Le tunnel qui reliera le Maroc à l’Espagne devrait être construit d’ici cinq ans, avant le début de la Coupe du monde 2030. C’est ce qu’affirme le quotidien espagnol La Razón.

Selon la même source, le projet de liaison ferroviaire entre les deux Royaumes « est dans une phase avancée », et devrait être opérationnel avant le début du Mondial 2020.

« La Société espagnole d’études pour la communication fixe à travers le détroit de Gibraltar (SECEGSA), qui relève du ministère espagnol des Transports et qui est chargée de l’exécution du projet, a indiqué récemment que les études les plus récentes relatives à la future infrastructure confirment non seulement sa viabilité, mais suggèrent également qu’elle pourrait être achevée d’ici cinq ans », note le quotidien.

L’objectif de ce projet est la construction d’un tunnel sous-marin entre l’Espagne et le Maroc, qui permettra la circulation d’un train qui reliera Casablanca à Madrid, fait savoir La Razón, qui précise qu' »il est prévu qu’il soit prêt avant le début de la Coupe du monde de football ».

Depuis le sommet hispano-marocain qui s’est tenu en février dernier, le projet de liaison fixe à travers le détroit de Gibraltar n’a cessé d’avancer. « Nous entamons une nouvelle phase de revitalisation d’un projet qui a débuté en 1981 », avait notamment déclaré le ministre espagnol des Transports, Raquel Sánchez.

A noter que les études de la SECEGSA sont généralement réalisées en collaboration avec son homologue marocaine, la SNED (Société nationale d’études du détroit de Gibraltar).