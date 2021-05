– Football : Le gardien du FC Barcelone, Marc-Andre Ter Stegen, remplaçant de Manuel Neuer en équipe d’Allemagne, a déclaré forfait pour l’Euro cet été en raison d’une opération au genou.

– Taekwondo et para-taekwondo : L’équipe nationale (garçons et filles) entamera du 17 au 24 mai un stage de préparation à El Jadida, et ce dans le cadre des préparatifs des éléments nationaux aux championnats d’Afrique prévus à Dakar les 05 et 06 juin prochain.

– Football : Le public espagnol a fait, dimanche, son retour aux tribunes des stades de football après 14 mois de matchs en huis clos en raison de la propagation de la pandémie liée au nouveau coronavirus.

– JO de Tokyo : Plus de 80% des Japonais sont contre l’organisation des Jeux olympiques cet été, selon un nouveau sondage publié lundi, à moins de 10 semaines de l’événement.

– Rugby : A la suite d’un réaménagement du calendrier des tests-matchs en raison de la pandémie de coronavirus, les All Blacks affronteront les Fidji et les Tonga en juillet prochain, a annoncé la Fédération néo-zélandaise (NZR) ce lundi.

– Football : Annoncé sur le départ samedi soir par la presse espagnole, l’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a démenti dimanche avoir avisé ses joueurs qu’il allait quitter son poste d’entraîneur du Real Madrid à l’issue de la saison.

– Football : Agrippé par Cagliari (0-0), Milan a manqué dimanche l’occasion de valider son billet pour la Ligue des champions et jouera tout lors de la dernière journée de Serie A, le week-end prochain, sur le terrain de l’Atalanta Bergame.

– Golf : Le tournoi Byron Nelson, comptant pour le circuit nord-américain de golf (PGA Tour), a été remporté dimanche par le Sud-Coréen Kyoung-hoon Lee avec trois coups d’avance sur l’Américain Sam Burns, leader vendredi et samedi soir.

– Equitation : Le club de la Direction générale de la Sûreté Nationale (DGSN) à Kénitra a été officiellement inauguré, dimanche, à l’occasion de la commémoration du 65ème anniversaire de la création de la Sûreté Nationale.

– Football : Dortmund s’est qualifié dimanche pour la prochaine Ligue des champions en s’imposant 3-1 à Mayence, s’assurant ainsi au minimum la quatrième place de la Bundesliga.

– Tennis : L’Espagnol Rafael Nadal (3e mondial) a battu dimanche le N°1 mondial serbe Novak Djokovic 7-5, 1-6, 6-3, pour conquérir sa dixième couronne au Masters 1000 de Rome.

– Football : Robert Lewandowski a égalé, samedi, le mythique record de 40 buts en une saison de Bundesliga, établi en 1971-72 par Gerd Müller sous le même maillot du Bayern Munich.

– Football : L’offre de rachat du club anglais de football Arsenal par le fondateur et PDG de la plateforme audio Spotify, le Suédois Daniel Ek, avait été rejetée par les propriétaires américains des Gunners.

– Football : Leicester a remporté la première Coupe d’Angleterre de son histoire, samedi, en s’imposant face à Chelsea (1-0).