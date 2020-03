Comme la F1, la Formule E, le Championnat des monoplaces 100% électriques, a dû annuler sa manche en Chine, prévue tout au sud du pays, le 23 mars sur l’île du Hainan, à Sanya. Mais la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus pourrait avoir d’autres effets sur le calendrier de la saison 6. Rome (dans 5 semaines, le 4 avril) et Paris (dans 7 semaines, le 18 avril sur le circuit des Invalides) sont potentiellement menacées.

L’Italie et la France sont les deux pays qui, en Europe, comptent le plus grand nombre de cas diagnostiqués de coronavirus. Et que dire de l’épreuve prévue le 3 mai dans le grand stade de Séoul ? La Corée du Sud est, après la Chine, le deuxième pays le plus affecté par le virus.

Les organisateurs de la Formule E et la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) suivent la situation de près. Ce mardi, une réunion du comité de réflexion sur le futur de la discipline, mis en place cette année entre Formula E Holdings, la FIA et des représentants des constructeurs, se tiendra à Genève et le sujet d’un calendrier remanié sera sur la table. L’idée est de le valider dans deux semaines au plus tard.

Et parmi les solutions étudiées serait de revenir une seconde fois sur le circuit de Marrakech, par exemple.

Pour rappel, l’étape de Marrakech s’est déroulée ce week-end (voir reportage IMTV)