– Football : Le défenseur central du FC Barcelone Gerard Piqué souffre d’une entorse au genou gauche , a indiqué ce jeudi le club, sans préciser la durée de son indisponibilité.

– Basketball : La star des Los Angeles Lakers, LeBron James, était absent ce mercredi pour disputer le dernier match des champions en titre de NBA avant le All-Star Game à cause d’une entorse à la cheville gauche.

– Basketball : Sept joueurs de la NBA ont été testés positifs au coronavirus sur les 456 qui ont été testés au cours de la semaine écoulée, a annoncé ce la ligue nord-américaine de basket-ball.

– Football : L’équipe du Torino a été mise en quarantaine à Turin en raison de nombreux cas de Covid-19 parmi ses joueurs, mais la première division italienne (Lega A) a maintenu son match qui devait se jouer mardi après-midi à Rome contre la Lazio.

– Football : LaLiga, instance chargée de gérer le football professionnel en Espagne, a annoncé que les revenus des clubs espagnols de première et deuxième divisions ont accusé une baisse importante de plus de 2 milliards d’euros lors des saisons 2019-20 et 2020-21 à cause de la pandémie liée au Covid-19.

– Basketball : La franchise NBA d’Atlanta a annoncé lundi le limogeage de l’entraîneur Lloyd Pierce , qui fait les frais d’un début de saison insatisfaisant des Hawks, actuellement engoncés à la 11e place de la conférence Est.

– Golf : La superstar Tiger Woods, hospitalisée après son grave accident de voiture mardi dernier, a tweeté un mot de remerciement pour le soutien affiché par plusieurs golfeurs dans la journée.

– Football : Le Premier ministre britannique Boris Johnson a exprimé son soutien à une candidature conjointe de l’Angleterre, de l’Ecosse, du Pays-de-Galles, de l’Irlande du Nord et de l’Irlande à l’organisation de la Coupe du Monde 2030 de football, à un an du début du processus de sélection par la Fifa.

– Basketball : Le pivot franco-américain Joakim Noah, sans club depuis qu’il a été libéré de son contrat avec les Los Angeles Clippers cet hiver, a décidé, à 36 ans, de prendre sa retraite des parquets après treize saisons passées en NBA.