La nomination a été officiellement révélée ce jeudi lors du Conseil des ministres présidé par le Roi Mohammed VI. Samira Sitail est ainsi nommée au poste d’ambassadrice du Maroc en France sur proposition du Chef du gouvernement et à l’initiative du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le Roi a également nommé Ahmed Tazi, ambassadeur du Maroc aux Émirats arabes unis, Mohammad Ait Ouali, ambassadeur du Maroc en Égypte. Fouad Akhrif, ambassadeur en Jordanie, Abdelkader Al-Ansari ambassadeur de Chine et Youssef Amrani ambassadeur du Maroc aux États-Unis d’Amérique.

Le Roi Mohammed VI a présidé, jeudi au Palais Royal à Rabat, un Conseil des ministres consacré à l’examen des Orientations générales du Projet de Loi de Finances au titre de l’année 2024 et à l’approbation d’un projet de loi et d’un projet de décret relatifs au domaine militaire, de trois conventions internationales et de nombre de nominations aux fonctions supérieures, indique un communiqué du Porte-parole du Palais Royal, Abdelhak El Mrini.