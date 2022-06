Le Maroc a adhéré au Réseau des compétences électorales francophones (RECEF) et ce lors de la 10-ème Assemblée générale du Réseau tenue vendredi à Dakar.

L’adhésion du Maroc à ce Réseau, qui a son siège au Québec, a été adoptée par acclamation de tous les membres du Réseau.

Le Maroc est représenté à cette rencontre par Hassan Aghmari, Directeur des élections au ministère de l’Intérieur.

Cette adhésion, tant attendue et vivement souhaitée par les membres de cet organisme, a été félicitée à l’unanimité des membres eu égard à la grande expérience, à l’expertise et au savoir-faire du Royaume dans le domaine des élections, ainsi qu’en raison de la place importante du Maroc dans l’espace francophone.

L’Assemblée générale a été précédée par un séminaire d’experts électoraux francophones, tenu sous le thème « Des élections sécurisées, apaisées et inclusives » et marqué par la participation d’administrateurs et d’experts de plusieurs pays de la Francophonie dont le Maroc.

Au programme de ce séminaire figuraient des ateliers axés sur « les processus électoraux en périodes de conflits armés », « le retour à l’ordre constitutionnel après une rupture de la démocratie », « les élections, une source potentielle de conflits sociopolitiques », « la violence électorale spécifique au genre: comment prévenir et le rôle des OGE » et »la sécurisation des processus électoraux dans la francophonie ». Le Réseau des compétences électorales francophones est une association de l’Organisation internationale de la Francophonie OIF regroupant actuellement 32 organismes de gestion des élections qui échangent sur les bonnes pratiques électorales.

Le RECEF a été créé à l’initiative conjointe de l’Organisation internationale de la Francophonie et d’Elections Québec. En 2019, les membres du Réseau ont créé un Forum des femmes, qui a pour objectif de réfléchir aux enjeux de genre dans l’ensemble du cycle électoral.