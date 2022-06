La Marocaine Kawtar Mawas, vice-présidente de l’Association Jeunesse et Avenir (AJA) a été élue présidente de la Jeunesse libérale africaine pour la liberté (ALYF), et ce lors de la 50ème Assemblée générale de la Fédération internationale de la jeunesse libérale qui se tient à Dakar du 16 au 19 juin.

Outre Mme Kawtar Mawas, le Maroc est représenté à cette 50ème Assemblée générale par Badreddine Bouchouirab, président de l’Association Jeunesse et avenir (AJA) et membre du parti du Mouvement Populaire (MP) et Mme Wiam Essekkat, membre du bureau politique du Parti Marocain Liberal (PML).

Ont été élus également vice-président de l’ALYF, Moussa Sow, responsable national de la Convergence des jeunesses républicaines, l’une des instances de l’Alliance pour la République, le parti politique de Macky Sall, et Wiam Essekkat, comme vice-présidente de la Jeunesse libérale africaine pour la liberté, chargée de la zone Nord Afrique.

La cérémonie d’ouverture officielle de la 50 ème Assemblée générale de la Fédération internationale de la jeunesse libérale sera présidée ce vendredi par le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall.

La Fédération internationale de la jeunesse libérale se compose d’une adhésion mondiale d’organisations nationales de jeunesse. Celles-ci sont souvent, mais pas exclusivement, affiliées à des partis politiques membres de l’Internationale libérale.

La présidente de la Fédération internationale de la jeunesse libérale (IFLRY) Mme Amanda Kanange avait souligné que le Sénégal a été choisi pour abriter cette 50e Assemblée afin de ’’promouvoir la liberté d’expression et le libéralisme à travers le monde et, par cette même occasion, constituer un réseau des jeunes libéraux’’.

La rencontre porte sur le ‘’libéralisme de l’avenir’’ et le Réseau de la jeunesse libérale africaine pour la liberté sera officiellement mis sur pied lors de cette rencontre, avait ajouté la présidente de l’IFLRY, notant que ’’Des centaines de jeunes libéraux vont se réunir (…) pour échanger et discuter de libéralisme’’.

Lors de la 49ème assemblée générale de l’IFLRY, à Athènes, le Sénégal a été choisi pour accueillir la 50ème rencontre, grâce à ‘’la paix’’, à ‘’la stabilité’’ et à ’’l’hospitalité qui y règnent’’, avait déclaré, pour sa part, Moussa Sow, le responsable national de la Convergence des jeunesses républicaines, l’une des instances de l’Alliance pour la République, le parti politique de Macky Sall.

‘’Nous comptons accueillir beaucoup de leaders libéraux et plusieurs personnalités’’, avait dit Sow.

L’IFLRY va fêter son 75e anniversaire lors de cette rencontre.