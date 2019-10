– Football : Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est montré intransigeant, jeudi, face au racisme dans les stades, en préconisant une interdiction totale des supporters xénophobes dans les stades, trois jours après des incidents ayant émaillé le match Bulgarie-Angleterre.

– Cyclisme : Le sprinteur Colombien Fernando Gaviria a dominé ce jeudi la première étape du Tour du Guangxi (Chine), la dernière course World Tour de l’année.

– Football : La Ligue espagnole, ainsi que les clubs de Villarreal CF et de l’Atlético Madrid, ont demandé, ce jeudi, à la Fédération royale espagnole de football (RFEF) de jouer le match de championnat entre les deux équipes à Miami aux Etats Unis.

– Football : Peu utilisé par Unai Emery depuis son arrivée sur le banc d’Arsenal, le milieu international allemand Mesut Özil a assuré ce jeudi dans un entretien au magazine en ligne The Athletic qu’il y resterait “jusqu’à l’été 2021”, fin de son contrat.

– Football : L’attaquant chilien de l’Inter Milan Alexis Sanchez a été opéré à Barcelone ce mercredi après avoir été victime d’une luxation de la cheville gauche samedi avec sa sélection.

– Football : La rencontre Maroc-Algérie (joueurs locaux), prévue pour le samedi 19 octobre à 20 heures au Stade municipal de Berkane (15.000 places), se jouera à guichets fermés.

– Tennis : Le Suisse Roger Federer a annoncé, ce jeudi dans une interview avec la chaîne américaine CNN, sa participation au prochain Roland-Garros.

– Boxe : L’Américain Patrick Day, victime d’un violent K.O. lors d’un combat samedi dernier, est décédé des suites d’une liaison cérébrale.

– Equitation : L’équipe nationale marocaine de Saut d’obstacles prend part, du 17 au 20 octobre, à la troisième étape du Morocco Royal Tour, dans le cadre du 12è Salon du Cheval d’El Jadida.

– Football : La Lazio Rome a été sanctionnée par l’UEFA pour “comportement raciste” de ses supporteurs lors du match contre Rennes.

– Cyclisme : L’équipe Bahrain a annoncé s’être attachée les services de l’Espagnol Pello Bilbao (29 ans), double vainqueur d’étape au dernier Giro (tour d’Italie), en provenance d’Astana.

– Football : La Ligue espagnole a demandé mercredi à la Fédération royale espagnole de football (RFEF) que le prochain « Clasico », prévu le 26 octobre à Barcelone, puisse se jouer au stade Santiago Bernabéu à Madrid, en raison des manifestations qui se poursuivaient en Catalogne à la suite de la condamnation d’ex dirigeants indépendantistes.

– MotoGP : Le pilote français de MotoGP Johann Zarco (18ème) remplacera le japonais Takaaki Nakagami (12ème) au sein de l’équipe LCR Honda après le GP du Japon couru ce weekend et pour les trois dernières courses de la saison.

– Football : Le Brésil affrontera l’Argentine lors d’un “superclasico” amical au stade universitaire King Saud de Ryad, en Arabie saoudite, le 15 novembre.

– Formule 1 : Après le Grand Prix des Amériques, qui se déroulera à Austin le 3 novembre prochain, les Etats-Unis devraient accueillir une autre manche au mois de mai 2021 à Miami.

– Boxe : La Marocaine Khadija El Mardi s’est illustrée lors du championnat du monde qui s’est déroulé à Oulan-Oude en Russie, en décrochant la médaille de bronze dans la catégorie des supers moyens.

– Basketball/NBA : Le meneur Kyle Lowry a prolongé son contrat chez les Raptors Toronto jusqu’en 2021.

– Beach-taekwondo : L’équipe marocaine de Poomsae (démonstration) a récolté une moisson de 13 médailles (3 en argent et 10 en bronze) aux championnats du monde, tenus du 11 au 13 octobre à Hurghada (Nord-est de l’Egypte).

– Beach soccer : La sélection marocaine de beach soccer a battu, à Doha, son homologue émiratie (4-1) en match comptant pour les Jeux mondiaux de plage (Qatar 2019).

– Football : Les Lions de l’Atlas feront leur entrée en lice dans les éliminatoires de la CAN 2021 au Complexe Moulay Abdellah à Rabat face à la Mauritanie.

– Football : L’Olympique lyonnais a annoncé s’être attaché les services de l’entraîneur Rudi Garcia (55 ans), qui vient remplacer le Brésilien Sylvinho, poussé vers la sortie pour mauvais résultats.

– Tennis : Le grand champion Suisse Roger Federer a annoncé, cette semaine, sa participation aux Jeux Olympiques à Tokyo en 2020.

– Football : Le club ukrainien Dynamo Kiev a affirmé avoir reçu un demi-million d’Euros de bonus en vertu du contrat de transfert de l’international marocain Younes Belhanda au club turc Galatasaray.

– Cyclisme : Le Marocain Lahcen Sabbahi a occupé la troisième place lors de la course internationale Fatih Sultan Mehmet, disputée à Kirklareli, en Turquie.

– Kitesurf : Le rider Cap-verdien Mitu Monteiro et la Britannique Kirsty Jones ont remporté, respectivement chez les hommes et les dames, le championnat du monde qui s’est déroulé à Dakhla.

