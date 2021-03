Le plan national de l’eau prévoit l’installation d’une station de dessalement dans la ville de Casablanca, d’une capacité de production de 300 millions de mètres cubes par an, selon le ministre de l’Equipement, Abdelkader Amara. Elle devrait être opérationnelle dès 2027 et pourrait coûter 9,5 milliards de dirhams, hors foncier, précise le ministre, dans un entretien accordé à l’Economiste, qui affirme qu’elle sera la plus grande station en Afrique et dans le monde.

Cette station permettra de gérer autrement l’eau approvisionnant Casablanca et venant du bassin Oum Rabiî, qui connait déjà un déficit, et servira aussi à approvisionner Marrakech et le périmètre agricole de la Doukka, ajoute le ministre.