La multinationale espagnole Martico Reefer Solutions vient de s’installer au Maroc. Martico est positionné N°1 en Espagne dans le transport de produits agroalimentaires et cumule un traitement de plus de 10 millions de tonnes de produits périssables (plus de 30 000 conteneurs frigos en sortie de l’Espagne seulement). En Europe, elle figure parmi le top 3.

Martico Reefer Solutions dispose d’une formule de ‘‘guichet unique’’ dont l’optique est de gérer de bout en bout et de manière aisée les flux de marchandises à l’exportation.

‘‘Nous nous positionnons comme maillon de liaison entre les exportateurs et nos différents intervenants, tels que les stations de conditionnement, les transporteurs terrestres, les transitaires, les compagnies maritimes et les entrepôts frigorifiques’’, explique la société dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc.