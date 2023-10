Le Roi Mohammed VI a présidé, jeudi au Palais Royal à Rabat, un Conseil des ministres consacré à l’examen des Orientations générales du Projet de Loi de Finances au titre de l’année 2024 et à l’approbation d’un projet de loi et d’un projet de décret relatifs au domaine militaire, de trois conventions internationales et de nombre de nominations aux fonctions supérieures, indique un communiqué du Porte-parole du Palais Royal, Abdelhak El Mrini.

Conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution et sur proposition du Chef du gouvernement et à l’initiative du ministre de l’Intérieur, le Roi, a bien voulu nommer nombre de walis et de gouverneurs. Il s’agit de :

-Saaid Amzazi, Wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida Outanane.

-Mohamed M’Hidia, Wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca.

-Farid Chourak, Wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech.

-Younès Tazi, Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah.

-Ali Khalil, Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la préfecture d’Oued-Eddahab.

-Abderrazzak Mansouri, gouverneur de la préfecture de Tétouan.

-Hassan Zitouni, gouverneur de la préfecture d’Al Hoceima.

-Jamal Chaarani, gouverneur de la préfecture de Nador.

-Abdellah Jahid, gouverneur de la préfecture de Ouarzazate.

-Ismail Haikal, gouverneur de la préfecture de Tinghir.

Et sur proposition du Chef du gouvernement et à l’initiative du ministre de l’Intérieur, le Roi a nommé :

-Mohamed El Guerrouj au poste de Directeur général de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis.

-Loubna Boutaleb au poste de Directrice de l’Agence pour l’aménagement du site de la lagune de Marchica.

Et sur proposition du Chef du gouvernement et à l’initiative du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a nommé :

-Ahmed Tazi, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de l’Etat des Emirats Arabes Unis.

-Fouad Akhrif, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès du Royaume Hachémite de Jordanie.

-Mohamed Ait Ouali, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République Arabe d’Egypte.

-Samira Sitaïl, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République Française.

-Abdelkader El Ansari, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République populaire de Chine.

-Youssef Amrani, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès des Etats-Unis d’Amérique.

Et sur proposition du Chef du gouvernement et à l’initiative de la ministre de l’Economie et des Finances, le Roi a nommé Abderrahim Chafai au poste de président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale ».