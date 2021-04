Marjane Holding renouvelle son engagement vis-à-vis des familles dans la précarité et lance l’opération « Marjane Solidaire ». Cette année, Marjane Holding :

Met à la disposition de la Banque alimentaire son application mobile pour la collecte de manière simple, de dons de ftours durant tout le mois sacré ;

son application mobile pour la collecte de manière simple, de dons de ftours durant tout le mois sacré ; Contribue effectivement à la chaine de solidarité en offrant également des ftours :

Dès à présent, chaque donateur peut commander le nombre de ftours qu’il souhaite offrir, de 10 dirhams l’unité, en se rendant directement dans l’espace « Marjane Solidaire » dans l’application mobile. Le règlement pourra se faire soit en payant par carte bancaire soit en puisant sur le solde de sa cagnotte accumulée grâce à ses précédents achats chez Marjane ou Marjane Market.

Ainsi, et durant tout le mois de Ramadan, Marjane Holding met à disposition des clients son application e-commerce pour leur simplifier l’acte de donner et l’expression de leur solidarité.

Dans le cadre de cette opération, Marjane Holding s’engage à contribuer en donnant un ftour pour dix ftours achetés et garantit l’acheminement, de tous les dons récoltés, à la plateforme logistique de la Banque Alimentaire.

En s’appuyant sur des moyens nouveaux faisant appel aux nouvelles technologies, Marjane Holding et la Banque Alimentaire permettent à chaque donateur de visualiser en temps réel le nombre de ftours collectés et distribués.

L’engagement citoyen de Marjane Holding, sans cesse renouvelé, et sa position de leader, d’une part, et l’expertise de la Banque Alimentaire dans la collecte et la distribution de dons d’autre part, sont à même de créer une alliance permettant la gestion optimale de cette campagne solidaire.

RENDEZ-VOUS sur www.marjane.ma ou téléchargez l’appli Marjane pour faire vos DONS.