– Muay-thaï : La sélection marocaine a remporté le Championnat arabe qui s’est déroulé dans la capitale émiratie Abu Dhabi, en décrochant quatre médailles d’or, trois d’argent et une de bronze.

– Football : Le Sénégal a remporté la Coupe de l’Union des Fédérations ouest-africaines de football (UFOA), en s’imposant aux tirs au but (3-1), au stade Lat Dior de Thiès (70 km à l’Est de Dakar), devant le Ghana (tenant).

– Football : La Russie est la troisième nation, après la Belgique et l’Italie, qualifiée pour le championnat d’Europe des Nations 2020, qui sera organisé du 12 juin au 12 juillet dans 12 pays, après sa victoire facile à Chypre (5-0).

– Cyclisme : Le Néerlandais Bauke Mollema (Trek) s’est adjugé le Tour de Lombardie, la dernière grande classique de la saison cycliste, courue sur 243 kilomètres entre Bergame et Côme, dans le nord de l’Italie.

– Formule 1 : Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a remporté le Grand Prix de F1 du Japon devant l’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), sur le circuit de Suzuka, l’écurie Mercedes s’offrant un sixième titre mondial consécutif chez les constructeurs.

– Tennis : Le Russe Daniil Medvedev, 4ème mondial, a remporté à Shanghai son 2ème Masters 1000 d’affilée, après Cincinnati, en battant facilement en finale Alexander Zverev 6-4, 6-1 en 1h13.

– Football : La sélection nationale des joueurs locaux s’est imposée en amical face à son homologue libyenne sur le score de 2 buts à 0, dernièrement au stade municipal de Berkane.

– Tennis : La jeune américaine Coco Gauff a décroché à 15 ans son premier titre WTA, en battant, pour sa première finale, la Lettone Jelena Ostrapenko (6-3, 1-6, 6-2) au tournoi de Linz.

– Cyclisme : Le coureur belge Jelle Wallays (Lotto-Soudal) a remporté la 113ème édition de la course cycliste Paris-Tours après une échappée de 45 km.

– Marathon : La Kényane Brigid Kosgei a battu le vieux record du monde de Paula Radcliffe à Chicago, au lendemain de l’exploit de son compatriote Eliud Kipchoge, premier homme à courir, dans des conditions non homologuées, les 42,195 km en moins de deux heures.

– Golf : L’Autrichien Bernd Wiesberger a remporté à Rome l’Open d’Italie, sa troisième victoire de la saison sur le Circuit européen EPGA, et se place désormais en tête de la Race to Dubaï (classement européen).

– Football : La Pologne est le quatrième pays qualifié pour l’Euro-2020, organisé du 12 juin au 12 juillet dans douze pays, après son succès 2-0 face à la Macédoine du Nord à Varsovie.

– Equitation : La sélection égyptienne de saut d’obstacles a remporté la Coupe des Nations, disputée au Complexe Royal des Sports Equestres et Tbourida de Dar Es-Salam à Rabat, dans le cadre de la deuxième étape de la 10è édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles.

– Courses hippiques : Le cheval Az-Zubair, monté par Said Maidi, a remporté, à l’hippodrome de Casablanca-Anfa, le Grand Prix Feu SM Hassan II de courses hippiques, épreuve réservée aux chevaux pur-sang anglais de 3 ans et plus nés et élevés au Maroc.

– Basketball : Les Washington Mystics ont remporté à Washington le titre WNBA (Ligue féminine nord-américaine) en battant le Connecticut Sun 89 à 78 dans le match N’5 de la finale des play-offs.

– Football : La Fifa a annoncé que le président de la Fédération ougandaise de football, Moses Hassim Magogo, a été suspendu deux mois de toute activité liée au football suite à une enquête sur la revente de billets du Mondial-2014.

– Moto GP : La compétition fera son retour au Brésil en 2022 sur le futur Rio Motorpark dont la construction est prévue dans l’ouest de la ville, a annoncé la société Dorna sports qui détient les droits de diffusion.

– Football : Le sélectionneur de l’Equipe A, Vahid Halilhodzic a fait appel au joueur Mehdi Carcela, qui évolue au club belge du Standard de Liège pour rejoindre le stage de préparation en prévision des matchs amicaux face à la Libye et au Gabon.

– Equitation : La deuxième étape de la 10ème édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles, s’est déroulée récemment durant trois jours au Complexe Royal des Sports Equestres et Tbourida de Dar Es-Salam de Rabat.

– Tennis : La joueuse Naomi Osaka, jouissant de la double nationalité américaine et japonaise, va défendre les couleurs du Japon aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2020 , a annoncé, ce jeudi, la chaîne publique japonaise « NHK ».

– Football : Bastian Schweinsteiger, champion du monde 2014 avec l’Allemagne puis capitaine de la Mannschaft, a annoncé sa retraite.

– Football : L’équipe nationale du Maroc a signé avec l’équipementier Puma, et une nouvelle tunique sortira lors d’un match amical des Marocains contre la Libye ce vendredi.

– Football : Les clubs casablancais du Wydad et du Raja, engagés en Ligue des champions d’Afrique de football (saison 2019-2020), ont été versés, respectivement, dans les groupes C (USM Alger-Algérie, Mamelodi Sundowns-Afrique du Sud et Petro Atletico-Angola) et D (JS Kabylie-Algérie, AS Vita Club-RD Congo et l’Espérance de Tunis-Tunisie), au terme du tirage au sort effectué mercredi au Caire.