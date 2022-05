La parité USD/MAD s’est renforcée cette semaine à 10,13, indique Attijari Global Research (AGR).

A l’origine un effet panier important pour le MAD de +1,03% auquel s’additionne un effet liquidité de +0,40%, explique AGR dans sa récente note « Weekly Mad Insights-Currencies », relative à la semaine allant du 09 au 13 mai 2022.

Le dollar s’est ainsi apprécié de +1,43% face au dirham sur une semaine à un plus haut depuis avril 2020, ajoute la même source.

Les conditions de liquidité sur le marché des changes interbancaire se sont resserrées cette semaine avec des spreads de liquidité du MAD de -0,5% contre -0,9% une semaine auparavant, fait remarquer AGR, expliquant cette situation par des flux imports plus importants en cette période de l’année. La flambée des prix des matières premières à l’international est le principal contributeur à la hausse des importations, relève AGR, notant que la volatilité reste de mise sur le marché des change compte tenu d’une forte aversion au risque liée au contexte géopolitique et des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne.

Au vu de l’évolution des conditions de la liquidité du marché, les analystes d’AGR recommandent aux exportateurs en dollar de mettre en place des stratégies de couverture à Court terme .