnol, avec un doublé décisif qui a donné une victoire in extremis aux andalous (3-2).

– Basket-ball en fauteuil roulant : La sélection marocaine messieurs a entamé, ce dimanche à Johannesburg, les éliminatoires africaines des jeux paralympiques, prévus cette année à Tokyo.

– Football : Le FUS de Rabat a annoncé le maintien jusqu’à la fin de l’actuelle saison, de son entraîneur, Mustapha Khalfi, qui a remplacé Walid Regragui parti à Al-Duhail Sports Club, sur le banc du club rbati.

– Boxe : Le Maroc a occupé la première place du tableau des médailles du tournoi pré-olympique de Dakar, avec 8 médailles, dont 4 en or et autant en bronze.

– Football : Le Raja de Casablanca a battu le TP Mazembe (RD Congo) sur le score de deux buts à zéro (2-0), pour le compte du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF, vendredi soir au stade du Complexe Mohammed V.

– Tennis : L’Espagnol Rafael Nadal, vainqueur 6-3, 6-2 de l’Américain Taylor Fritz, a remporté samedi le tournoi ATP 500 d’Acapulco, son premier titre en 2020, le 85ème de sa carrière.

– Boxe : Six marocains se sont qualifiés aux JO de Tokyo au terme du tournoi de Dakar : Rabab Cheddar (51 kg), Khadija Mardi (75 kg) et Oumayma Bel Ahbib (69 kg) chez les dames, et Youness Baala (91 kg), Abelhaq Nadir (63 kg) et Mohamed Assaghir (81 kg), côté hommes.

– Football : Liverpool, implacable leader de Premier League et invaincu depuis 44 matches, a fini par perdre son invincibilité face à l’avant-dernier, Watford (3-0), samedi, en match comptant pour la 28è journée.

– Football : Le Wydad de Casablanca a enfin chassé le signe indien contre les clubs tunisiens, en surclassant avec brio l’Etoile de Sahel (2-0) en quart de finale aller de la Ligue des Champions de la CAF, samedi soir au stade du Complexe Mohammed V.

– Cyclisme sur piste : La coureuse britannique Elinor Barker a remporté, ce dimanche, la course aux points des Championnats du monde de Berlin.

– Football : Le technicien Mimoun Mokhtari vient d’être nommé nouvel entraineur du Kawkab Athletic Club Marrakech (KACM)en remplacement d’Ahmed Bahja.

– Rallyes : La 27ème édition du Rallye Maroc Classic – La Route du Cœur aura lieu, du 14 au 20 mars, avec un départ inédit d’Agadir et un parcours de 1 800 kilomètres, ont annoncé les organisateurs.

– Football : L’international portugais Rolando a signé un contrat avec le Sporting Braga jusqu’à la fin de la saison 2021/2022, a annoncé le club du nord du Portugal.

– Natation : Le Tribunal arbitral du sport a annoncé l’annulation de la suspension de quatre ans pour dopage de l’Italien Filippo Magnini, ancien double champion du monde du 100 m nage libre.

– Boxe : Les pugilistes marocaines Rabab Cheddar (-51 kg), Khadija Mardi (- 75 kg) et Oumayma Bel Ahbib (- 69 kg) ont poinçonné, à Dakar, leurs billets de qualification aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

– Cyclisme sur piste : Le quatuor danois de poursuite par équipes a amélioré son record du monde établi dans l’après-midi, en 3 min 46,203 secondes, au deuxième tour du tournoi des championnats du monde de Berlin.

– Football : Le club brésilien de Flamengo a remporté, à Rio De Janeiro, la Recopa Sudamericana (supercoupe), après avoir battu 3-0 l’Independiente del Valle (Équateur), en match retour.

– Football : Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé mercredi dernier avoir enregistré l’appel de Manchester City, qui conteste son exclusion pour deux ans des Coupes d’Europe de football pour avoir enfreint les règles du fair-play financier.

– Tennis : La joueuse et star Russe, Maria Sharapova, lauréate de cinq tournois du Grand Chelem, a décidé de mettre fin à sa carrière.

– JO : Les Jeux Olympiques de Tokyo se tiendront comme prévu, ont annoncé les organisateurs alors que le gouvernement japonais a demandé la réduction des grands rassemblements au cours des prochaines semaines, dans le sillage de la propagation du coronavirus (Covid-19).

– Football : La CAF a décidé d’interdire au Zimbabwe d’accueillir des matches internationaux en raison du mauvais état de ses stades, a indiqué la fédération zimbabwéenne de football (Zifa).

– Football : Deux joueurs de la sélection laotienne de football ont été suspendus à vie pour des allégations de match truqué lors d’une défaite 4-0 à Hong Kong, a annoncé mercredi la Confédération asiatique de football (AFC).

– Football : Le club italien de Brescia a écopé d’une amende de 10 000 euros pour le comportement de ses supporters, qui avaient scandé “Napoli Coronavirus” lors du match entre leur équipe et celle de Naples, a annoncé l’instance disciplinaire de la Ligue italienne.

– Football : Une déclaration d’intention a été signée, à Athènes, par le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, et le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, avec pour objectif d’assainir le football hellénique.

– Golf : Le parcours écossais du Royal Troon accueillera le British Open 2023, ont indiqué les organisateurs de ce seul tournoi du Grand Chelem de golf organisé en Europe.

– Football : La Fédération marocaine a organisé, le semaine dernière à Salé, une cérémonie en l’honneur de la sélection nationale féminine qui a remporté samedi à Tunis le tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF).

– Football : Les matchs de la Coupe nationale japonaise de football ont été reportés jusqu’au 15 mars au plus tôt, en raison des risques de propagation du coronavirus, a annoncé la fédération japonaise de football, J-League.