Le cabinet Clifford Chance annonce la nomination de Ouns Lemseffer au rang d’associée.

Ouns a rejoint Clifford Chance à Paris en 2010, avant de s’installer à Casablanca pour y développer le bureau régional et hub stratégique pour le Continent, aux côtés de Mustapha Mourahib. Elle est spécialisée en financements structurés, réglementation financière, financement de projets, restructurations, en opérations sur les marchés financiers, ainsi qu’en M&A et Private Equity.



Elle dispose d’une expérience de premier plan en matière de rédaction de projets de lois au Maroc et dans d’autres pays en Afrique dans le secteur financier. Ouns a notamment accompagné les autorités marocaines, aux côtés d’institutions financières internationales, sur un certain nombre de réformes dans le secteur financier inspirées des meilleures pratiques en la matière.



Elle conseille également des sociétés de projet et des gouvernements dans la mise en œuvre de transactions et projets dans les secteurs qui connaissent des évolutions majeures en Afrique, en particulier de l’énergie, des ressources naturelles et des infrastructures.

Ouns est titulaire d’un Master 2 Droit Bancaire et Financier de l’Université Paris II Panthéon Assas et d’un Master en Management Grande Ecole – ESCP Europe (Majeure Finance). Elle est avocate au barreau de Paris depuis 2012 et parle couramment le français, l’anglais et l’arabe.

Mustapha Mourahib, Managing Partner du bureau de Casablanca, déclare : « Nous nous réjouissons de la nomination de Ouns comme associée. Son profil international et son expertise juridique sont un atout pour le cabinet et ses clients en Afrique, illustrant la qualité de nos équipes et notre volonté de promouvoir et d’encourager les talents africains. Avec plus de 200 avocats qui accompagnent nos clients en Afrique, Ouns continuera à développer la pratique Afrique du cabinet en combinant une expertise de premier plan sur les aspects règlementaires et une capacité d’innover et de structurer des opérations inédites sur le Continent. »

Cette nomination prend effet à partir du 1er mai 2021.