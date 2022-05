La parité USD/MAD a dépassé la semaine dernière le seuil de 10 pour la 1ère fois depuis 2 ans, avant de clôturer à 9.99, selon Attijari Global Research (AGR).

Ainsi, le dirham se déprécie face au dollar pour la 5ème semaine consécutive, indique AGR dans sa note « Weekly Mad Insight-Currencies », relative à la semaine allant du 25 au 29 avril 2022.

À l’origine, un effet panier restrictif pour le dirham de +1,58% contre un effet liquidité quasi-neutre de 0,06%, précise la même source, ajoutant que le dollar s’est ainsi apprécié de +1,64%, soit la plus forte hausse hebdomadaire de l’année.

Le resserrement de la liquidité sur le marché des changes interbancaire a induit une hausse des spreads de liquidité du MAD passant de -1,1% à -1,0% sur la semaine, estiment les analystes d’AGR, qui relèvent une baisse de la position des changes des banques passant de -3,5 à –4,1 milliards de dirhams (MMDH), en moyenne hebdomadaire.

AGR a en outre souligné que la volatilité reste de mise sur le marché des changes compte tenu d’une forte aversion au risque liée au contexte géopolitique et des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE).

Au vu des conditions de marché et des niveaux faibles du MAD, AGR recommande aux exportateurs en dollar de « mettre en place des stratégies de couverture flexible à court terme », relève la note.